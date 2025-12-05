Amazon khuyến khích doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của Tập đoàn

Amazon bày tỏ mong muốn tăng tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng linh kiện điện tử và khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu của Tập đoàn. Amazon cũng đề xuất mở rộng hợp tác trong đào tạo nhân lực chất lượng cao lĩnh vực công nghệ số, dữ liệu và AI...

Thứ trưởng Phạm Đức Long mới đây đã tiếp bà Susan Pointer, Phó Chủ tịch Tập đoàn Amazon, cùng đoàn công tác cấp cao của Tập đoàn Amazon.

Hai bên trao đổi sâu về chính sách phát triển khoa học và công nghệ, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, cũng như khả năng hợp tác trong lĩnh vực vệ tinh quỹ đạo tầm thấp và sản xuất thiết bị công nghệ tại Việt Nam.

Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết đang trực tiếp phụ trách lĩnh vực viễn thông và tham gia xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp công nghệ số.

Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Khoa học và Công nghệ là hoàn thiện khung khổ pháp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số, đồng thời bảo đảm yêu cầu về an ninh, an toàn và chủ quyền số quốc gia.

Tại buổi làm việc, bà Susan Pointer, Phó Chủ tịch Tập đoàn Amazon đánh giá cao cách tiếp cận "cân bằng giữa đổi mới và an toàn" của Việt Nam.

Đồng thời, bà Susan Pointer cho biết, Tập đoàn Amazon đã nhiều lần tham gia góp ý các dự thảo văn bản pháp luật liên quan đến dữ liệu xuyên biên giới, dịch vụ số và AI.

Amazon mong muốn tiếp tục được cung cấp các bản dự thảo mới nhất để có thể đóng góp ý kiến chuyên môn sát thực hơn, phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp toàn cầu.

Hai bên thống nhất cần tăng cường cơ chế tham vấn chính sách giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp công nghệ lớn, nhằm bảo đảm tính khả thi, hài hòa lợi ích giữa phát triển kinh tế số và bảo đảm an ninh thông tin.

Một trong những nội dung trọng tâm của buổi làm việc là kế hoạch triển khai mạng vệ tinh quỹ đạo tầm thấp mà Amazon đang xây dựng nhằm cung cấp kết nối Internet băng rộng cho các khu vực còn hạn chế về hạ tầng kết nối.

Đại diện Amazon cho biết Tập đoàn đã đưa hơn 150 vệ tinh lên quỹ đạo tầm thấp và đang tiếp tục mở rộng để hướng tới việc cung cấp dịch vụ vào năm 2026. Hệ thống này kỳ vọng sẽ hỗ trợ hiệu quả công tác thông tin liên lạc trong điều kiện thiên tai, vùng sâu, vùng xa, đồng thời mở ra cơ hội phát triển mới cho giáo dục, y tế và các dịch vụ số thiết yếu.

Ngoài ra, nhiều dòng thiết bị khác như máy đọc sách, thiết bị an ninh gia đình, bộ định tuyến cũng đang được sản xuất tại Việt Nam để xuất khẩu đi nhiều thị trường quốc tế.

Amazon đã nộp hồ sơ xin phép thử nghiệm dịch vụ vệ tinh tại Việt Nam và mong muốn nhận được sự hỗ trợ trong quá trình hoàn thiện thủ tục theo quy định. Doanh nghiệp cam kết cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến hiệu quả kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn hệ thống thông tin khi cơ quan quản lý yêu cầu.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, Amazon bày tỏ mong muốn tăng tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng linh kiện điện tử và khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu của Tập đoàn. Amazon cũng đề xuất mở rộng hợp tác trong đào tạo nhân lực chất lượng cao lĩnh vực công nghệ số, dữ liệu và AI, coi đây là yếu tố then chốt đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Thứ trưởng Phạm Đức Long đánh giá cao các đề xuất của Amazon, khẳng định định hướng này phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy mô hình doanh nghiệp công nghệ "Make in Vietnam".

Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ giao các đơn vị chức năng phối hợp với phía Amazon để rà soát danh mục sản phẩm, làm rõ nhu cầu hỗ trợ, đồng thời xem xét khả năng áp dụng các chính sách ưu đãi theo đúng quy định hiện hành.

Thứ trưởng khẳng định Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn công nghệ lớn tăng cường hiện diện và đầu tư tại Việt Nam, trên cơ sở tuân thủ luật pháp, bảo đảm lợi ích hài hòa và an toàn thông tin.

Đại diện Amazon cảm ơn sự đón tiếp và kỳ vọng hai bên sớm triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất.