Cẩn trọng trong nỗ lực đưa AI vào giáo dục

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 11/11/2025
Ngô Huyền
11/11/2025, 10:49
Trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một phần quan trọng trong hạ tầng trí tuệ quốc gia, tương tự như điện hay Internet. Trong lĩnh vực giáo dục, AI được kỳ vọng sẽ mang lại những đột phá về chất lượng đào tạo và quản trị.
Tuy nhiên, việc ứng dụng AI vào giáo dục cần được thực hiện một cách thận trọng và có chọn lọc.
Một giáo viên lịch sử tại Hà Nội chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy rằng mặc dù nhận thức được tiềm năng của AI, cô không sử dụng thường xuyên do các công cụ AI hiện tại còn nhiều hạn chế, nội dung chưa chính xác và không bám sát chương trình giảng dạy. Học sinh cũng sử dụng AI nhiều nhưng thiếu kỹ năng chọn lọc và kiểm chứng thông tin, dẫn đến việc tiếp nhận kiến thức sai lệch.
Việc đưa AI vào giáo dục là xu hướng tất yếu, nhưng không nên thực hiện ồ ạt. Theo Nghị quyết 71-NQ/TW, mục tiêu là phổ cập công nghệ số và AI trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thiện bộ sách giáo dục về AI cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, khai thác yếu tố tâm lý, văn hóa thuần Việt để truyền tải kiến thức.
Giáo sư Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, trong cuộc trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy nhấn mạnh rằng việc ứng dụng AI cần được thực hiện thận trọng, với tốc độ phù hợp để tránh rủi ro. Ông cũng cảnh báo rằng lạm dụng AI có thể khiến học sinh đánh mất mục tiêu cốt lõi của giáo dục là rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề. Do đó, việc đưa AI vào trường học cần có chọn lọc, không ồ ạt ở tất cả các môn.
AI có thể hỗ trợ hiệu quả trong quản trị trường học, từ sắp xếp thời khóa biểu đến quản lý học sinh. Với hạ tầng tính toán ngày càng hoàn thiện, các trường có thể triển khai mô hình “quản trị trường học thông minh”. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ mới sẽ kéo theo nhiều thay đổi, đòi hỏi các trường cần chuẩn bị sẵn sàng về tư duy và tinh thần đổi mới.
Chủ trương đưa AI vào giáo dục không chỉ là nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đặt ra nhiệm vụ phổ cập AI toàn dân và đưa AI vào hệ thống giáo dục. Đặc biệt, với bậc tiểu học, việc ứng dụng AI sẽ đi đôi với hàng rào bảo vệ chặt chẽ, với danh mục công cụ AI được kiểm duyệt kỹ càng về an toàn và đạo đức.
Với cơ sở vật chất và hạ tầng số ngày càng hoàn thiện, nhiều chuyên gia tin rằng AI sẽ được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống giáo dục Việt Nam trong vài năm tới. Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn phải được duy trì để nỗ lực đổi mới thực sự tạo nên thành quả bền vững trong giáo dục...
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025 phát hành ngày 10/11/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-45-2025.html
Việc thống nhất định dạng thông tin trên chứng thư không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân sử dụng chữ ký số một cách minh bạch, an toàn...
Nhiều công ty công nghệ IPO trên thị trường chứng khoán Mỹ năm nay, có mức tăng giá cổ phiếu mạnh mẽ nhất, liên quan đến lĩnh vực AI và tiền điện tử...
Nếu trước kia, hệ sinh thái khởi nghiệp của châu Âu từng lép vế trước Thung lũng Silicon (Mỹ), thì giờ đây lại trở thành “điểm đến vàng” của nhà đầu tư Nhật...
Từ chỗ được ca ngợi như giải pháp năng lượng sạch, những chiếc xe điện Trung Quốc giờ đây bị nhiều quốc gia nghi ngờ là công cụ tiềm ẩn nguy cơ gián điệp. Động thái mới nhất của Israel là thu hồi hàng trăm xe điện mang thương hiệu Trung Quốc trong quân đội, dấy lên câu hỏi liệu có ẩn chứa bóng dáng của chiến lược dữ liệu và quyền lực số?
Nhờ tính mới và khả năng ứng dụng cao, công nghệ đột phá về mạng nơ-ron trong hệ thống phát hiện âm thanh bất thường của FPT đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ, khẳng định cam kết tiên phong đổi mới sáng tạo AI và góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ AI toàn cầu.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: