Ấn Độ cấm hoàn toàn một ngành công nghiệp trị giá 23 tỷ USD

Quốc hội Ấn Độ vừa thông qua Luật Phát triển và Quản lý trò chơi trực tuyến 2025. Đáng chú ý, Luật này đã cấm hoàn toàn trò chơi "ăn tiền", dù dựa trên kỹ năng hay may rủi…

Theo quy định mới, mọi quảng cáo và giao dịch tài chính liên quan đến trò chơi ăn tiền đều bị cơ quan chức năng Ấn Độ nghiêm cấm. Các ngân hàng và tổ chức tài chính phải ngăn chặn các giao dịch này.

Doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt tù tối đa 3 năm hoặc phạt tiền lên đến 10 triệu rupee (khoảng 115.000 USD). Người nổi tiếng tham gia quảng bá có thể bị phạt tù 2 năm hoặc phạt 5 triệu rupee (khoảng 57.000 USD).

NGÀNH GAME ẤN ĐỘ PHẢN ỨNG DỮ DỘI

Bộ trưởng Công nghệ thông tin Ấn Độ Ashwini Vaishnaw cho biết: “Mục tiêu của dự luật là bảo vệ phúc lợi xã hội và ngăn chặn tệ nạn đang lan rộng”.

Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra quyết định này sau hàng loạt vụ việc thương tâm, trong đó có các trường hợp tự tử vì thua lỗ khi chơi game.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng luật có thể gây tác dụng ngược. Họ chỉ ra rằng phần lớn hệ lụy xuất phát từ các ứng dụng cá cược, cờ bạc nước ngoài, vốn khó kiểm soát, chứ không phải từ các công ty trong nước.

Bà Meghna Bal, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Esya tại New Delhi, nhận định: “Luật này khó tránh khỏi bị kiện vì chưa đảm bảo tính cân bằng theo Điều 19(1)(g) của Hiến pháp. Thay vì bảo vệ người chơi, nó có thể bóp nghẹt doanh nghiệp trong nước đang tuân thủ, trong khi lại mở đường cho các nền tảng cá cược bất hợp pháp từ nước ngoài”.

Điều 19(1)(g) của Hiến pháp Ấn Độ quy định công dân có quyền tự do hành nghề, kinh doanh và buôn bán.

NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỊ GIÁ 23 TỶ USD CỦA ẤN ĐỘ BỊ ĐE DOẠ

Ngay trước khi dự luật được trình lên Quốc hội, ba hiệp hội trong ngành game Ấn Độ đã gửi thư đến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Bức thư do Liên đoàn Thể thao Ảo Ấn Độ, Liên đoàn Trò chơi Toàn Ấn Độ và Liên đoàn Trò chơi Điện tử ký chung, cảnh báo quy định mới sẽ tạo lợi thế cho hoạt động cờ bạc bất hợp pháp ở nước ngoài, trong khi lại đẩy doanh nghiệp nội địa đến bờ vực phá sản.

Theo tính toán của ba hiệp hội, thị trường trò chơi ăn tiền ở Ấn Độ hiện có tổng định giá khoảng 2 nghìn tỷ rupee (23 tỷ USD), mang lại doanh thu cộng dồn 310 tỷ rupee (3,6 tỷ USD) và đóng góp 200 tỷ rupee (2,29 tỷ USD) tiền thuế mỗi năm.

Ngành này cũng tăng trưởng trung bình 28%/năm và dự kiến sẽ gấp đôi quy mô vào năm 2028. Nếu lệnh cấm được áp dụng, họ cảnh báo có thể mất hơn 200.000 việc làm và hơn 400 doanh nghiệp sẽ biến mất.

Không chỉ gửi thư cho Thủ tướng, ba hiệp hội còn kiến nghị tương tự tới Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah. Một số nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng đang cân nhắc lại kế hoạch rót vốn, theo nguồn tin của TechCrunch.

Tuy nhiên, trái ngược với sự lo lắng của các công ty game tiền thật, nhiều doanh nghiệp game giải trí và thể thao điện tử Ấn Độ lại ủng hộ quyết định này.

Ông Sumit Batheja, Giám đốc điều hành Ginger Games, nhà phát triển PUBG, cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh vì giờ đây có thể tập trung vào việc kiếm tiền, duy trì hoạt động và quan trọng nhất là xây dựng thương hiệu game cho Ấn Độ và thế giới, thay vì phải giải thích về những tranh cãi xoay quanh game ăn tiền”.

NHÀ ĐẦU TƯ LO NGẠI MÔI TRƯỜNG THIẾU ỔN ĐỊNH

Năm 2023, Chính phủ Ấn Độ từng sửa đổi Quy tắc Công nghệ thông tin năm 2021 nhằm giảm thiểu rủi ro cho người dùng từ các trò chơi ăn tiền.

Khi đó, nước này khuyến khích cơ chế tự quản lý trong ngành, vừa để ngăn chặn cá cược, đánh bạc bất hợp pháp, vừa cho phép các trò chơi hợp pháp phát triển. Tuy nhiên, cách tiếp cận này nhanh chóng lâm vào bế tắc vì bất đồng giữa các bên về tiêu chuẩn và cách thực thi.

Cùng năm, Chính phủ Ấn Độ đã áp thuế 28% lên trò chơi trực tuyến có yếu tố tiền thật, động thái vấp phải phản ứng dữ dội từ doanh nghiệp. Các quỹ đầu tư lớn như Tiger Global, Peak XV Partners và Kotak đã kêu gọi Thủ tướng Modi cân nhắc lại, cảnh báo nguy cơ “bốc hơi” 2,5 tỷ USD vốn đầu tư và mất khoảng 1 triệu việc làm.

Dù vậy, sắc thuế vẫn được duy trì, thậm chí nhiều công ty phải đưa vụ việc ra Tòa án Tối cao để phản đối việc áp dụng hồi tố. Một số báo cáo gần đây còn cho thấy mức thuế này có thể tăng lên 40% theo quy định mới.

Ông Rohit Kumar, đồng sáng lập công ty tư vấn chính sách The Quantum Hub (New Delhi), nhận định với TechCrunch: “Quy định là cần thiết, nhưng những quyết định đột ngột như vậy làm tổn hại hình ảnh của Ấn Độ trong mắt nhà đầu tư. Một môi trường đầu tư ổn định và có thể dự đoán được mới là điều quan trọng. Nếu thực sự có lo ngại, chính phủ cần nêu rõ từ đầu để doanh nghiệp chuẩn bị”.