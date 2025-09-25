Dư địa phát triển thương mại điện tử còn lớn

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025
Thứ Năm, 25/09/2025
Việt An
25/09/2025, 17:23
Dù ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử trong nước và tiềm năng xuất khẩu xuyên biên giới trực tiếp đến người tiêu dùng, song đại diện các doanh nghiệp cho rằng để khai thác tối đa tiềm năng của kênh bán hàng này, cần có sự nỗ lực toàn diện của cả Nhà nước và doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu, cải tiến tư duy và phát triển hạ tầng...
Thương mại điện tử tại Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, với quy mô dự kiến đạt trên 25 tỷ USD vào năm 2024, tăng trưởng 20% so với năm 2023. Điều này không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam trong top 3 thị trường thương mại điện tử lớn nhất Đông Nam Á mà còn mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là trong bối cảnh xuất khẩu xuyên biên giới ngày càng phát triển.
Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc TikTok Việt Nam, nền tảng này đã thu hút 4 triệu người dùng tham gia mua bán trực tiếp chỉ sau ba năm hoạt động. Sự thành công này cho thấy tiềm năng lớn của thương mại điện tử, đặc biệt là mô hình bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng (D2C). Mô hình này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí mà còn tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn với khách hàng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm bắt được các bước cần thiết để tham gia vào kênh bán hàng này, cho thấy còn nhiều dư địa phát triển.
Một thách thức lớn mà doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt là khả năng thích ứng với nhu cầu thị trường. Trước đây, doanh nghiệp thường dựa vào đơn đặt hàng cụ thể, nhưng hiện nay, họ cần chủ động nghiên cứu và phát triển sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Điều này đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy quản trị và khả năng sử dụng dữ liệu để lắng nghe khách hàng.
Bên cạnh đó, logistics cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng. Ông Nguyễn Duy Toàn, Tổng giám đốc CTCP Proship, cho biết chi phí logistics đã giảm mạnh trong 10 năm qua, từ 25.000 đồng xuống còn 14.000 đồng cho một đơn hàng tại TP.HCM. Việc tối ưu hóa chuỗi logistics không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh trong môi trường thương mại điện tử.
Để khai thác tối đa tiềm năng của thương mại điện tử, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các nền tảng thương mại điện tử và chính quyền địa phương. TikTok Việt Nam đang thử nghiệm mô hình “mỗi xã một kênh thương mại điện tử”, với sự tham gia của các KOL địa phương, nhằm quảng bá sản phẩm và văn hóa đặc trưng của từng vùng miền. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường hiệu quả hơn mà còn góp phần xây dựng thương hiệu cho sản phẩm Việt Nam trong mắt người tiêu dùng toàn cầu...
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-37-2025.html
Ngày 25/9/2025, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chính thức khởi động dự án "Giám sát số về mức độ tuân thủ VietGAP trong chuỗi giá trị cây ăn quả của các nông hộ nhỏ ở Tây Bắc cho thị trường chất lượng cao trong nước và thị trường xuất khẩu tiềm năng"...
Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức từ biến động kinh tế toàn cầu và căng thẳng địa chính trị, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong tháng 8/2025.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2025 ghi nhận mức tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước, cho thấy áp lực lạm phát trong năm nay vẫn được kiểm soát hiệu quả...
Sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2025 tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, kết quả này đã vượt qua con số 8,4% của cả năm 2024, khẳng định sự cải thiện rõ rệt trong bức tranh kinh tế công nghiệp của đất nước. Sự tăng trưởng này cũng cho thấy “bản lĩnh” của Việt Nam trước những biến động tiềm ẩn từ môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu...
Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 25/9 đã được điều chỉnh tăng giảm tùy loại. Cụ thể, các mặt hàng xăng giảm khá mạnh, từ 368 đồng/lít - 443 đồng/lít; ngược lại các mặt hàng dầu tăng nhẹ, từ 47 đồng/lít - 79 đồng/kg, riêng dầu dầu điêzen 0.05S giảm 47 đồng/lít…
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: