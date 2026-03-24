Ấn Độ tin tưởng nền kinh tế đủ mạnh để vượt qua cú sốc giá dầu

Trong một báo cáo công bố ngày 23/3, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) tin tưởng nền kinh tế nước này đủ mạnh để vượt qua những cú sốc bên ngoài, bao gồm biến động do xung đột ở Vùng Vịnh gây ra.

Tuy nhiên, đồng rupee bị bán tháo trong phiên giao dịch cùng ngày do nhà đầu tư lo ngại về những tác động tiêu cực của giá dầu tăng cao đối với kinh tế Ấn Độ.

Báo cáo Tình trạng nền kinh tế (State of the Economy) của RBI nói rằng chiến tranh Mỹ - Iran và việc Mỹ điều tra các đối tác thương mại của nước này đã làm dấy lên mối lo ngại về an ninh năng lượng, thuế quan và chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo báo cáo, một cuộc chiến tranh kéo dài sẽ làm suy yếu thêm triển vọng kinh tế toàn cầu vốn dĩ đã mong manh.

Do sự phụ thuộc của Ấn Độ vào dầu thô nhập khẩu, “tình hình đang diễn ra đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ và các biện pháp chủ động để ngăn chặn rủi ro lan rộng của những ảnh hưởng tiêu cực”, báo cáo viết. Tuy nhiên, “năng lực và sự vững vàng của nền kinh tế Ấn Độ để có thể hấp thụ các cú sốc từ bên ngoài đã tăng lên theo giờ gian”, báo cáo viết.

Theo RBI, dự trữ ngoại hối 710 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh, và các yếu tố kinh tế vĩ mô nền tảng vững vàng đang giúp tạo ra sức mạnh để Ấn Độ có thể vượt qua các cú sốc từ bên ngoài. Báo cáo cũng đề cập tới việc Ấn Độ đang xem xét thành lập một quỹ bình ổn kinh tế để “tạo thêm dư địa tài khoá và bộ đệm để chủ động phản ứng với các thách thức toàn cầu.

Hôm 13/3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman cho biết nước này đã đề xuất thành lập quỹ bình ổn kinh tế trị giá 6,2 tỷ USD để ứng phó với các cú sốc bất ngờ đối với nền kinh tế trong nước.

Bất chấp đánh giá lạc quan của RBI, đồng rupee của Ấn Độ rớt giá xuống mức thấp kỷ lục trong phiên ngày 23/3 dưới sức ép từ giá dầu cao và mối lo ngại ngày càng lớn rằng xung đột ở Vùng Vịnh có thể gây gián đoạn nguồn cung năng lượng kéo dài.

Tỷ giá rupee so với USD giảm còn 93,94 rupee đổi 1 USD, thấp hơn mức kỷ lục trước đó là 93,74 rupee đổi 1 USD vào hôm thứ Sáu tuần trước.

Do mức độ phụ thuộc lớn của nền kinh tế lớn thứ ba châu Á vào năng lượng nhập khẩu, đồng rupee đã mất giá 3% kể từ khi chiến tranh bùng nổ vào cuối tháng 2. Trong cùng khoảng thời gian, các nhà đầu tư nước ngoài đã rút 9,5 tỷ USD tiền vốn từ thị trường chứng khoán Ấn Độ, khiến áp lực mất giá đối với rupee càng lớn hơn.

Công ty nghiên cứu BofA Global Resarch dự báo đến cuối tháng 6/2026, đồng rupee có thể giảm giá về mức 94 rupee đổi 1 USD, thay vì mức 89 rupee/USD đưa ra trong lần dự báo trước, trên cơ sở giải thiết rằng chiến tranh sẽ kết thúc sau vài tuần nữa.

“Nếu giá năng lượng còn cao, bộ đệm cán cân vãng lai của một số nền kinh tế châu Á sẽ suy yếu, khiến đồng tiền của các nước này dễ tổn thương hơn trước sự biến động tâm lý và dòng vốn danh mục”, một báo cáo của BofA viết.

Sau khi đóng cửa dưới mốc 100 USD/thùng trong phiên ngày 23/3 nhờ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về tạm dừng tối hậu thư đối với Iran, giá dầu Brent giao sau tại London lại tăng vượt ngưỡng này trong sáng nay (24/3).

Dù đương đầu áp lực giảm, rupee vẫn đang giữ giá tốt hơn so với đồng tiền của một số nền kinh tế mới nổi khác, nhờ các đợt can thiệp thường xuyên của RBI vào thị trường ngoại hối - hãng tin Reuters cho biết.

Mức tăng/giảm tỷ giá đồng tiền của một số nền kinh tế mới nổi so với USD từ đầu năm đến nay. Nguồn: LSEG/Reuters.

Theo dữ liệu công bố vào cuối tháng 2, nền kinh tế Ấn Độ đạt tốc độ tăng trưởng 7,8% trong quý 4/2025 so với cùng kỳ năm ngoái, một mức tăng vượt xa dự báo. Ngoài ra, dự báo tăng trưởng GDP cho năm tài khóa 2026, bắt đầu vào tháng 4 tới, cũng được New Delhi nâng lên 7,6% từ mức 7,4% trước đó.