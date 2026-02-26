Ấn Độ - Israel mở rộng hợp tác kinh tế, công nghệ trong chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi
Trọng Hoàng
26/02/2026, 14:12
Phát biểu trước Quốc hội Israel (Knesset), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh nền tảng kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ của Ấn Độ và vị thế trung tâm công nghệ của Israel là “cơ sở tự nhiên” cho một giai đoạn hợp tác mới, trong đó đổi mới sáng tạo, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo được xem là những trụ cột chiến lược...
Theo báo DW, chuyến thăm Israel kéo dài
hai ngày 25-26/2 của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi diễn ra trong bối cảnh quan hệ song
phương tiếp tục được củng cố cả về kinh tế lẫn công nghệ. Phát biểu tại Quốc
hội Israel (Knesset), ông Modi khẳng định hai nền kinh tế có tính bổ trợ cao và
đang bước vào giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, dựa trên đổi mới sáng tạo và
chuyển đổi số.
Bên cạnh các nội dung ngoại giao,
bài phát biểu dành trọng tâm đáng kể cho triển vọng thương mại, đầu tư và các
lĩnh vực công nghệ cao - được xem là động lực tăng trưởng dài hạn của cả hai
quốc gia.
“Trong vài năm qua, Ấn Độ là nền
kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Đồng thời, Israel là cường quốc về
đổi mới sáng tạo và dẫn đầu công nghệ. Điều này tạo ra nền tảng tự nhiên cho
quan hệ đối tác hướng tới tương lai,” ông Modi nhấn mạnh.
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước
Ấn Độ, GDP nước này có thể tăng trưởng 8,1% trong quý tài khóa từ tháng 10 đến
tháng 12/2025. Động lực đến từ nhu cầu nội địa mạnh, cải cách cấu trúc và dòng
vốn đầu tư gia tăng. Ấn Độ đang nổi lên như một trung tâm sản xuất và thị
trường tiêu dùng lớn, thu hút nhiều tập đoàn đa quốc gia.
Trong khi đó, Israel được đánh giá
là một trong những hệ sinh thái khởi nghiệp năng động nhất thế giới, với tỷ lệ
doanh nghiệp “kỳ lân” (startup được định giá trên 1 tỷ USD) thuộc nhóm cao nhất
tính theo đầu người. Lợi thế về nghiên cứu - phát triển (R&D), công nghệ
quốc phòng, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo đã giúp Israel giữ vai trò trung
tâm công nghệ tại Trung Đông.
Theo ông Modi, hai bên cam kết mở
rộng thương mại song phương, thúc đẩy dòng vốn đầu tư và phát triển các dự án
hạ tầng chung. Các lĩnh vực được nhấn mạnh bao gồm công nghệ lượng tử, bán dẫn,
trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ tài chính (fintech) và chuyển đổi số.
Đáng chú ý, Ấn Độ đang thúc đẩy mô
hình “hạ tầng số công cộng” - nền tảng thanh toán và nhận diện số quy mô quốc
gia - và tìm kiếm cơ hội kết nối xuyên biên giới với các đối tác, trong đó có
Israel. Đây được xem là hướng đi mở rộng hợp tác tài chính – công nghệ trong
giai đoạn tới.
Quan hệ kinh tế Ấn Độ - Israel đã
phát triển mạnh trong hơn một thập kỷ qua, đặc biệt trong các lĩnh vực công
nghệ cao, nông nghiệp công nghệ, quốc phòng và an ninh mạng.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
đánh giá cao tiềm năng mở rộng hợp tác song phương, nhấn mạnh sự tương đồng về
tinh thần khởi nghiệp và năng lực đổi mới giữa hai quốc gia.
Giới phân tích cho rằng sự kết hợp
giữa quy mô thị trường và tốc độ tăng trưởng của Ấn Độ với năng lực nghiên cứu -
phát triển của Israel có thể tạo ra chuỗi giá trị mới trong các ngành công nghệ
lõi. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu gia tăng, hợp tác bán dẫn và
AI đặc biệt được quan tâm, khi cả hai nước đều muốn giảm phụ thuộc vào chuỗi
cung ứng truyền thống và gia tăng tự chủ chiến lược.
Ngoài ra, hợp tác về đầu tư mạo
hiểm, chuyển giao công nghệ và ươm tạo startup cũng được kỳ vọng sẽ tăng tốc,
nhất là khi dòng vốn quốc tế đang tìm kiếm các thị trường tăng trưởng nhanh và
hệ sinh thái đổi mới ổn định.
Trong phần phát biểu liên quan đến
tình hình an ninh, ông Modi nhấn mạnh sự cần thiết của
các nỗ lực quốc tế nhằm hướng tới hòa bình lâu dài và ổn định khu vực. Nhà lãnh đạo Ấn Độ cho rằng hòa bình đòi hỏi sự phối hợp bền bỉ ở cấp độ toàn cầu, và tái khẳng định Ấn Độ
ủng hộ các sáng kiến thúc đẩy đối thoại, ổn định và bình thường hóa quan hệ
trong khu vực Trung Đông.
Giới quan sát nhận định, cách tiếp
cận của New Delhi cho thấy sự cân bằng giữa việc củng cố quan hệ chiến lược với
Israel và duy trì vai trò là một đối tác có trách nhiệm trong các vấn đề quốc
tế.
Với nền tảng kinh tế đang tăng tốc
và vị thế công nghệ ngày càng được khẳng định của Israel, chuyến thăm lần này
được xem là bước đi nhằm đưa quan hệ song phương sang giai đoạn hợp tác thực
chất hơn, tập trung vào tăng trưởng, đổi mới và kết nối chuỗi giá trị toàn cầu
trong kỷ nguyên số.
