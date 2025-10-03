Thứ Sáu, 03/10/2025

Trang chủ Dân sinh

Người lao động ở một số vùng có thể được tăng lương tối thiểu thêm 900.000 đồng

Phúc Minh

03/10/2025, 14:52

Theo đề nghị của các địa phương, một số địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng sẽ được cập nhật lại. Trong đó, nhiều địa bàn được điều chỉnh tăng vùng, giúp người lao động tại các phường, xã này sẽ được hưởng lợi tăng lương 2 lần, dự kiến mức cao nhất thêm 900.000 đồng từ đầu năm 2026...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng mới, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026. Căn cứ đề xuất tại dự thảo, một số địa bàn sẽ được tăng lương tối thiểu vùng lên 900.000 đồng/tháng do điều chỉnh tăng vùng.

Nghị định 128/2025/NĐ-CP đã quy định danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu theo đơn vị hành chính cấp xã mới. Tuy nhiên, sau khi các địa phương vận hành theo đơn vị hành chính cấp tỉnh mới, một số địa bàn có sự thay đổi, sắp xếp lại. Đồng thời, Nghị định 128/2025/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Vì vậy, dự thảo Nghị định về mức lương tối thiểu năm 2026 quy định lại danh mục địa bàn áp dụng mới, kế thừa danh mục hiện hành nhưng có sự rà soát, cập nhật theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cụ thể, sửa tên phường Hoàng Văn Thụ (tỉnh Lạng Sơn) thành phường Kỳ Lừa.

Điều chỉnh từ vùng II lên vùng I, gồm nhiều phường, xã thuộc Thành phố Hải Phòng như: Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Trần Liễu, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu và các xã Nam An Phụ, Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú, Cẩm Giang, Cẩm Giàng, Tuệ Tĩnh, Mao Điền, Kẻ Sặt, Bình Giang, Đường An, Thượng Hồng, Gia Lộc, Yết Kiêu, Gia Phúc, Trường Tân, Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Đại Sơn, Chí Minh, Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Phú Thái, Lai Khê, An Thành, Kim Thành.

Điều chỉnh từ vùng III lên vùng II các phường Hoàng Mai, Tân Minh (Nghệ An); Đông Hà, Nam Đông Hà (Quảng Trị); Phan Rang, Đông Hải, Ninh Chử, Bảo An, Đô Vinh và các xã Thuận Bắc, Công Hải (Khánh Hòa); các xã Thanh Hà, Hà Tây, Hà Bắc, Hà Nam, Hà Đông, Ninh Giang, Vĩnh Lại, Khúc Thừa Dụ, Tân An, Hồng Châu, Thanh Miện, Bắc Thanh Miện, Nam Thanh Miện, Hải Hưng (Hải Phòng).

Điều chỉnh từ vùng IV lên vùng III phường Quảng Trị và các xã Đồng Lê, Vĩnh Linh, Cửa Tùng, Bến Quan, Cửa Việt, Gio Linh, Cam Lộ, Khe Sanh, Lao Bảo, Triệu Phong, Hướng Hiệp, Diên Sanh (Quảng Trị); các xã Ninh Sơn, Lâm Sơn, Anh Dũng, Mỹ Sơn, Thuận Nam, Cà Ná, Phước Hà (Khánh Hòa).

Điều chỉnh giảm từ vùng I xuống vùng IV đối với xã Kỳ Thượng, Lương Minh (Quảng Ninh); từ vùng III xuống vùng IV đối với các xã Thượng Trạch, Trường Sơn, Kim Ngân (Quảng Trị).

Mức lương tối thiểu tăng góp phần cải thiện đời sống người lao động. Ảnh: Thu Hằng.
Mức lương tối thiểu tăng góp phần cải thiện đời sống người lao động. Ảnh: Thu Hằng.

Theo dự thảo, mức lương tối thiểu tháng được chia theo 4 vùng. Cụ thể, vùng I5.310.000 đồng/tháng; vùng II4.730.000 đồng/tháng; vùng III 4.140.000 đồng/tháng; vùng IV 3.700.000 đồng/tháng.

Dự kiến, từ ngày 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng sẽ được tăng bình quân 7,2%, trong đó nhiều địa bàn được điều chỉnh lên vùng I, giúp người lao động tăng thêm 900.000 đồng/tháng.

Hiện tại, mức lương tối thiểu vùng II đang là 4.410.000 đồng/tháng (theo Nghị định 74/2024), trong khi mức vùng I dự kiến tăng lên 5.310.000 đồng/tháng. Như vậy, chênh lệch là 900.000 đồng/tháng.

Các địa bàn dự kiến được điều chỉnh từ vùng II lên vùng I chủ yếu thuộc Thành phố Hải Phòng, gồm các xã, phường: Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Kinh Môn, Nguyễn Đại Năng, Trần Liễu, Bắc An Phụ, Phạm Sư Mạnh, Nhị Chiểu và các xã Nam An Phụ, Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú, Cẩm Giang, Cẩm Giàng, Tuệ Tĩnh, Mao Điền, Kẻ Sặt, Bình Giang, Đường An, Thượng Hồng, Gia Lộc, Yết Kiêu, Gia Phúc, Trường Tân, Tứ Kỳ, Tân Kỳ, Đại Sơn, Chí Minh, Lạc Phượng, Nguyên Giáp, Nguyễn Lương Bằng, Phú Thái, Lai Khê, An Thành, Kim Thành.

Do đó, người lao động tại những nơi này sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ việc điều chỉnh, bắt đầu từ 1/1/2026 nếu đề xuất được thông qua.

Theo số liệu tổng hợp của Bộ Nội vụ, hiện nay có 439 địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng I, chiếm 13,22% (439/3.321), có 428 địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng II, chiếm 12,89% (428/3.321), có 806 địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng III, chiếm 24,27% (806/3.321) và 1648 địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng IV, chiếm 49,62% (1.648/3.321).

Do đó, việc điều chỉnh một số địa bàn áp dụng sau 1,5 năm thực hiện (vùng I tăng 39 địa bàn, vùng II giảm 16 địa bàn, vùng III giảm 8 địa bàn, vùng IV giảm 15 địa bàn) không tạo thay đổi quá lớn trên tổng thể 3.321 đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước.

Đây cũng là sự thay đổi cần thiết nhằm cập nhật lại tên gọi của một số đơn vị đã có sự sắp xếp, thay đổi so với thời điểm tháng 6/2025. Đồng thời, phản ánh đúng điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã mới, đặc biệt là việc tiếp nối các cơ chế chính sách đặc thù của địa phương sau sắp xếp.

Lương tối thiểu tăng 7,2% tác động thế nào đến chi phí của doanh nghiệp?

12:26, 01/10/2025

Lương tối thiểu tăng 7,2% tác động thế nào đến chi phí của doanh nghiệp?

Thay đổi quan trọng về lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2026

16:02, 29/09/2025

Thay đổi quan trọng về lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2026

Đề nghị không cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu

15:20, 22/07/2025

Đề nghị không cắt giảm tiền lương khác khi tăng lương tối thiểu

VnEconomy

"Đo" sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp về thực hiện chính sách bảo hiểm

Phạm vi đánh giá sẽ bao gồm việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bao gồm các chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bảo hiểm thất nghiệp...

Tất bật dọn dẹp, khôi phục cuộc sống sau bão lũ

Tất bật dọn dẹp, khôi phục cuộc sống sau bão lũ

Sau nhiều ngày mưa lớn, nước lũ đã rút, bầu trời quang đãng trở lại. Tại các vùng từng chìm trong biển nước ở Thanh Hóa người dân và chính quyền cơ sở tất bật dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống sau lũ.

Bộ Y tế đôn đốc các tỉnh sớm chi trả trợ cấp hưu trí, xã hội

Bộ Y tế đôn đốc các tỉnh sớm chi trả trợ cấp hưu trí, xã hội

Việc chi trả các chế độ trợ cấp hưu trí, trợ cấp xã hội đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng nhằm đảm bảo quyền lợi, an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn của các địa phương...

Thời khắc kinh hoàng ở Chiềng Chanh

Thời khắc kinh hoàng ở Chiềng Chanh

Trong cơn mưa dữ dội kéo dài nhiều ngày, người dân Chiềng Chanh xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa chưa kịp định thần thì tiếng nổ khủng khiếp từ đồi Liêu vang lên. Chỉ chốc lát, đất đá ào ạt tràn xuống, biến mái ấm thành đống bùn đất, mở ra một đêm sơ tán khẩn cấp trong sợ hãi...

Thủ tướng quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai từ đầu năm 2025 đến nay

Thủ tướng quyết định hỗ trợ 2.524 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai từ đầu năm 2025 đến nay

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2171/QĐ-TTg ngày 2/10/2025 hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho một số địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và các đợt thiên tai khác từ đầu năm 2025.

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tăng cường nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tạo sức bật phát triển kinh tế nhanh và bền vững

eMagazine

Tăng cường nội lực, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu tạo sức bật phát triển kinh tế nhanh và bền vững

Giải mã nội lực: Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

eMagazine

Giải mã nội lực: Nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu

