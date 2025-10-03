VN-Index tiếp tục được đỡ, cổ phiếu đua nhau lao dốc

Mức điều chỉnh nhẹ 0,42% của VN-Index phiên cuối tuần vẫn chỉ là “lớp trang trí” cho giao dịch ở cổ phiếu: Tới gần 160 cổ phiếu giảm giá quá 1% (43% tổng số cổ phiếu có giao dịch), trong khi số mã đỏ nhiều gấp 2,7 lần số mã xanh…

Thị trường tiếp tục gây ức chế cho nhà đầu tư khi mức thiệt hại của danh mục gia tăng từng ngày, dù chỉ số đại diện thị trường lại như “ru ngủ”. VIC tăng 3,22%, VHM tăng 1,42% đã đem về 4,8 điểm cho VN-Index.

VN30-Index đóng cửa giảm 0,02% (-0,29 điểm) dù chỉ có 10 mã tăng/19 mã giảm cũng là nhờ hai trụ này, riêng VIC đã đỡ lại 7,2 điểm. Một số blue-chips khác cũng tăng khá tốt là VRE tăng 3,15%, LPB tăng 1,74%, FPT tăng 1,41%. Như vậy trong 10 mã xanh của rổ blue-chips này thì 5 mã tăng hơn 1%. Phía ngược lại có tới 11 mã giảm quá 1%, chỉ là vốn hóa không thể áp đảo được. Trong top 10 vốn hóa, 4 mã yếu nhất là CTG giảm 1,36%, TCB giảm 1,29%, VPB giảm 2,16% và HPG giảm 1,6%.

Thực tế cả phiên chỉ có VIC là mạnh rõ rệt và ổn định. Cổ phiếu này tăng khỏe từ sáng và duy trì tốt buổi chiều. Trong khi đó ngay cả VHM, VRE hay FPT cũng chỉ được kéo lên buổi chiều. VHM tăng riêng chiều nay tới 3,52% so với giá chốt buổi sáng; VRE tăng 6,5%. Cả hai mã này đều đảo chiều giá thành công từ đỏ sang xanh.

Hiện tượng kéo trụ đã xuất hiện từ cuối tuần trước và duy trì cả tuần này, nhưng đa số cổ phiếu liên tục giảm giá. Hôm nay độ rộng VN-Index cực xấu với 85 mã tăng/229 mã giảm. Trong đó, tới gần 160 mã giảm quá 1%, tập trung 57,3% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE. Nói đơn giản thì xác suất rất cao nhà đầu tư thua lỗ nặng trong bối cảnh điểm số đi ngang.

Áp lực bán tháo lớn xuất hiện ở rất nhiều cổ phiếu, bao gồm cả blue-chips. HPG lao dốc 1,6%, giao dịch 1.613,7 tỷ đồng; SHB giảm 1,76% với 1.090,7 tỷ; VPB giảm 2,16% với 899,2 tỷ… Các cổ phiếu bất động sản tầm trung thậm chí còn kém hơn: DIG giảm 4,23%, PDR giảm 5,68%, HHV giảm 2,59%, KDH giảm 3,79%; NVL giảm 2,58%... với thanh khoản từ 200 tỷ tới gần 600 tỷ đồng.

Cổ phiếu chứng khoán không phản ứng rõ ràng nào với kỳ vọng nâng hạng sẽ được “chốt” đầu tuần tới. Toàn nhóm chỉ có 4 mã xanh là DSC, TVB, FTS và DSE nhưng tới gần 30 mã giảm quá 1%. Nhóm vốn hóa nhỏ như HAC, HBS, WSS, TCI, VDS, AAS, VFS giảm trên 4%.

Cổ phiếu ngân hàng cũng không khá hơn: Trong 27 mã nhóm này chỉ 4 mã xanh là LPB, SGB, NAB và VIB nhưng tới 14 mã giảm trên 1%. Trong khi đó thanh khoản của các cổ phiếu ngân hàng trên sàn HoSE giảm 23% so với hôm qua, xác nhận lực cầu mua rất kém.

Ở phía tăng giá, ngoài các trụ nhóm Vin có rất ít cổ phiếu thực sự nhận được dòng tiền đẩy giá chất lượng đủ tin cậy. ANV kịch trần với thanh khoản 249 tỷ; CTD tăng 1,1% với 116,5 tỷ; FTS tăng 1,16% với 89,2 tỷ; VHC tăng 2,04% với 68,6 tỷ là duy nhất đáng kể.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết hôm nay phục hồi nhẹ 11% so với hôm qua, đạt 24.882 tỷ đồng. Đây vẫn là mức rất thấp và trung bình tuần này hai sàn chỉ đạt 24.897 tỷ đồng/phiên chưa kể thỏa thuận. Mặc dù thị trường sắp đến thời điểm rõ ràng câu chuyện nâng hạng nhưng nhà đầu tư vẫn không dám đặt cược lớn.

Khối ngoại vẫn là nhóm kiên định bán ròng sang phiên thứ 17 liên tục. HoSE bị rút đi 1.218 tỷ đồng nữa, nâng tổng giá trị bán ròng với cổ phiếu ở sàn này trong tuần lên 7.245 tỷ đồng. Nhìn từ góc độ tuần, đây cũng là tuần thứ 11 khối này bán ròng.

Các cổ phiếu bị bán đáng chú ý phiên này là MWG -261,9 tỷ, STB -187,7 tỷ, CTG -125,9 tỷ, VH -116,4 tỷ, SHB -96,5 tỷ, VRE -89,9 tỷ, MSN -86,7 tỷ, ACB -75,3 tỷ… Phía mua ròng có VIC +243,8 tỷ, HPG +37,6 tỷ, ANV +36,8 tỷ, TCB +32,8 tỷ.