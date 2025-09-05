Thứ Bảy, 06/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Thời khắc vàng để thương mại điện tử xuyên biên giới bứt phá

Vũ Khuê

05/09/2025, 23:27

Thương mại điện tử xuyên biên giới không chỉ giúp hàng hóa Việt Nam hiện diện ở khắp các thị trường quốc tế mà còn mở ra cơ hội xuất khẩu tri thức và dịch vụ chất lượng cao, định hình “sản phẩm quốc gia” trên bản đồ thương mại toàn cầu…

Thương mại điện tử là “cánh tay nối dài” của toàn cầu hóa.
Thương mại điện tử là “cánh tay nối dài” của toàn cầu hóa.

Chiều 5/9, “Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại điện tử và Thương mại điện tử xuyên biên giới – Hướng đi cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam” đã diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Vietnam International Sourcing 2025.

ĐỘNG LỰC CHIẾN LƯỢC CHO XUẤT KHẨU QUỐC GIA

Phát biểu tại diễn đàn Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết năm 2024, thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt quy mô trên 25 tỷ USD, tăng trưởng 20% so với năm trước đó, chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước, giúp Việt Nam giữ vững vị trí trong top 3 thị trường thương mại điện tử lớn nhất Đông Nam Á.

Nhiều thương hiệu Việt, các sản phẩm địa phương đã khẳng định chỗ đứng trên các nền tảng thương mại điện tử trong nước và bắt đầu hướng ra thị trường quốc tế thông qua các nền tảng toàn cầu.

Với đà phát triển mạnh của thương mại điện tử, thương mại điện tử xuyên biên giới được đánh giá không chỉ là xu hướng quan trọng trong bài toán kinh doanh của doanh nghiệp mà còn là động lực chiến lược cho xuất khẩu quốc gia và được đưa vào Kế hoạch GoGlobal do Chính phủ chỉ đạo thực hiện.

Năm 2024, quy mô thị trường thương mại điện tử xuyên biên giới toàn cầu đạt 791,5 tỷ USD và dự báo tăng trưởng trên 30% trong giai đoạn tiếp theo. Các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang mở rộng sự hiện diện trực tuyến tại nhiều thị trường trọng điểm như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, đồng thời tìm kiếm cơ hội tại các thị trường tiềm năng mới như ASEAN, Trung Đông, Nga hay Úc.

Bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công Thương.
Bà Phan Thị Thắng - Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Theo Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026- 2030, thương mại điện tử xuyên biên giới là một trong những trụ cột chiến lược của giai đoạn tới, với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái xuất khẩu số bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam và đưa hàng Việt vươn xa hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Với tầm nhìn đó, Bộ Công Thương và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: từ hoàn thiện thể chế, chính sách; hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và nâng cao năng lực; kết nối với các nền tảng thương mại điện tử lớn trên thế giới; đến phối hợp chặt chẽ với các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài để quảng bá, xúc tiến xuất khẩu hàng Việt ra thị trường thế giới thông qua các mô hình thương mại điện tử ...

Tiếp nối quan điểm từ cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia và hiệp hội quốc tế cũng đưa ra những góc nhìn sâu sắc về vai trò và tiềm năng của thương mại điện tử xuyên biên giới. Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Chủ tịch Liên minh Thương mại điện tử xuyên biên giới toàn cầu (ACBC Global), Chủ tịch ACBC Việt Nam, chia sẻ thương mại điện tử xuyên biên giới không chỉ là hạ tầng mới của thương mại thế giới, mà còn là “cánh tay nối dài” của toàn cầu hóa, nơi sản phẩm, giá trị và tri thức được lưu thông không biên giới. Với giá trị thị trường toàn cầu đạt gần 800 tỷ USD vào năm 2024 và tốc độ tăng trưởng hơn 30% mỗi năm, thương mại điện tử xuyên biên giới đã trở thành xu thế tất yếu đối với mọi quốc gia và doanh nghiệp.

Bà An cho rằng đây là “thời khắc vàng để bứt phá” của Việt Nam, khi quốc gia này sở hữu những lợi thế chiến lược: vị trí địa lý thuận lợi để trở thành trung tâm logistics khu vực, nguồn nguyên liệu phong phú, lực lượng nhân lực trẻ và khả năng chuyển đổi số nhanh.

“Thương mại điện tử xuyên biên giới không chỉ giúp hàng hóa Việt Nam hiện diện ở khắp các thị trường quốc tế mà còn mở ra cơ hội xuất khẩu tri thức và dịch vụ chất lượng cao, định hình “sản phẩm quốc gia” trên bản đồ thương mại toàn cầu”, bà An nhận định.

CHUẨN BỊ TỐT HẠ TẦNG LOGISTICS, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM

Bà An khuyến nghị, các doanh nghiệp Việt Nam cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng trên nhiều phương diện. Trước hết, sản phẩm phải đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng cao, có câu chuyện thương hiệu rõ ràng và vận hành với quy trình chuyên nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp không nên chỉ dừng lại ở việc gia công hoặc sản xuất theo đơn đặt hàng cho đối tác nước ngoài, mà cần tự xây dựng thương hiệu riêng của mình để khẳng định vị thế.

Bên cạnh đó, một hướng đi quan trọng là doanh nghiệp bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng cuối cùng, thay vì chỉ qua trung gian. Mô hình này giúp sản phẩm đến tay khách hàng nhanh hơn, đồng thời tạo sự gắn kết và tin tưởng lớn hơn giữa thương hiệu và người mua.

Ngoài ra, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm một cách minh bạch cũng vô cùng cần thiết. Doanh nghiệp có thể ứng dụng các công nghệ hiện đại để chứng minh nguồn gốc, quy trình sản xuất và chất lượng của hàng hóa.

Đồng thời, việc đạt được các chứng nhận quốc tế uy tín cũng sẽ giúp sản phẩm Việt Nam tạo được niềm tin và chinh phục người tiêu dùng toàn cầu. “Uy tín, chất lượng và minh bạch chính là chìa khóa để xây dựng thương hiệu quốc tế,” bà An khẳng định.

Ở góc độ hạ tầng cho thương mại điện tử, ông Trần Thoang, Giám đốc CT-Strategies Việt Nam, nhấn mạnh rằng Khu Thương mại Tự do (FTZ) chính là “hạ tầng tổ chức lại chuỗi thương mại điện tử”. FTZ sẽ trở thành “lõi thương mại điện tử” với hạ tầng e-fulfillment, kho ngoại quan, trung tâm xử lý hàng trả và các hệ thống dữ liệu hiện đại như Pre-Arrival Data Hub và Cổng thông tin một cửa thương mại điện tử.

Ông Thoang đề xuất kết nối FTZ của Việt Nam với các trung tâm quốc tế như KLIA DFTZ (Malaysia), Dubai CommerCity (UAE) và Liege eHub (EU) để rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Giai đoạn 2025–2027, ông Thoang kiến nghị thành lập Ban điều phối FTZ–thương mại điện tử, ký kết hợp tác quốc tế và triển khai các cơ chế thử nghiệm mới như de minimis và AEO-eCommerce.

Khẳng vai trò của AI trong thương mại điện tử xuyên biên giới, ông Nguyễn Đức Thắng, Giám đốc Trí tuệ Nhân tạo Taureau AI Việt Nam, cho rằng AI không chỉ nâng tầm trải nghiệm khách hàng với những ứng dụng như: thử đồ ảo, tìm kiếm bằng hình ảnh, tư vấn qua chatbot 24/7 hay gợi ý siêu cá nhân hóa biến mỗi khách hàng thành “VIP”, mà còn giúp doanh nghiệp tối ưu hóa toàn bộ chuỗi cung ứng và lợi nhuận.

Đặc biệt, với sự phát triển mạnh mẽ của AI tạo sinh, doanh nghiệp có thể phá vỡ rào cản ngôn ngữ và văn hóa, bản địa hóa marketing cho từng thị trường, qua đó gia tăng đáng kể mức độ tương tác với khách hàng toàn cầu.

Do đó, để biến AI thành lợi thế cạnh tranh thực sự, ông Thắng cho rằng doanh nghiệp cần bắt đầu từ tối ưu vận hành, xây dựng chiến lược AI thích ứng theo từng khu vực địa lý và đầu tư mạnh vào trải nghiệm khách hàng nhập vai, bởi ngày nay AI không còn là sự lựa chọn bổ sung mà đã trở thành kỳ vọng bắt buộc trong thương mại toàn cầu.

