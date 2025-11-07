Amazon đặt mục tiêu đưa Việt Nam thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử của Đông Nam Á

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
07/11/2025, 00:26
Tại Việt Nam, các doanh nghiệp tham gia Amazon ghi nhận tăng trưởng ấn tượng, với số lượng sản phẩm bán ra tính đến hết tháng 7/2025 tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2024...
Ngày 6/11, tại Hà Nội, Amazon Global Selling tổ chức Hội nghị Thường niên 2025 với chủ đề “Đột phá công nghệ - Bứt phá xuất khẩu toàn cầu”, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam chinh phục thị trường quốc tế.
Sự kiện có sự hiện diện của hơn 1.500 doanh nhân, doanh nghiệp và đối tác trong và ngoài nước, khẳng định vị thế ngày càng lớn của Việt Nam trong bản đồ xuất khẩu thương mại điện tử toàn cầu.
Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Jim Yang, Giám Đốc Phát triển Thị trường Châu Á - Thái Bình Dương, Amazon Global Selling nhấn mạnh: "Tinh thần khởi nghiệp và năng lực sản xuất của Việt Nam mang lại những cơ hội tuyệt vời để tăng trưởng xuất khẩu qua thương mại điện tử".
Hơn 20 thị trường quốc tế của Amazon mang đến cơ hội đa dạng cho các nhà sản xuất, chủ thương hiệu và các đối tác bán hàng trên toàn thế giới. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Những nỗ lực liên tục của Amazon trong việc phát triển hạ tầng logistics, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển hệ sinh thái ngành được thiết kế để giúp các doanh nghiệp kết nối thế mạnh sản xuất với khách hàng toàn cầu.
Tại sự kiện, đại diện của Amazon Global Selling cho biết chiến lược năm 2026 của tập đoàn là hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm xuất khẩu thương mại điện tử của Đông Nam Á thông qua công nghệ và đổi mới sáng tạo. Amazon Global Selling sẽ tập trung đầu tư vào hệ sinh thái logistics, giải pháp quản lý đơn hàng xuyên biên giới, cùng các công cụ trí tuệ nhân tạo giúp doanh nghiệp Việt tối ưu hóa quy trình kinh doanh.
Đặc biệt, chương trình Amazon Global Logistics (AGL) sắp ra mắt tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí vận chuyển, tăng tốc độ giao hàng, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng toàn cầu. Đồng thời, Amazon cũng giới thiệu trung tâm NAMI, nơi cung cấp tri thức, kết nối cộng đồng và hỗ trợ nhà bán hàng Việt Nam trong việc tiếp cận thị trường quốc tế thông qua thương mại điện tử.
Năm 2025 đánh dấu 25 năm Amazon chào đón nhà bán hàng độc lập đầu tiên. Sau một phần tư thế kỷ, các nhà bán hàng này đã đóng góp hơn 60% tổng số sản phẩm được tiêu thụ trên Amazon, tạo ra hơn 2,5 nghìn tỷ USD doanh thu, minh chứng cho sức mạnh của mô hình xuất khẩu thương mại điện tử xuyên biên giới.
Tại Việt Nam, các doanh nghiệp tham gia Amazon ghi nhận tăng trưởng ấn tượng, với số lượng sản phẩm bán ra tính đến hết tháng 7/2025 tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2024. Sự tăng trưởng này phản ánh rõ tiềm năng của thương mại điện tử B2C toàn cầu như một kênh xuất khẩu mới nổi của Việt Nam.
Cùng với đó, dịch vụ hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon (FBA) tiếp tục trở thành công cụ chiến lược, khi số lượng hàng hóa vận chuyển qua FBA tăng gần 40% trong năm 2025, giúp doanh nghiệp Việt nâng cao uy tín giao hàng và chất lượng dịch vụ khách hàng.
Các ngành hàng bán chạy nhất của Việt Nam trên Amazon trong năm qua, bao gồm: nhà cửa, nhà bếp, sức khỏe & chăm sóc cá nhân, thời trang và làm đẹp đã phản ánh thế mạnh sản xuất truyền thống của Việt Nam. Nhiều thương hiệu Việt tạo được dấu ấn mạnh mẽ như Coolmate đã mở rộng thị phần thời trang tại Mỹ; Green Mekong đưa sản phẩm nội thất Việt vào hệ thống phân phối châu Âu; VIDA Farm và VINUT tiên phong giới thiệu nông sản Việt tới người tiêu dùng toàn cầu.
Trong chiến lược 2026 của Amazon Global Selling, điểm nhấn chính là định hướng tăng trưởng chất lượng cao, tập trung vào chuyển đổi số, phát triển bền vững và chuẩn hóa năng lực của doanh nghiệp Việt Nam. Thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu thị trường, logistics thông minh và chương trình đào tạo nhà bán hàng chuyên sâu, Amazon đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái xuất khẩu kỹ thuật số mạnh mẽ, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của Việt Nam về nền kinh tế số.
