Alena Energy: Vượt qua rủi ro, kiến tạo tương lai xanh và bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam

Việt Nam đang bước vào giai đoạn quyết liệt thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050, khiến các doanh nghiệp Thương mại và Công nghiệp (C&I) đứng trước áp lực lớn từ chuỗi cung ứng toàn cầu về các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) cũng như mục tiêu sử dụng 100% năng lượng tái tạo.

Để duy trì khả năng cạnh tranh, doanh nghiệp cần đồng thời giải quyết ba rào cản chiến lược: rủi ro phát thải từ tiêu thụ điện, rủi ro an toàn vật chất (cháy nổ) và rủi ro tuân thủ pháp lý.

Trong bối cảnh đó, Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Alena (Alena Energy) đã định vị mình là Đối tác Đảm bảo Rủi ro, cung cấp một hệ sinh thái giải pháp tích hợp. Sự ghi nhận rõ ràng nhất cho nỗ lực này là danh hiệu Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng Xanh 2025 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy trao tặng.

Vị thế dẫn đầu của Alena Energy được xây dựng vững chắc trên khả năng giúp doanh nghiệp giải quyết tức thì rủi ro phát thải thông qua Tín chỉ năng lượng tái tạo quốc tế (I-REC), Carbon, công cụ then chốt để bù trừ điện lưới và giảm phát thải Phạm vi 2.

Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường tín chỉ xanh tại Việt Nam, Alena Energy đã khẳng định vị thế dẫn đầu thị phần số 1 về cung ứng tín chỉ I-REC từ các nguồn thủy điện, điện mặt trời và điện gió từ năm 2023. Alena là đối tác chính thức của I-REC Standard và là nhà cung ứng tín chỉ cho nhiều tập đoàn toàn cầu như Samsung, LG Display, BYD, Foxconn..., qua đó củng cố khả năng cạnh tranh quốc tế cho các nhà sản xuất trong nước, đảm bảo họ đáp ứng các cam kết xanh khắt khe.

Tuy nhiên, chuyển đổi năng lượng cần phải song hành với an toàn tuyệt đối cho tài sản và con người. Các hệ thống điện mặt trời truyền thống sử dụng biến tần chuỗi (String Inverter) thường vận hành ở dòng điện một chiều (DC) áp cao, lên tới 700 VDC đến 1500 VDC, đây là nguyên nhân hàng đầu gây ra cháy nổ do hồ quang DC kéo dài.

Để triệt tiêu mối nguy này, Alena Energy là đối tác phân phối độc quyền giải pháp biến tần vi mô (Microinverter) Enphase của Mỹ tại Việt Nam. Biến tần vi mô Enphase chuyển đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều (AC) áp thấp ngay tại mỗi tấm pin, loại bỏ hoàn toàn DC áp cao khỏi mái nhà, nhờ đó triệt tiêu nguy cơ cháy nổ.

Giải pháp này còn được trang bị chức năng ngắt hoạt động nhanh (Rapid Shutdown), giúp ngắt kết nối hệ thống tức thì, đưa điện áp xuống mức an toàn tuyệt đối khi có tình huống khẩn cấp. Đặc biệt, với chế độ bảo hành giới hạn lên tới 25 năm — vượt trội so với bảo hành 5-10 năm của biến tần chuỗi truyền thống — biến tần vi mô Enphase giúp nhà đầu tư giảm tổng chi phí vòng đời (TCO) và đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong suốt vòng đời dự án.

Việc phát triển năng lượng mặt trời tại Việt Nam đang bước sang giai đoạn mới với những yêu cầu kỹ thuật khắt khe hơn, nhằm đảm bảo hiệu quả, an toàn và quản lý đồng bộ toàn hệ thống. Một trong những yêu cầu quan trọng trong năm 2025 là việc kết nối hệ thống điện mặt trời với SCADA EVN theo Quyết định 378/QĐ-EVN..

Các quy định mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Trang bị thiết bị kết nối điều khiển (SCADA) - Các hệ thống điện mặt trời từ 100kW trở lên cần phải trang bị thiết bị đo đếm, giám sát và điều khiển từ xa, đảm bảo sẵn sàng ngắt hoặc giảm công suất theo yêu cầu từ Trung tâm điều khiển.

Tuân thủ quy định đồng bộ kỹ thuật: Bao gồm tiêu chuẩn kết nối điện, ổn định tần số - điện áp, cũng như các yêu cầu về tự động ngắt kết nối khi lưới có sự cố.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp: Chủ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà phải phối hợp với đơn vị điện lực địa phương để đảm bảo vận hành đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn điện lưới.

Đây là điều kiện để được đấu nối vào lưới: Nếu không đáp ứng, hệ thống có thể không được chấp nhận hòa lưới, hoặc sẽ bị hạn chế công suất phát.

Hơn nữa, Alena còn cung cấp dịch vụ kiểm toán năng lượng, một yêu cầu pháp lý bắt buộc đối với các doanh nghiệp phát thải lớn. Dịch vụ kiểm toán giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu suất, phát hiện lãng phí và giảm thiểu lượng điện lưới cần bù trừ, từ đó giảm chi phí mua tín chỉ I-REC hoặc Carbon, kiến tạo lộ trình phát thải ròng bằng không một cách khoa học và tiết kiệm chi phí.

Alena Energy không chỉ là nhà cung cấp mà là đối tác chiến lược, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa Minh bạch Quốc tế (Tín chỉ I-REC), An toàn Kỹ thuật (Biến tần vi mô Enphase) và Tuân thủ Pháp lý (SCADA & Kiểm toán Năng lượng). Lựa chọn Alena Energy là lựa chọn sự an tâm, giúp nhà đầu tư loại bỏ các rủi ro phức tạp để tập trung vào tăng trưởng xanh bền vững.

