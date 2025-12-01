Amazon vẫn đang hoàn thiện hồ sơ thí điểm dịch vụ internet vệ tinh tại Việt Nam

Ngày 24/11 vừa qua, Amazon đã gửi lại hồ sơ đề xuất tham gia Chương trình thí điểm có kiểm soát cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) tại Việt Nam cho Bộ Khoa học và Công nghệ để thẩm định…

Trước đó, ngày 26/8, tại buổi làm việc với Tập đoàn Amazon, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đại diện của Amazon đã trao đổi về dự án Kuiper, sáng kiến cung cấp dịch vụ Internet băng rộng từ vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) tại Việt Nam.

Tại đây, Thứ trưởng Phạm Đức Long giao Cục Viễn thông và Cục Tần số vô tuyến điện sớm tổ chức hướng dẫn đội ngũ dự án tháo gỡ các vướng mắc và hoàn thiện hồ sơ dự án, với mục tiêu trong tháng 9/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ có thể trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ thí điểm.

Liên quan đến tiến độ dự án, trả lời VnEconomy tại buổi họp báo của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 1/12, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho biết: "Ngay sau buổi làm việc của hai bên, Cục Viễn thông và Cục Tần số vô tuyến điện đã xây dựng bộ hướng dẫn chi tiết về yêu cầu hồ sơ và các nội dung Amazon cần cung cấp. Tuy nhiên, đến ngày 24/11, phía Amazon mới hoàn thiện để gửi lại hồ sơ”.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Căn cứ Điều 13 Nghị quyết số 193/2025/QH15 và Điều 20 Nghị định số 88/2025/NĐ-CP, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính để nghiên cứu, đánh giá hồ sơ đề xuất của doanh nghiệp.

Trên cơ sở ý kiến của các Bộ, Cục Viễn thông đã thông báo và đề nghị doanh nghiệp bổ sung, làm rõ một số nội dung trong hồ sơ.

Hiện nay, Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam đang hoàn thiện hồ sơ và sẽ gửi lại Bộ Khoa học và Công nghệ để tiếp tục được xem xét, giải quyết theo quy định.

Sau đó Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ trình hồ sơ thí điểm triển khai dịch vụ Internet vệ tinh tầm thấp của Amazon lên Thủ tướng để Thủ tướng quyết định cho phép hay không cho phép thí điểm dự án, dựa trên kết quả đánh giá về an ninh quốc phòng và tác động phát triển kinh tế - xã hội.

Nếu được chấp thuận chủ trương, Amazon sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo, gồm thành lập doanh nghiệp, đăng ký đầu tư và xin cấp phép viễn thông, tương tự quy trình áp dụng đối với Starlink.

Ông Cương nhấn mạnh, Bộ Khoa học và Công nghệ đang cố gắng hỗ trợ Amazon nhanh nhất có thể. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc lớn vào phía Amazon có hoàn thiện và sớm cung cấp đầy đủ thông tin để cơ quan quản lý có thể đánh giá dự án toàn diện.

Về phía Cục Tần số vô tuyến điện, đại diện Cục cho hay sau khi Công ty Amazon Kuiper Việt Nam có giấy phép viễn thông theo quy định, Cục sẽ xem xét, cấp giấy phép trên cơ sở hồ sơ đề nghị cấp phép tần số vô tuyến điện của Công ty.

Trước đó, Amazon cho biết ngày 6/8/2025 đã nộp hồ sơ tham gia thí điểm có kiểm soát cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh LEO theo Nghị quyết 193/2025/QH15 nhằm phục vụ đến 600.000 thuê bao, tập trung vào kết nối tiêu dùng, doanh nghiệp, viễn thông, hàng không - hàng hải và dịch vụ Chính phủ.