Anh sẽ loại bỏ thử nghiệm trên động vật bằng AI, in sinh học 3D

Thay cho thử nghiệm trên động vật, Anh sẽ đẩy mạnh sử dụng mô hình cơ quan nhân tạo, phân tích bằng AI và công nghệ in sinh học 3D để tái tạo mô người phục vụ nghiên cứu và kiểm nghiệm thuốc...

Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch tiến tới chấm dứt thử nghiệm trên động vật trong nghiên cứu khoa học, thay thế bằng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), in sinh học 3D và mô hình cơ quan nhân tạo (organoid).

Theo The Guardian, Bộ trưởng Khoa học Anh Patrick Balance đã khẳng định: “Công nghệ phân tích bằng AI và in sinh học 3D có thể thay thế hoàn toàn việc thử nghiệm trên động vật trong y học và khoa học. Dù trước đây, đây là bước bắt buộc trong phát triển vắc-xin, chúng tôi tin rằng có thể loại bỏ hoàn toàn nhờ những công nghệ mới”.

Theo lộ trình, Anh sẽ ngừng thử nghiệm trên da và mắt động vật vào cuối năm 2026, dừng thử nghiệm độc tố botulinum (Botox) vào năm 2027, và đến năm 2030 sẽ chấm dứt các thử nghiệm để kiểm tra khả năng hấp thụ thuốc trong cơ thể.

Thay cho thử nghiệm trên động vật, chính phủ nước này sẽ đẩy mạnh sử dụng mô hình cơ quan nhân tạo, phân tích bằng AI và công nghệ in sinh học 3D để tái tạo mô người phục vụ nghiên cứu và kiểm nghiệm thuốc.

Ông Balance nhấn mạnh: “Vương quốc Anh là quốc gia yêu động vật. Chúng tôi sẽ chấm dứt thử nghiệm trên động vật trong mọi lĩnh vực có thể, đồng thời nhanh chóng ứng dụng các công nghệ thay thế an toàn và hiệu quả”.

Trong hơn 20 năm qua, Anh đã liên tục tìm cách giảm và tiến tới loại bỏ thử nghiệm trên động vật. Từ năm 1998, nước này đã cấm thử nghiệm mỹ phẩm và các thành phần của chúng trên động vật.

Tuy nhiên, sau khi rời Liên minh châu Âu (EU), một số quy định cho phép thử nghiệm lại đối với các xét nghiệm hóa học nhất định.

Gần đây, cùng với xu hướng thúc đẩy “nghiên cứu có đạo đức”, chính phủ Anh một lần nữa tái khẳng định cam kết chấm dứt hoàn toàn thử nghiệm trên động vật, khi các công nghệ thay thế đã chứng minh được tính khả thi và độ tin cậy.

Cộng đồng khoa học nước này cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ. Hiệp hội Động vật học Hoàng gia Anh cho rằng: “Tuyên bố của chính phủ thể hiện rõ quyết tâm loại bỏ thử nghiệm trên động vật, đồng thời mở đường cho việc xây dựng hạ tầng và cơ chế hợp tác để phát triển nghiên cứu không dựa vào động vật”.