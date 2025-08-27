Hồ sơ thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh của Amazon có thể được trình Thủ tướng trong tháng 9

Bộ Khoa học và Công nghệ giao Cục Viễn thông và Cục Tần số vô tuyến điện sớm làm việc, hỗ trợ đội ngũ đại diện của Amazon để hoàn thiện hồ sơ dự án cung cấp dịch vụ Internet băng rộng từ vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), với mục tiêu trong tháng 9/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ có thể trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ thí điểm...

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long mới đây đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Tập đoàn Amazon do ông Gonzalo de Dios, Giám đốc Cấp phép toàn cầu và Quan hệ pháp lý quốc tế Dự án Kuiper dẫn đầu.

Hai bên đã trao đổi về dự án Kuiper - sáng kiến cung cấp dịch vụ internet băng rộng từ vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và kết nối số tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, ông Gonzalo de Dios khẳng định, Việt Nam có vị thế đặc biệt trong chiến lược phát triển của Tập đoàn.

Liên quan đến dự án Kuiper, phía Amazon cho biết, đây là sáng kiến chiến lược của tập đoàn này nhằm xây dựng hệ thống hơn 3.200 vệ tinh LEO, cung cấp internet tốc độ cao (lên đến 400 Mbps cho cá nhân, 1 Gbps cho doanh nghiệp), độ trễ thấp, tập trung vào các khu vực chưa được phục vụ hoặc phục vụ kém như vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Đến nay, Amazon đã phóng 102 vệ tinh, với kế hoạch đạt ít nhất 50% chòm sao vào năm 2026. Hệ thống sử dụng băng tần Ka, thiết bị đầu cuối nhỏ gọn, dễ lắp đặt và tích hợp bảo mật từ AWS.

Amazon đã thành lập Công ty TNHH Amazon Kuiper Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh, đồng thời cho biết, ngày 6/8/2025, Amazon đã nộp hồ sơ tham gia thí điểm có kiểm soát cung cấp dịch vụ viễn thông vệ tinh LEO theo Nghị quyết 193/2025/QH15 nhằm phục vụ đến 600.000 thuê bao, tập trung vào kết nối tiêu dùng, doanh nghiệp, backhaul viễn thông, hàng không - hàng hải và dịch vụ chính phủ.

Dự án phù hợp với Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0, Luật Viễn thông và mục tiêu phủ sóng internet toàn quốc đến năm 2030.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Đức Long đánh giá cao những tiến bộ của dự án Kuiper trong thời gian qua, đồng thời gửi lời cảm ơn Tập đoàn Amazon vì đã tin tưởng cam kết đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là đối với quy mô sản xuất các thiết bị đầu cuối của dự án Kuiper.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn chú trọng phát triển hạ tầng số, trong đó công nghệ vệ tinh LEO đóng vai trò quan trọng để đảm bảo kết nối băng rộng, tốc độ cao, phổ cập phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Nghị quyết 57/NQ-TW của Bộ Chính trị và Luật Viễn thông, Việc triển khai dự án vệ tinh tầm thấp. Thứ trưởng cũng đánh giá dự án Kuiper phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam, là giải pháp để giúp đưa người dân lên không gian số, tiếp cận các dịch vụ số để giải quyết các thủ tục hành chính nhờ kết nối tốt hơn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam vừa hoàn thành việc sát nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Thứ trưởng giao Cục Viễn thông và Cục Tần số vô tuyến điện sớm tổ chức làm việc ở cấp kỹ thuật với đại diện của dự án Kuiper để trao đổi, hướng dẫn đội ngũ dự án tháo gỡ các vướng mắc và hoàn thiện hồ sơ dự án, với mục tiêu trong tháng 9/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ có thể trình Thủ tướng Chính phủ hồ sơ thí điểm.

Trước đó, SpaceX cũng đã được cơ quan chức năng Việt Nam cấp phép thử nghiệm công nghệ LEO tại Việt Nam.

Tại sự kiện khai trương trung tâm dữ liệu FPT Fornix HCM02, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc Tập đoàn FPT cho biết dịch vụ Internet vệ tinh tầm thấp Starlink của tỷ phú Elon Musk đã được cấp phép thử nghiệm tại Việt Nam.

Ông Khoa thông tin thêm Starlink lựa chọn hai đơn vị trong nước để xây dựng trạm mặt đất, trong đó FPT là đối tác đầu tiên. Trạm này đặt tại trung tâm dữ liệu Fornix HCM02, đảm nhiệm vai trò thu tín hiệu từ vệ tinh và phát lại, cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tới người dùng Việt Nam.

Amazon và SpaceX hiện được xem là đối thủ trực tiếp trong lĩnh vực internet vệ tinh tầm thấp (LEO), cạnh tranh gay gắt về công nghệ, quy mô triển khai và thị trường khách hàng. Song dù là đối thủ, SpaceX cũng hỗ trợ Amazon phóng vệ tinh Kuiper bằng tên lửa Falcon 9 để giúp Amazon thực hiện kế hoạch triển khai nhanh chóng.