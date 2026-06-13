Hãng chip nhớ Kioxia vượt Toyota thành công ty vốn hóa lớn nhất Nhật Bản

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (12/6), cổ phiếu Kioxia
tăng 7,6%, đưa vốn hóa thị trường của công ty lên hơn 44 nghìn tỷ yên, tương
đương 274 tỷ USD. Mức vốn hóa này giúp Kioxia vượt qua Toyota chỉ sau 18 tháng niêm yết
trên sàn chứng khoán Tokyo.
Trong khi đó, hãng xe Toyota chốt phiên với vốn hóa 43,8
nghìn tỷ yên, tương đương khoảng 273 tỷ USD. Trước đó, Toyota cũng từng có thời
điểm ngắn mất vị trí số một vào tay SoftBank Group. Các số liệu vốn hóa trên đều
bao gồm cả cổ phiếu quỹ.
Sự thay đổi trên cho thấy giới đầu tư đang dành sự quan tâm
lớn hơn cho các doanh nghiệp bán dẫn. Nguyên nhân là nhu cầu đối với con chip
phục vụ trung tâm dữ liệu AI đang tăng mạnh trên toàn cầu, kéo giá cổ phiếu của
nhiều công ty trong ngành đi lên. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu Kioxia đã tăng
hơn 670%, trở thành mã tăng mạnh nhất trong chỉ số MSCI World.
Theo ông Shuutarou Yasuda, nhà phân tích thị trường tại công
ty Tokai Tokyo Intelligence Laboratory, việc Kioxia trở thành doanh nghiệp có vốn
hóa lớn nhất Nhật Bản là một diễn biến mang tính “biểu tượng”. Điều này phản
ánh xu hướng dòng vốn toàn cầu đang đổ mạnh vào các nhà sản xuất con chip.
“Có thể hơi phóng đại nếu gọi đây là một cuộc chuyển đổi
công nghiệp, nhưng diễn biến này rõ ràng đang tạo cảm giác như vậy”, ông
Yasuda nhận xét với hãng tin Bloomberg.
Đầu tháng này, tập đoàn đầu tư công nghệ SoftBank Group cũng
từng vượt Toyota để trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất Nhật Bản. Đà
tăng của SoftBank được thúc đẩy bởi kỳ vọng rằng kế hoạch IPO của OpenAI - công
ty phát triển chatbot ChatGPT - sẽ làm tăng giá trị các khoản đầu tư liên quan
đến AI của tập đoàn này. Tuy nhiên, SoftBank sau đó đã lùi xuống vị trí thứ 4,
khi tâm lý phòng ngừa rủi ro trên thị trường khiến đà tăng nóng trước đó hạ nhiệt.
Danh sách 20 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất Nhật Bản hiện cũng
xuất hiện thêm nhiều doanh nghiệp liên quan đến AI, như Murata Manufacturing,
nhà cung cấp linh kiện cho trung tâm dữ liệu AI, và Advantest, nhà sản xuất thiết
bị kiểm định con chip.
Kioxia có tiền thân là mảng con chip nhớ của Toshiba, doanh
nghiệp từng tiên phong phát triển công nghệ bộ nhớ flash NAND. Năm 2018,
Toshiba tách mảng này và bán cho một nhóm nhà đầu tư do Bain Capital dẫn đầu. Đến
năm 2019, công ty đổi tên thành Kioxia.
Trái ngược với các doanh nghiệp đang hưởng
lợi từ AI, cổ phiếu Toyota liên tục đi xuống và diễn biến kém hơn thị trường
chung. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu hãng xe này đã giảm khoảng 17%, trong bối cảnh
căng thẳng Trung Đông và giá dầu tăng gây sức ép lên nhu cầu ô tô.
Ngành ô tô cũng đang đối mặt với quá trình chuyển đổi tốn
kém và phức tạp sang xe điện, đồng thời phải tích hợp ngày càng nhiều phần mềm
vào sản phẩm. Những sức ép này đang làm suy giảm triển vọng tăng trưởng của
toàn ngành.