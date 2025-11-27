TP. Hồ Chí Minh lên kế hoạch tăng nguồn cung, bình ổn thị trường Tết Bính Ngọ 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 27/11/2025
Hồng Quang
27/11/2025, 15:48
Hơn hai tháng nữa là đến Tết, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa, bình ổn giá cả và tăng cường kiểm tra thị trường…
Theo Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, những nỗ lực này nhằm đảm bảo người dân có thể tiếp cận hàng hóa an toàn, chất lượng với giá cả ổn định trong dịp Tết. Với sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý đến hệ thống phân phối, Thành phố đang xây dựng một mùa Tết Bính Ngọ 2026 với mục tiêu “đủ hàng, đúng giá, an toàn, thuận tiện”.
Hơn hết, sự tham gia sâu của các hệ thống bán lẻ lớn giúp Thành phố đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ hay tăng giá đột biến. Đây cũng là nền tảng quan trọng để TP. Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vai trò trung tâm thương mại của cả nước, đặc biệt trong những dịp cao điểm như Tết Nguyên đán.
Ngoài ra, các chương trình khuyến mãi tập trung "Shopping Season" năm nay được kết hợp chặt chẽ với các đợt bán hàng lưu động và bình ổn thị trường. Mục tiêu là hỗ trợ nhóm lao động thu nhập thấp và mở rộng khả năng tiếp cận hàng hóa thiết yếu.
Các điểm bán hàng lưu động sẽ được tổ chức tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu vực có mật độ công nhân cao, với hàng ngàn mặt hàng nhu yếu phẩm giảm giá sâu hoặc giữ nguyên giá so với trước cao điểm mua sắm.
Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố, nhấn mạnh rằng mục tiêu của Thành phố là "hàng đến đúng nơi, giá đến đúng đối tượng", giúp người lao động có điều kiện mua sắm tiết kiệm và đảm bảo chất lượng. Bán hàng lưu động không chỉ kéo hàng hóa về gần công nhân mà còn góp phần ổn định thị trường, hạn chế các biến động giá thường xảy ra dịp cuối năm.
Dự báo từ Saigon Co.op cho thấy sức mua sẽ tăng từ 10%-15% nhờ nền kinh tế hồi phục, thu nhập cải thiện và tâm lý tiêu dùng lạc quan hơn. Nhiều hệ thống phân phối cũng đã xây dựng kế hoạch dự trữ sớm để đảm bảo lượng hàng thiết yếu như thịt, trứng, rau củ, gạo, bánh mứt, dầu ăn… luôn sẵn sàng.
Tại buổi khai trương siêu thị Mena Gourmet Celesta Rise sáng 27/11/2025, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch Mena Gourmet, cho biết: Mena Gourmet đồng hành các chương trình thương mại kích cầu của Thành phố, mang đến trải nghiệm tiêu dùng và phong cách mua sắm hoàn toàn mới.
Siêu thị Mena Gourmet Celesta Rise mới đi vào hoạt động có tổng vốn đầu tư gần 8 triệu USD, với danh mục gần 10.000 mặt hàng từ nông sản, đặc sản OCOP Việt Nam đến các dòng thực phẩm nhập khẩu cao cấp đến từ Ý, châu Âu… giúp cho nhiều gia đình có thêm sự lựa chọn.
Trong tháng 12/2025, Mena Gourmet dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt thêm 02 siêu thị tại các trục đường huyết mạch khu nam Sài Gòn là Huỳnh Tấn Phát và Nguyễn Thị Thập. Kế hoạch trong quý 1/2026, hệ thống sẽ khai trương 03 siêu thị khác tại khu vực TP. Hồ Chí Minh và cán mốc 100 siêu thị trên toàn quốc trong vòng 3 năm tới.
Một số nhà bán lẻ cho biết sẽ tăng số lượng điểm bán hàng lưu động tại các khu chế xuất và cụm dân cư đông lao động, đồng thời tổ chức nhiều phiên chợ kết nối đặc sản vùng miền phục vụ người dân chuẩn bị Tết. Sở Công Thương cũng mở rộng hình thức bán hàng lưu động qua thương mại điện tử, giúp người lao động dễ dàng đặt mua ngay tại nơi làm việc, khu trọ, ký túc xá.
Cùng với việc mở rộng nguồn cung, TP. Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thị trường từ nay đến cuối năm. Lực lượng quản lý thị trường đã tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm và yêu cầu các doanh nghiệp niêm yết giá rõ ràng, minh bạch thông tin sản phẩm, đặc biệt đối với nhóm hàng thực phẩm tươi sống. Việc siết chặt kiểm tra thị trường không chỉ bảo đảm an toàn tiêu dùng mà còn giúp tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ uy tín của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.
Năm nay, Tháng “Tick xanh trách nhiệm” tiếp tục được triển khai như một giải pháp trọng tâm để bảo đảm chất lượng hàng hóa và tăng niềm tin của người tiêu dùng. Với sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý đến hệ thống phân phối, TP. Hồ Chí Minh đang xây dựng một mùa Tết Bính Ngọ 2026 với mục tiêu “đủ hàng, đúng giá, an toàn, thuận tiện”.
Việt Nam hiện chiếm 27% tổng lượng xuất khẩu Cua Hoàng đế đỏ của Na Uy sang thị trường Châu Á, cho thấy nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm hải sản cao cấp và có nguồn gốc minh bạch…
Ngày 27/11/2025, tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng và Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) Triệu Tăng Liên đã ký Nghị định thư xuất khẩu mít tươi của Việt Nam sang Trung Quốc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác thương mại nông sản giữa hai nước...
Trong kỳ điều hành ngày 27/11, giá xăng dầu trong nước đồng loạt được điều chỉnh giảm mạnh so với kỳ trước (ngày 20/11). Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 519 đồng/lít, xăng RON95-III giảm 533 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức giảm từ 251 đồng/kg - 1.026 đồng/lít…
Việt Nam nằm trong danh sách các nước đang phát triển có lượng nhập khẩu không đáng kể và sẽ được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo quy định của WTO...
Trong lĩnh vực xây dựng, chất lượng sản phẩm là điều kiện cần, nhưng cung ứng vật liệu kịp thời mới là điều kiện đủ để đảm bảo tiến độ thi công. Với sứ mệnh trở thành người đồng hành thông suốt mạch sống của mọi công trình, Ströman không chỉ tập trung vào việc sản xuất các dòng ống nhựa bền bỉ chất Đức; mà còn phát triển một mạng lưới phân phối rộng khắp, đảm bảo Ströman có thể đến tay nhà thầu và người tiêu dùng một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.
