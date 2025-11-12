Đà Nẵng đầu tư hơn 200 tỷ để phát triển thiết kế chip vi mạch và AI

Đà Nẵng sẽ đầu tư hơn 200 tỷ cho hạ tầng tính toán phục vụ nghiên cứu, phát triển thiết kế chip vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI)...

Tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng thống nhất thông qua chủ trương dự án đầu tư hạ tầng tính toán phục vụ nghiên cứu, phát triển thiết kế chip vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án hơn 200 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025 – 2028, lắp đặt tại Trung tâm dữ liệu (Data Center), tầng 2 tòa nhà ICT thuộc Công viên phần mềm số 2, quận Hải Châu. Đây là bước đi quan trọng nhằm xây dựng hệ thống tính toán hiệu năng cao (HPC) – nền tảng hạ tầng then chốt cho nghiên cứu, thiết kế chip và phát triển các ứng dụng AI.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố, trong bối cảnh thế giới bước vào kỷ nguyên của AI và công nghiệp bán dẫn, năng lực tính toán đang trở thành yếu tố quyết định vị thế cạnh tranh của các quốc gia và đô thị.

Với tầm nhìn trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao khu vực miền Trung, Đà Nẵng đã ban hành nhiều nghị quyết, chính sách quan trọng về phát triển nhân lực, hạ tầng và doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Việc đầu tư hệ thống HPC không chỉ mang tính kỹ thuật, mà còn là quyết sách chiến lược, tạo nền tảng để Đà Nẵng bứt phá trong lĩnh vực công nghệ cao. Hệ thống này sẽ giúp thành phố làm chủ công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các công ty vi mạch và AI, đồng thời thu hút đầu tư, giải quyết các bài toán kinh tế - xã hội và mở rộng hợp tác với các viện, trường đại học trên địa bàn.

Dự án cũng hướng đến hình thành hệ sinh thái vi mạch – AI toàn diện tại Công viên phần mềm số 2, đồng thời kết nối hoạt động nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ giữa khối học thuật và doanh nghiệp.

Đà Nẵng xác định công nghiệp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo là những động lực quan trọng mới, đặt nền tảng đột phá phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Đến năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành một trong ba trung tâm vi mạch bán dẫn lớn của Việt Nam, hình thành mạng lưới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về vi mạch bán dẫn gắn với phát triển đồng bộ hệ sinh thái vi mạch bán dẫn. Trong đó, tối thiểu 5.000 nhân lực chất lượng cao và ít nhất 2.000 nhân lực thiết kế và 3.000 nhân lực kiểm thử, đóng gói.

Thành phố cũng đặt mục tiêu thu hút đầu tư ít nhất 20 doanh nghiệp thiết kế vi mạch bán dẫn, dịch vụ thiết kế.