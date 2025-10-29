Thứ Tư, 29/10/2025

Ông chủ Amazon và câu phỏng vấn giúp tìm ra nhân sự không thể bị AI thay thế

Bạch Dương

29/10/2025, 10:34

Một câu hỏi phỏng vấn của vị tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, bất ngờ được chia sẻ rộng rãi…

Tỷ phú Jeff Bezos.
Tỷ phú Jeff Bezos.

Trong bối cảnh xuất hiện những lo lắng về nguy cơ mất việc do AI, một chia sẻ từ hơn mười năm trước của ông chủ Amazon Jeff Bezos bất ngờ nổi tiếng trở lại: “Khi phỏng vấn, tôi thường yêu cầu ứng viên kể cho tôi nghe về một phát minh do họ từng tự tạo ra”.

Theo ông, “phát minh” ở đây không nhất thiết phải là một sản phẩm được cấp bằng sáng chế, mà có thể chỉ là một quy trình, một cách làm hay một ý tưởng mới mà ứng viên đã tự tìm ra và áp dụng hiệu quả.

Tuyên bố từ năm 2012 của Jeff Beros gần đây đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trong thời buổi hàng ngàn bản CV được soạn thảo bằng ChatGPT và thị trường việc làm ngày càng cạnh tranh khốc liệt, sự sáng tạo có lẽ là thứ duy nhất mà AI không thể bắt chước được.

Hồi tháng 6, Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy từng chia sẻ trong một bài đăng nội bộ rằng việc ứng dụng AI giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động và điều đó có thể dẫn tới việc tinh gọn lực lượng lao động trong tương lai.

Đối với Jeff Bezos, sáng tạo là cách giúp Amazon luôn duy trì tinh thần đổi mới  đồng thời là cách để nhận diện những người có khả năng thích nghi và giải quyết vấn đề tốt.

“Doanh nghiệp nên chọn những ứng viên thích sáng tạo những cách làm mới, không bị bó buộc trong các lựa chọn có sẵn. Giống như thay vì lựa chọn giữa hai phương án tốt nhất, câu hỏi đúng phải là: Làm sao để chúng ta làm được cả?”, Jeff Bezos nói.

Ông cho rằng khả năng sáng tạo này sẽ tự nuôi dưỡng và củng cố chính nó. Nếu thiếu nó, nhân viên khó có thể tồn tại lâu tại Amazon, công ty hiện trị giá hơn 2.300 tỷ USD.

“Một người đến Amazon mà không thích khám phá, không thích thử nghiệm, không dám đi vào ngõ cụt để tìm đường mới, người đó rồi cũng sẽ bỏ đi”, Jeff Bezos chia sẻ.

Triết lý đó cũng gắn liền với cách vị tỷ phú này nhìn nhận thất bại. Trong thư gửi cổ đông năm 2015, ông viết: “Điểm khiến chúng ta khác biệt chính là thất bại. Thất bại và sáng tạo không thể tách rời. Muốn sáng tạo, bạn phải dám thử nghiệm. Và nếu bạn biết chắc thử nghiệm đó sẽ thành công, thì nó không còn là thử nghiệm nữa”.

Jeff Bezos cũng từng nói, để giữ vững vị thế cạnh tranh, không thể chỉ sao chép những gì người khác làm, mà phải biến chúng thành cảm hứng để tạo nên điều riêng biệt: “Chúng tôi luôn tìm cảm hứng từ những ý tưởng hay. Sau đó tự hỏi: Làm sao để phát triển nó theo cách của Amazon? Làm sao thêm vào đó phong cách riêng của chúng tôi để tạo ra thứ độc đáo chứ không phải chỉ là một bản sao?".  

Những chia sẻ này đang nhận được nhiều sự quan tâm, giữa nhiều tin đồn Amazon có kế hoạch cắt giảm nhân sự sâu rộng.

Theo nguồn tin từ Reuters mới đây, Amazon được cho là có kế hoạch sa thải khoảng 30.000 nhân viên văn phòng.

Đợt cắt giảm này tương đương gần 10% tổng số lao động khối văn phòng của tập đoàn, diễn ra trong bối cảnh sự phát triển AI làm dấy lên lo ngại về nguy cơ thay thế nhiều vị trí, trong khi thị trường việc làm tại Mỹ đang có dấu hiệu chững lại.

Amazon hiện có hơn 350.000 nhân viên văn phòng trên toàn cầu.

Hồi tháng 6, Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy từng chia sẻ trong một bài đăng nội bộ rằng việc ứng dụng AI giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động và điều đó có thể dẫn tới việc tinh gọn lực lượng lao động trong tương lai.

Đây không phải lần đầu tiên Amazon tiến hành cắt giảm quy mô lớn. Năm 2023, tập đoàn này đã sa thải hơn 27.000 nhân viên ở các bộ phận như nhân sự, Amazon Stores, Amazon Web Services (AWS) và một số đơn vị khác, với lý do tình hình kinh tế toàn cầu suy yếu.

Đợt cắt giảm mới diễn ra trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ đã xuất hiện nhiều tín hiệu cảnh báo, đặc biệt là đối với những lao động trẻ trong ngành công nghệ. Nhiều người lo ngại rằng sự bùng nổ của AI có thể khiến các doanh nghiệp đẩy mạnh tự động hóa để cắt giảm chi phí, từ đó ảnh hưởng đến việc làm của con người.

Tuy nhiên, một số chuyên gia trong lĩnh vực AI cho rằng những lo ngại này vẫn chỉ dừng ở dự báo, và hiện chưa có đủ bằng chứng cho thấy công nghệ có thể nhanh chóng thay thế hoàn toàn sức lao động của con người.

