Sân bay Long Thành sẽ đảm nhận 80% đường bay quốc tế từ năm 2026

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Chính phủ phương án khai thác giai đoạn 1 cho hai Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Long Thành. Theo đó, từ năm 2026 sân bay Long Thành sẽ đảm nhận 80% các chuyến bay quốc tế, hướng tới vai trò cửa ngõ trung chuyển hàng không…

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Văn bản số 8796/VPCP-CN ngày 17/9/2025, Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về phương án khai thác Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Cảng HKQT Tân Sơn Nhất) và Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Cảng HKQT Long Thành) giai đoạn 1.

XÁC ĐỊNH PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC BAY

Theo Bộ Xây dựng, báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 (Dự án) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1777/QĐ-TTg ngày 11/11/2020 đã xác định phương án khai thác Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Cảng HKQT Long Thành theo mô hình cặp cảng hàng không quốc tế khai thác đồng thời, Nhà nước chủ động điều phối và phân định tỷ lệ khai thác quốc tế - quốc nội tại từng cảng theo từng thời kỳ.

Theo phương án này, với Cảng HKQT Long Thành, phương án khai thác đường bay quốc tế sẽ áp dụng cho toàn bộ các đường bay quốc tế từ 1.000 km trở lên; Các đường bay khác theo lựa chọn của các hãng hàng không. Phương án khai thác bay nội địa sẽ theo lựa chọn của các hãng hàng không Việt Nam.

Cảng HKQT Long Thành dự kiến vận chuyển 10 - 12% sản lượng trên đường bay trục Hà Nội/Đà Nẵng - TP. Hồ Chí Minh của các hãng hàng không Việt Nam.

Sân bay Tân Sơn Nhất nhìn từ trên cao - Ảnh minh họa.

Với Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, phương án khai thác đường bay quốc tế sẽ áp dụng cho toàn bộ các đường bay quốc tế dưới 1.000 km (Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác các thị trường giữa TP. Hồ Chí Minh và Thái Lan, Campuchia và Lào với tỷ trọng 15 - 17% tổng khai thác quốc tế đến khu vực TP. Hồ Chí Minh). Phương án khai thác nội địa sẽ theo lựa chọn của các hãng hàng không Việt Nam.

Như vậy, với việc phân định khai thác như trên, Cảng HKQT Long Thành sẽ khai thác 80% các chuyến bay quốc tế và 10% các chuyến bay nội địa, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ khai thác 20% các chuyến bay quốc tế và 90% các chuyến bay nội địa. Nhà nước chủ động điều phối và phân định tỷ lệ khai thác quốc tế - nội địa tại từng cảng theo từng thời kỳ; tiêu chí phân chia sẽ được xem xét lại sau 5 năm đầu khai thác thực tế.

LỘ TRÌNH CHUYỂN GIAO RÕ RÀNG, ĐẢM BẢO MỤC TIÊU

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và bảo đảm hiệu quả khai thác, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng (trước đây là Bộ GTVT) thành lập Tổ công tác chuẩn bị khai thác Cảng HKQT Long Thành.

Trong thời gian qua, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã chủ động thuê Liên danh Incheon Airport (IAC) làm tư vấn quốc tế, xây dựng phương án quản lý và khai thác dự án. Tư vấn IAC đã hoàn thiện bộ Khái niệm khai thác (CONOPS), Kế hoạch tổng thể đưa Cảng HKQT Long Thành vào vận hành, trong đó nghiên cứu chi tiết phương án phân chia khai thác giữa Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Cảng HKQT Long Thành.

Qua nghiên cứu, IAC đề xuất và ACV báo cáo phương án chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế thường lệ từ Tân Sơn Nhất sang Long Thành. Phương án này được đánh giá sẽ tạo thuận lợi cho quản lý, tối ưu hóa nguồn lực và hỗ trợ mục tiêu phát triển Long Thành thành cảng trung chuyển khu vực, có khả năng cạnh tranh với các cảng hàng không lớn trên thế giới.

Trên cơ sở kiến nghị của ACV, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam và ACV tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, tham khảo thực tế về việc tổ chức khai thác của các cặp Cảng hàng không; bảo đảm phù hợp với mục tiêu Chính phủ đặt ra, bao gồm phương án tổ chức quản lý, năng lực hạ tầng, dịch vụ, thương mại và lộ trình chuyển đổi.

Đến nay, Cục Hàng không Việt Nam và ACV đã thống nhất báo cáo Bộ Xây dựng phương án phân chia khai thác giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành theo đúng định hướng của Dự án, đồng thời xác định lộ trình chi tiết chuyển giao khai thác nhằm phát huy hiệu quả đầu tư.

Bộ Xây dựng khẳng định Cảng HKQT Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, có quy mô phức tạp, hiện đang được các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào vận hành. Do đó, việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho công tác khai thác Cảng HKQT Long Thành là bước then chốt để chuyển tiếp an toàn từ giai đoạn đầu tư sang khai thác, phát huy hiệu quả ngay từ những ngày đầu vận hành. Đặc biệt là tổ chức phân chia khai thác hợp lý giữa Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và Long Thành, với lộ trình chuyển giao rõ ràng nhằm bảo đảm đúng mục tiêu và hiệu quả đầu tư của Dự án

Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục đánh giá, điều phối và phân bổ tỷ lệ khai thác quốc tế – nội địa giữa các cảng phù hợp từng giai đoạn, nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả và bền vững cho cả Long Thành và Tân Sơn Nhất.