Chính phủ yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho dự án Internet vệ tinh của SpaceX

Ban Chỉ đạo Đề án 06 giao nhiệm vụ cho Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Starlink để có thể triển khai trong năm 2026...

Nhiệm vụ được Văn phòng Chính phủ đưa ra tại Thông báo số 624/TB-VPCP ngày 16/11/2025, kết luận phiên họp lần thứ năm của Ban Chỉ đạo Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Ban Chỉ đạo đã đưa ra nhiều văn bản chỉ đạo nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển trong các lĩnh vực này. Đặc biệt, nguồn lực tài chính đã được tăng cường với 25.000 tỷ đồng bổ sung từ nguồn tăng thu năm 2025, đảm bảo mức tối thiểu 3% tổng chi ngân sách nhà nước cho các nhiệm vụ liên quan trong năm 2026.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số hạn chế như tiến độ giải ngân kinh phí còn chậm, việc sử dụng kinh phí chưa hiệu quả, và hạ tầng số chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Nhiều hệ thống thông tin thiếu tính kết nối, chia sẻ dữ liệu, dẫn đến ách tắc.

Nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng còn thiếu hụt lớn. Chính sách thu hút chuyên gia giỏi chưa đáp ứng yêu cầu.

Ban Chỉ đạo đã giao nhiệm vụ cho các Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh để khắc phục những điểm nghẽn đã được chỉ ra.

Các bộ khẩn trương trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn, bảo đảm phù hợp với thời điểm có hiệu lực của các Luật; đồng thời, tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành liên quan cần khẩn trương xây dựng và ban hành chiến lược chuyển đổi số và chiến lược dữ liệu.

Thanh tra Chính phủ và Bộ Công an được giao nhiệm vụ ban hành các hướng dẫn và đánh giá chất lượng các cơ sở dữ liệu trước ngày 25/11/2025

Về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, các bộ, ngành cần rà soát, sửa đổi quy trình tái cấu trúc dịch vụ công trực tuyến để giảm bớt thành phần hồ sơ, tránh phiền hà cho người dân hoàn thành trong tháng 11/2025.

Đồng thời, cần tổ chức tổng rà soát hiện trạng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và quản trị cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Công an.

Ban Chỉ đạo cũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình quốc gia phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai hoàn thành trong tháng 11/2025.

Ngoài ra, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cần khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành: Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, Đề án hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu, Đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Đề án Đầu tư năng lực cho các tổ chức nghiên cứu phát triển công lập.

Đồng thời, Bộ cần đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông phủ sóng 5G trên phạm vi toàn quốc, phải đạt 90% trong năm 2025 (đến nay mới đạt 39,5%), phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Starlink để có thể triển khai trong năm 2026 (phấn đấu đạt 500.000 thuê bao).

Bộ Công an tiếp tục đầu tư phát triển Trung tâm Dữ liệu quốc gia và nghiên cứu xây dựng thêm các trung tâm dữ liệu mới Trung tâm dữ liệu quốc gia số 2 và số 3, hoàn thành trước ngày 10/12/2025. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại cổ phần cần triển khai hiệu quả Chương trình tín dụng 500 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ phát triển hạ tầng chiến lược và công nghệ số.

Ngoài ra, Bộ Công an tham mưu ban hành Nghị định của Chính phủ về cơ chế đột phá phát triển cho hoạt động của Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia; Nghị quyết quy phạm pháp luật của Chính phủ để triển khai Nền tảng đấu giá tài sản theo hình thức trực tuyến, ứng dụng hiệu quả nền tảng định danh và xác thực điện tử; Nghị quyết quy phạm pháp luật của Chính phủ về phát triển công dân số; hoàn thành trước ngày 10/12/2025.

Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách tài chính phù hợp, đảm bảo nguyên tắc "giao nhiệm vụ phải giao kinh phí". Các bộ, ngành cần phân bổ và bố trí đủ vốn ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 theo quy định, ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, liên ngành, liên vùng.

Bộ Y tế xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch triển khai Sổ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử phạm vi toàn quốc giai đoạn 2026 - 2030, trong đó xác định rõ: mục tiêu, thành phần, lộ trình, chỉ tiêu về tỷ lệ người dân có Sổ sức khỏe điện tử, tỷ lệ cơ sở khám chữa bệnh kết nối, tỷ lệ dữ liệu liên thông, hoàn thành trong tháng 12/2025.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại cổ phần quyết liệt triển khai hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm Chương trình tín dụng 500 nghìn tỷ đồng nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển hạ tầng chiến lược và công nghệ số, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/11/2025 và hàng tháng; rà soát điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu chí thanh tra kiểm soát chặt chẽ dòng tiền đi đúng mục tiêu.