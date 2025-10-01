Nhà đầu tư nước ngoài đang bán tháo chứng khoán Ấn Độ

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Tư, 01/10/2025
Bình Minh
01/10/2025, 07:10
Xu hướng bán ròng của khối ngoại trên thị trường chứng khoán Ấn Độ gia tăng trong quý 3 năm nay, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng mạnh phí visa H-1B...
Năm nay có thể trở thành năm nhà đầu tư nước ngoài thoái vốn kỷ lục khỏi thị trường chứng khoán Ấn Độ, khi mối lo về thuế quan Mỹ và tăng trưởng lợi nhuận chậm lại đè nặng lên giá cổ phiếu.
Theo hãng tin Bloomberg, khối ngoại đã bán ròng 16,8 tỷ USD chứng khoán Ấn Độ trong thời gian từ đầu năm tới ngày 26/9, gần bằng mức kỷ lục cả năm thiết lập vào năm 2022. Riêng phiên ngày 29/9, lượng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài là 319 triệu USD.
Xu hướng bán ròng của khối ngoại trên thị trường chứng khoán Ấn Độ gia tăng trong quý 3 năm nay, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng mạnh phí visa H-1B - một động thái gây ảnh hưởng tiêu cực đến các công ty công nghệ dựa loại thị thực này. Giới phân tích dự báo ít có khả năng dòng vốn ngoại sẽ sớm quay trở lại với chứng khoán Ấn Độ bởi triển vọng một thỏa thuận thương mại Mỹ - Ấn còn mờ mịt và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết của nước này đang yếu đi.
“Tôi nghi ngờ việc dòng vốn ngoại sẽ trở lại trong ngắn hạn”, trưởng chiến lược Charu Chanana của công ty Saxo Markets nhận xét. Bà Chanana cho rằng một sự đảo chiều bền vững của dòng vốn ngoại đòi hỏi 3 yếu tố: sự rõ ràng về chính sách thương mại và nhập cư của Mỹ, tỷ giá đồng rupee ổn định, và bằng chứng cho thấy lợi nhuận của các công ty niêm yết có thể đảm bảo phù hợp với mức định giá cổ phiếu trong năm tài khóa này.
Xu hướng bán ròng của khối ngoại góp phần khiến chỉ số NSE Nifty 50 của chứng khoán Ấn Độ có một chuỗi thời gian kéo dài hiếm thấy đuối sức so với các chỉ số chứng khoán khác trong khu vực. Hiệu suất của chỉ số này đã thấp hơn so với chỉ số MSCI AC châu Á-Thái Bình Dương trong suốt 5 tháng liên tiếp tính đến hết tháng 9 này, chuỗi dài nhất kể từ năm 2013.
Dù vậy, Nifty vẫn tăng 4,4% từ đầu năm đến nay và đang tiến tới hoàn tất năm tăng thứ 10 liên tiếp nhờ sức mua bền bỉ của các nhà đầu tư tổ chức trong nước. Các quỹ tương hỗ và công ty bảo hiểm của Ấn Độ đã mua ròng kỷ lục 66 tỷ USD cổ phiếu trong năm nay, vượt mức mua ròng 63 tỷ USD trong năm 2024.
Khi chuyển tiếp sang giờ giao dịch tại Mỹ, giá vàng nhanh chóng thoát đáy của phiên và lấy lại xu thế tăng...
Tài sản của các triệu phú được dịch chuyển qua biên giới vì nhiều lý do, bao gồm tìm kiếm cơ hội kinh doanh, luật thuế và sự ổn định của nền kinh tế...
Đồ thị thông tin dưới đây gồm các quốc gia có nợ ngoài khu vực hộ gia đình lớn nhất thế giới, theo dữ liệu từ Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS)...
Xuất khẩu ô tô cũ đang giúp Hàn Quốc giảm bớt tác động của thuế quan mới của Mỹ...
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
VnEconomy Interactive
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: