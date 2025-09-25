Thứ Năm, 25/09/2025

Trang chủ Thị trường

Dư địa phát triển thương mại điện tử còn lớn

Việt An

25/09/2025, 17:23

Dù ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của hoạt động thương mại điện tử trong nước và tiềm năng xuất khẩu xuyên biên giới trực tiếp đến người tiêu dùng, song đại diện các doanh nghiệp cho rằng để khai thác tối đa tiềm năng của kênh bán hàng này, cần có sự nỗ lực toàn diện của cả Nhà nước và doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu, cải tiến tư duy và phát triển hạ tầng...

VnEconomy

Thương mại điện tử tại Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ, với quy mô dự kiến đạt trên 25 tỷ USD vào năm 2024, tăng trưởng 20% so với năm 2023. Điều này không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam trong top 3 thị trường thương mại điện tử lớn nhất Đông Nam Á mà còn mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là trong bối cảnh xuất khẩu xuyên biên giới ngày càng phát triển.

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc TikTok Việt Nam, nền tảng này đã thu hút 4 triệu người dùng tham gia mua bán trực tiếp chỉ sau ba năm hoạt động. Sự thành công này cho thấy tiềm năng lớn của thương mại điện tử, đặc biệt là mô hình bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng (D2C). Mô hình này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí mà còn tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn với khách hàng. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm bắt được các bước cần thiết để tham gia vào kênh bán hàng này, cho thấy còn nhiều dư địa phát triển.

Một thách thức lớn mà doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt là khả năng thích ứng với nhu cầu thị trường. Trước đây, doanh nghiệp thường dựa vào đơn đặt hàng cụ thể, nhưng hiện nay, họ cần chủ động nghiên cứu và phát triển sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Điều này đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy quản trị và khả năng sử dụng dữ liệu để lắng nghe khách hàng.

Bên cạnh đó, logistics cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng. Ông Nguyễn Duy Toàn, Tổng giám đốc CTCP Proship, cho biết chi phí logistics đã giảm mạnh trong 10 năm qua, từ 25.000 đồng xuống còn 14.000 đồng cho một đơn hàng tại TP.HCM. Việc tối ưu hóa chuỗi logistics không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh trong môi trường thương mại điện tử.

Để khai thác tối đa tiềm năng của thương mại điện tử, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các nền tảng thương mại điện tử và chính quyền địa phương. TikTok Việt Nam đang thử nghiệm mô hình “mỗi xã một kênh thương mại điện tử”, với sự tham gia của các KOL địa phương, nhằm quảng bá sản phẩm và văn hóa đặc trưng của từng vùng miền. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường hiệu quả hơn mà còn góp phần xây dựng thương hiệu cho sản phẩm Việt Nam trong mắt người tiêu dùng toàn cầu...

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-37-2025.html

VnEconomy

Từ khóa:

logistics mô hình D2C thương mại điện tử việt nam xuất khẩu xuyên biên giới

Chủ đề:

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

VnEconomy
Multimedia

Đọc nhiều nhất

VnEconomy