Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và bất ổn, GDP quý 3/2025 tăng ấn tượng 8,23%. Mức tăng này góp phần đưa GDP 9 tháng năm 2025 tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước, tiến sát mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra…

Chín tháng đầu năm 2025 chứng kiến tình hình thế giới đầy biến động. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, căng thẳng thương mại kéo dài, và xung đột quân sự, bất ổn chính trị ở nhiều khu vực đã tạo ra những con sóng ngầm, ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng tăng trưởng toàn cầu. Thêm vào đó, những tác động nghiêm trọng từ thiên tai, biến đổi khí hậu cùng các thách thức về an ninh năng lượng, an ninh lương thực đã đặt các nền kinh tế càng thêm khó khăn.

TRIỂN VỌNG KINH TẾ LẠC QUAN

Tuy nhiên, trong bức tranh màu xám vẫn có những điểm sáng. Theo bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê (Bộ Tài chính), các điều kiện tài chính toàn cầu đã trở nên thuận lợi hơn khi chính sách thuế quan thực tế của Hoa Kỳ thấp hơn so với công bố, và lạm phát tiếp tục xu hướng hạ nhiệt.

Điều này đã thổi một luồng sinh khí mới vào thị trường chứng khoán, với chỉ số S&P 500 đạt mức cao kỷ lục vào tháng 7/2025. Tăng trưởng tín dụng ngân hàng dần phục hồi, dòng vốn quay trở lại các thị trường mới nổi, và lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ đạt mức cao, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đang dần được củng cố.

Chính những yếu tố này đã khiến hầu hết các tổ chức quốc tế phải điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025. Tại thời điểm tháng 9/2025, OECD, Liên hợp quốc và Fitch Ratings lần lượt dự báo mức tăng trưởng 3,2%, 2,5% và 2,4%, đều cao hơn so với các dự báo trước đó. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào tháng 7 cũng nâng dự báo tăng trưởng lên 3,0%.

Trong khu vực châu Á, triển vọng tăng trưởng lại có sự phân hóa. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã hạ dự báo cho hàng loạt nền kinh tế như Philippines (còn 5,6%), Indonesia (4,9%), Malaysia (4,3%) và Thái Lan (2,0%). Đáng chú ý, trong khi các nước láng giềng bị điều chỉnh giảm, Việt Nam là nền kinh tế duy nhất được ADB nâng dự báo tăng trưởng lên 6,7%. Các tổ chức khác như Ngân hàng Thế giới (WB) và IMF cũng đưa ra những con số dự báo đầy lạc quan cho Việt Nam, lần lượt là 6,6% và 6,5%, cao vượt trội so với mặt bằng chung của khu vực.

NHIỀU CHỈ SỐ TÍCH CỰC VÀ NHỮNG QUYẾT SÁCH ĐỘT PHÁ

Sự ghi nhận của các tổ chức quốc tế về triển vọng của kinh tế Việt Nam bắt nguồn từ những quyết sách đột phá nhằm khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển. Trong một thời gian ngắn, cả hệ thống chính trị đã tập trung hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ: từ cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy Chính phủ, sắp xếp đơn vị hành chính, đến việc hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn cho địa phương.

Các nghị quyết lớn của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và hội nhập quốc tế đã được triển khai quyết liệt, tạo ra một không gian phát triển mới cho nền kinh tế. Song song đó, các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt là Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đã khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực to lớn cho toàn dân phấn đấu thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng đầu năm 2025 ước tính tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một mức tăng trưởng rất cao, chỉ đứng sau mức tăng kỷ lục 9,44% của cùng kỳ năm 2022 (giai đoạn phục hồi mạnh sau đại dịch) trong suốt giai đoạn 2011-2025. Đặc biệt, GDP quý 3/2025 tăng tới 8,23%, cho thấy xu hướng phục hồi quý sau cao hơn quý trước ngày càng rõ nét.

Sự tăng trưởng này đến từ sự đóng góp đồng đều của cả ba khu vực kinh tế. Trong đó, khu vực dịch vụ tiếp tục là trụ đỡ chính, đóng góp tới 51,59% vào mức tăng trưởng chung. Tiếp theo là khu vực công nghiệp và xây dựng, đóng góp 43,05%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, dù chiếm tỷ trọng nhỏ hơn, vẫn có vai trò nền tảng vững chắc khi đóng góp 5,36%.

Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, bất chấp những tác động bất lợi của thiên tai, bão lũ, khu vực này vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định ở mức 3,83%. Ngành nông nghiệp tăng 3,46%, lâm nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ 6,46% và thủy sản tăng 4,48%. Sự ổn định này không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà còn đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu.

Khu vực công nghiệp và xây dựng, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 9 tháng tăng 8,55%, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt của nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng lên tới 9,92%, đóng góp 31,73% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế. Ngành xây dựng cũng có sự khởi sắc với mức tăng 9,33%, phản ánh sự sôi động của các hoạt động đầu tư công và tư nhân.

Khu vực dịch vụ, với mức tăng 8,49%, khu vực dịch vụ đã cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn. Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ và du lịch trong nước tăng mạnh, đặc biệt trong các dịp lễ lớn, đã tạo cú hích cho các ngành liên quan. Bán buôn và bán lẻ tăng 8,28%; vận tải, kho bãi tăng 10,68%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 10,15%; và hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tăng 7,06%.

Về cơ cấu nền kinh tế, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng cao hơn các ngành khác (42,92%), trong khi khu vực công nghiệp và xây dựng (37,58%) và nông, lâm nghiệp, thủy sản (11,30%) duy trì sự ổn định.

Về phía sử dụng GDP, tiêu dùng cuối cùng tăng 8,07% và tích lũy tài sản tăng 8,52% là hai động lực chính, đóng góp lần lượt 73,83% và 41,43% vào tốc độ tăng trưởng chung.