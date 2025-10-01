Nhà đầu tư nước ngoài đang bán tháo chứng khoán Ấn Độ

Năm nay có thể trở thành năm nhà đầu tư nước ngoài thoái vốn kỷ lục khỏi thị trường chứng khoán Ấn Độ, khi mối lo về thuế quan Mỹ và tăng trưởng lợi nhuận chậm lại đè nặng lên giá cổ phiếu.

Theo hãng tin Bloomberg, khối ngoại đã bán ròng 16,8 tỷ USD chứng khoán Ấn Độ trong thời gian từ đầu năm tới ngày 26/9, gần bằng mức kỷ lục cả năm thiết lập vào năm 2022. Riêng phiên ngày 29/9, lượng bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài là 319 triệu USD.

Xu hướng bán ròng của khối ngoại trên thị trường chứng khoán Ấn Độ gia tăng trong quý 3 năm nay, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng mạnh phí visa H-1B - một động thái gây ảnh hưởng tiêu cực đến các công ty công nghệ dựa loại thị thực này. Giới phân tích dự báo ít có khả năng dòng vốn ngoại sẽ sớm quay trở lại với chứng khoán Ấn Độ bởi triển vọng một thỏa thuận thương mại Mỹ - Ấn còn mờ mịt và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các công ty niêm yết của nước này đang yếu đi.

“Tôi nghi ngờ việc dòng vốn ngoại sẽ trở lại trong ngắn hạn”, trưởng chiến lược Charu Chanana của công ty Saxo Markets nhận xét. Bà Chanana cho rằng một sự đảo chiều bền vững của dòng vốn ngoại đòi hỏi 3 yếu tố: sự rõ ràng về chính sách thương mại và nhập cư của Mỹ, tỷ giá đồng rupee ổn định, và bằng chứng cho thấy lợi nhuận của các công ty niêm yết có thể đảm bảo phù hợp với mức định giá cổ phiếu trong năm tài khóa này.

Giá trị mua/bán ròng cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Ấn Độ qua các năm. Số liệu năm 2025 là của 9 tháng đầu năm. Đơn vị: tỷ USD - Nguồn: Bloomberg.

Xu hướng bán ròng của khối ngoại góp phần khiến chỉ số NSE Nifty 50 của chứng khoán Ấn Độ có một chuỗi thời gian kéo dài hiếm thấy đuối sức so với các chỉ số chứng khoán khác trong khu vực. Hiệu suất của chỉ số này đã thấp hơn so với chỉ số MSCI AC châu Á-Thái Bình Dương trong suốt 5 tháng liên tiếp tính đến hết tháng 9 này, chuỗi dài nhất kể từ năm 2013.

Dù vậy, Nifty vẫn tăng 4,4% từ đầu năm đến nay và đang tiến tới hoàn tất năm tăng thứ 10 liên tiếp nhờ sức mua bền bỉ của các nhà đầu tư tổ chức trong nước. Các quỹ tương hỗ và công ty bảo hiểm của Ấn Độ đã mua ròng kỷ lục 66 tỷ USD cổ phiếu trong năm nay, vượt mức mua ròng 63 tỷ USD trong năm 2024.