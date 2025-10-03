Người lao động ở một số vùng có thể được tăng lương tối thiểu thêm 900.000 đồng

Theo đề nghị của các địa phương, một số địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng sẽ được cập nhật lại. Trong đó, nhiều địa bàn được điều chỉnh tăng vùng, giúp người lao động tại các phường, xã này sẽ được hưởng lợi tăng lương 2 lần, dự kiến mức cao nhất thêm 900.000 đồng từ đầu năm 2026...

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng mới, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026. Căn cứ đề xuất tại dự thảo, một số địa bàn sẽ được tăng lương tối thiểu vùng lên 900.000 đồng/tháng do điều chỉnh tăng vùng.

Nghị định 128/2025/NĐ-CP đã quy định danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu theo đơn vị hành chính cấp xã mới. Tuy nhiên, sau khi các địa phương vận hành theo đơn vị hành chính cấp tỉnh mới, một số địa bàn có sự thay đổi, sắp xếp lại. Đồng thời, Nghị định 128/2025/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Vì vậy, dự thảo Nghị định về mức lương tối thiểu năm 2026 quy định lại danh mục địa bàn áp dụng mới, kế thừa danh mục hiện hành nhưng có sự rà soát, cập nhật theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cụ thể, sửa tên phường Hoàng Văn Thụ (tỉnh Lạng Sơn) thành phường Kỳ Lừa.

Điều chỉnh từ vùng II lên vùng I, gồm nhiều phường, xã thuộc Thành phố Hải Phòng như: Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Trần Liễu, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu và các xã Nam An Phụ, Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú, Cẩm Giang, Cẩm Giàng, Tuệ Tĩnh, Mao Điền, Kẻ Sặt, Bình Giang, Đường An, Thượng Hồng, Gia Lộc, Yết Kiêu, Gia Phúc, Trường Tân, Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Đại Sơn, Chí Minh, Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Phú Thái, Lai Khê, An Thành, Kim Thành.

Điều chỉnh từ vùng III lên vùng II các phường Hoàng Mai, Tân Minh (Nghệ An); Đông Hà, Nam Đông Hà (Quảng Trị); Phan Rang, Đông Hải, Ninh Chử, Bảo An, Đô Vinh và các xã Thuận Bắc, Công Hải (Khánh Hòa); các xã Thanh Hà, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Hà Đông, Ninh Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu, Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Nam Thanh Miện, Hải Hưng (Hải Phòng).

Điều chỉnh từ vùng IV lên vùng III phường Quảng Trị và các xã Đồng Lê, Vĩnh Linh, Cửa Tùng, Bến Quan, Cửa Việt, Gio Linh, Cam Lộ, Khe Sanh, Lao Bảo, Triệu Phong, Hướng Hiệp, Diên Sanh (Quảng Trị); các xã Ninh Sơn, Lâm Sơn, Anh Dũng, Mỹ Sơn, Thuận Nam, Cà Ná, Phước Hà (Khánh Hòa).

Điều chỉnh giảm từ vùng I xuống vùng IV đối với xã Kỳ Thượng, Lương Minh (Quảng Ninh); từ vùng III xuống vùng IV đối với các xã Thượng Trạch, Trường Sơn, Kim Ngân (Quảng Trị).

Mức lương tối thiểu tăng góp phần cải thiện đời sống người lao động. Ảnh: Thu Hằng.

Theo dự thảo, mức lương tối thiểu tháng được chia theo 4 vùng. Cụ thể, vùng I là 5.310.000 đồng/tháng; vùng II là 4.730.000 đồng/tháng; vùng III là 4.140.000 đồng/tháng; vùng IV là 3.700.000 đồng/tháng.

Dự kiến, từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng sẽ được tăng bình quân 7,2%, trong đó nhiều địa bàn được điều chỉnh lên vùng I, giúp người lao động tăng thêm 900.000 đồng/tháng.

Hiện tại, mức lương tối thiểu vùng II đang là 4.410.000 đồng/tháng (theo Nghị định 74/2024), trong khi mức vùng I dự kiến tăng lên 5.310.000 đồng/tháng. Như vậy, chênh lệch là 900.000 đồng/tháng.

Các địa bàn dự kiến được điều chỉnh từ vùng II lên vùng I chủ yếu thuộc Thành phố Hải Phòng, gồm các xã, phường: Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Trần Liễu, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu và các xã Nam An Phụ, Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú, Cẩm Giang, Cẩm Giàng, Tuệ Tĩnh, Mao Điền, Kẻ Sặt, Bình Giang, Đường An, Thượng Hồng, Gia Lộc, Yết Kiêu, Gia Phúc, Trường Tân, Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Đại Sơn, Chí Minh, Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Phú Thái, Lai Khê, An Thành, Kim Thành.

Do đó, người lao động tại những nơi này sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ việc điều chỉnh, bắt đầu từ 1/1/2026 nếu đề xuất được thông qua.

Theo số liệu tổng hợp của Bộ Nội vụ, hiện nay có 439 địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng I, chiếm 13,22% (439/3.321), có 428 địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng II, chiếm 12,89% (428/3.321), có 806 địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng III, chiếm 24,27% (806/3.321) và 1648 địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng IV, chiếm 49,62% (1.648/3.321).

Do đó, việc điều chỉnh một số địa bàn áp dụng sau 1,5 năm thực hiện (vùng I tăng 39 địa bàn, vùng II giảm 16 địa bàn, vùng III giảm 8 địa bàn, vùng IV giảm 15 địa bàn) không tạo thay đổi quá lớn trên tổng thể 3.321 đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước.

Đây cũng là sự thay đổi cần thiết nhằm cập nhật lại tên gọi của một số đơn vị đã có sự sắp xếp, thay đổi so với thời điểm tháng 6/2025. Đồng thời, phản ánh đúng điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã mới, đặc biệt là việc tiếp nối các cơ chế chính sách đặc thù của địa phương sau sắp xếp.