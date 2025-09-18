UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 Việt Nam lên 7,5%

Mặc dù đối mặt rủi ro thuế quan, kinh tế Việt Nam vẫn giữ sức chống chịu và năng động với xuất khẩu mạnh mẽ, đầu tư hạ tầng và cải cách thể chế. Trên cơ sở đó, UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 lên 7,5%...

Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu của Ngân hàng UOB (Singapore) vừa công bố các đánh giá mới nhất về tình hình kinh tế Việt Nam. Các chuyên gia tại UOB cho rằng các chỉ số kinh tế tích cực như xuất khẩu mạnh mẽ và thu hút FDI đã củng cố niềm tin vào khả năng phục hồi và tăng trưởng bền vững của đất nước trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động.

GIỮ VỮNG SỨC BẬT KINH TẾ GIỮA THÁCH THỨC TOÀN CẦU

Theo UOB, bất chấp những thách thức từ bên ngoài, Việt Nam công bố kế hoạch đầu tư hạ tầng trị giá 48 tỷ USD vào giữa tháng 8 với 250 dự án. Trong đó, Nhà nước sẽ tài trợ cho 129 dự án, tập trung vào phát triển đô thị và giao thông với tổng vốn 18 tỷ USD. Đối với 121 dự án còn lại, trị giá 30,5 tỷ USD, sẽ được huy động từ các nguồn khác, bao gồm cả doanh nghiệp nước ngoài.

“Bất chấp rủi ro và bất ổn từ thuế quan, nền kinh tế Việt Nam vẫn thể hiện khả năng chống chịu và tính năng động. Hoạt động xuất khẩu đặc biệt mạnh mẽ, dù vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu nhu cầu từ Mỹ suy yếu do áp lực giá từ thuế”, ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB nhận định.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB. “Vai trò của Chính phủ rất quan trọng trong việc đặt nền móng cho những lợi ích lâu dài thông qua việc đầu tư liên tục vào hạ tầng ngay từ bây giờ. Khoản đầu tư này bao gồm cả hạ tầng cứng và mềm: cảng biển, đường sắt, đường bộ, sân bay, điện, nước, giáo dục, y tế và pháp lý. Chỉ khi có một nền tảng vững chắc từ việc cải thiện hạ tầng, thì đất nước mới có thể vươn cao và đứng vững”.

Ngân hàng UOB điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam cả năm lên 7,5% (từ mức dự báo trước đó là 6,9%; so với 7,09% trong năm 2024). Trong đó, với tăng trưởng quý 3/2025 dự kiến đạt 7,6% so với cùng kỳ và quý 4/2025 đạt 7,2%. Đối với năm 2026, UOB giữ nguyên dự báo tăng trưởng ở mức 7%.

Ông Suan Teck Kin cho biết trong giai đoạn 2026 - 2045, mức tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 7% là hoàn toàn khả thi đối với Việt Nam. Điều này sẽ trở thành hiện thực nếu các chính sách cải cách và mở cửa hiện tại, cùng với đầu tư và thương mại, tiếp tục được thúc đẩy và thực thi hiệu quả.

“Chính phủ Việt Nam đã và đang có những bước đi đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất thông qua việc giảm thiểu thủ tục hành chính – ví dụ như giảm số lượng tỉnh thành; đồng thời trao quyền lớn hơn cho khu vực tư nhân trong nền kinh tế”, ông Suan Teck Kin nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 68/NQ-TW được ban hành rất đúng thời điểm giúp ghi nhận và hỗ trợ việc nuôi dưỡng, phát triển các doanh nghiệp nội địa và hy vọng sẽ có những “doanh nghiệp đầu tàu” xuất hiện.

TRIỂN VỌNG VND/USD ỔN ĐỊNH TRONG DÀI HẠN

Theo các chuyên gia tại UOB, ngược chiều xu hướng khu vực, đồng Việt Nam (VND) đã suy yếu xuống mức thấp kỷ lục 26.436 VND/USD trong tháng 8, tương ứng mức giảm 3,4% tính từ đầu năm và đánh dấu năm thứ tư liên tiếp mất giá.

Mặc dù Việt Nam đã đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ, qua đó giảm mức thuế từ 46% (công bố hồi tháng 4) xuống còn 20%, nhưng sự bất định vẫn còn xoay quanh mức thuế 40% áp dụng cho hàng hóa trung chuyển.

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam, cho rằng điều này có thể khiến các doanh nghiệp phải đánh giá lại chiến lược chuỗi cung ứng, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam. “Với triển vọng tăng trưởng khả quan trong nửa cuối năm 2025 và áp lực trên tỷ giá của đồng VND, những yếu tố này sẽ hạn chế khả năng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nới lỏng chính sách tiền tệ. Do đó, chúng tôi dự báo NHNN sẽ giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,50%".

Dù vậy, nhìn về phía trước, VND có thể sẽ không tận dụng được hết lợi thế từ xu hướng suy yếu trở lại của đồng USD - vốn được kỳ vọng sẽ diễn ra khi Fed bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất.

UOB đưa dự báo tỷ giá USD/VND sẽ lần lượt ở mức: 26.300 vào quý 4/2025, 26.200 vào quý 1/2026, 26.100 vào quý 2/2026, 26.000 vào quý 3/2026.

Nhận định thêm về xu hướng tỷ giá dài hạn, ông Đinh Đức Quang cho biết: “Về tỷ giá USD/VND, tỷ giá này tăng khoảng 4% từ đầu năm 2025 đến nay. Chúng tôi cho rằng diễn biến này là phù hợp trong tổng thể chung vĩ mô dựa vào một số yếu tố cụ thể”.

Thứ nhất, với lãi suất USD toàn cầu vẫn ở mức cao trên 4%, trong khi lãi suất VND trung bình (lãi suất chính sách, liên ngân hàng,…) chỉ quanh 5% sẽ là áp lực làm tăng tỷ giá USD/VND.

Chênh lệch nhỏ này thật sự chưa đủ hấp dẫn để giữ chân các nhà đầu tư ngoại nắm giữ tài sản bằng VND trong khi Cơ quan quản lý vẫn phải rất cố gắng quản lý lãi suất VND ổn định.

Ngân hàng UOB cũng đã nhiều lần phân tích về cơ cấu nền kinh tế và các trụ cột tăng trưởng kinh tế Việt Nam, trong đó Việt Nam sẽ chịu tác động rất mạnh mẽ từ các yếu tố bên ngoài do độ mở của nền kinh tế. “Do vậy, mục tiêu quản lý tỷ giá trong một biên độ ổn định rộng hơn, nếu trước đây là 2 - 3%/năm thì hiện nay và những năm sắp tới ở mức 5-6% là phù hợp”, ông Quang nhận định.

Thứ hai, nhìn lại một khung thời gian dài hạn hơn để thấy rõ mức độ ổn định của đồng Việt Nam. Từ năm 2021 đến nay, tỷ giá USD/VND tăng khoảng 14% (từ 23.000 lên 26.400); như vậy trung bình mỗi năm khoảng 3%. Đây là mức biến động bình thường so với các đồng tiền trong khu vực (trong 5 năm qua, JPY giảm giá 30%, KRW -20%, IDR -15%, THB & MYR 0%).

Thứ ba, với mức biến động như thế, Việt Nam vẫn duy trì tích cực các cân đối lớn như thặng dư thương mại, thu hút đầu tư FDI, kiều hối.

“Tất nhiên là vẫn còn rất nhiều vấn đề để toàn nền kinh tế cần tiếp tục chung sức cải thiện như việc cải cách thể chế nhằm đẩy mạnh thu hút FDI, nâng hạng thị trường chứng khoán, xây dựng thị trường trái phiếu doanh nghiệp bền vững, thu hút nhà đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế, giải quyết khó khăn từ thuế quan từ Mỹ…các giải pháp tổng thể này sẽ tăng cung ngoại tệ, ổn định tỷ giá”, ông Quang khuyến nghị.