Xuất khẩu xuyên biên giới: Lợi thế của doanh nghiệp nhỏ

15:26, 04/08/2025

Xuất khẩu xuyên biên giới: Lợi thế của doanh nghiệp nhỏ

Tạo “đòn bẩy” cho xuất khẩu xuyên biên giới bứt phá

17:17, 07/06/2023

Tạo “đòn bẩy” cho xuất khẩu xuyên biên giới bứt phá

Vỏ Sò dự kiến xuất khẩu bưởi Phúc Trạch qua thương mại điện tử xuyên biên giới

17:08, 27/08/2021

Vỏ Sò dự kiến xuất khẩu bưởi Phúc Trạch qua thương mại điện tử xuyên biên giới

Từ khóa:

AI doanh nghiệp hệ sinh thái xuất khẩu Kế hoạch GoGlobal logistics thị trường quốc tế thương mại điện tử việt nam xuất khẩu xuyên biên giới

Đọc thêm

Hoa Kỳ ban hành kết luận hậu sơ bộ vụ việc điều tra chống trợ cấp sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu từ Việt Nam

Hoa Kỳ ban hành kết luận hậu sơ bộ vụ việc điều tra chống trợ cấp sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu từ Việt Nam

Hoa Kỳ vừa ban hành kết luận hậu sơ bộ vụ việc điều tra chống trợ cấp sản phẩm đúc bằng sợi nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, công ty bị đơn bắt buộc chịu mức thuế 4,64%. Đối với các công ty không hợp tác, chịu mức thuế 201,55%...

5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành mía đường trong niên vụ mới

5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành mía đường trong niên vụ mới

Dự báo niên vụ 2025-2026 sẽ có nhiều thách thức đến mức "sống còn" đối với ngành mía đường Việt Nam khi phải đối phó với tình hình bùng phát đường nhập lậu và gian lận thương mại đường, tình hình lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và thị trường đường bị thu hẹp do sự gia tăng nhập khẩu đường lỏng siro ngô (HFCS)…

5 giải pháp thu hút hàng hoá, khách du lịch qua cảng biển miền Trung

5 giải pháp thu hút hàng hoá, khách du lịch qua cảng biển miền Trung

Cảng biển miền Trung vẫn chưa hoạt động hết công suất do lượng hàng hoá còn hạn chế. Để tăng trưởng cần có các giải pháp thu hút hàng hoá, khách du lịch qua cảng biển, có khu thương mại tự do, khu chế xuất, khu công nghiệp…

Côn Đảo chính thức có điện từ lưới điện quốc gia

Côn Đảo chính thức có điện từ lưới điện quốc gia

Sáng 4/9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110 kV Côn Đảo, phục vụ việc cấp điện từ điện lưới quốc gia cho đặc khu Côn Đảo…

Giá vonfram tăng cao, cơ hội nào cho mảng khoáng sản của Masan?

Giá vonfram tăng cao, cơ hội nào cho mảng khoáng sản của Masan?

Trong bối cảnh địa chính trị và thương mại toàn cầu biến động, khoáng sản chiến lược như vonfram (tungsten) ngày càng khẳng định vai trò sống còn đối với các ngành công nghệ cao. Giá APT, nguyên liệu chính để sản xuất vonfram, hiện dao động quanh 630 USD/MTU, gần gấp đôi so với mức bình quân ước tính của Masan High-Tech Materials (UpCom: MSR) năm 2024 (318 USD/MTU) và cao nhất trong hơn 13 năm qua.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

eMagazine

80 năm lịch sử định hình mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

eMagazine

80 năm ngoại giao Việt Nam: Từ bảo vệ độc lập đến hội nhập kinh tế toàn cầu

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

eMagazine

Nhìn lại chặng đường gần 40 năm mở cửa thu hút FDI

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các dự án tồn đọng

Tiêu điểm

2

Cán cân thương mại thặng dư 3,72 tỷ USD chỉ trong 1 tháng

Tài chính

3

5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành mía đường trong niên vụ mới

Thị trường

4

Báo động 29 bộ ngành và 12 địa phương giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức bình quân chung

Tài chính

5

Quy định mới của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị

Tiêu điểm

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: