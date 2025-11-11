Cẩn trọng trong nỗ lực đưa AI vào giáo dục

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một phần quan trọng trong hạ tầng trí tuệ quốc gia, tương tự như điện hay Internet. Trong lĩnh vực giáo dục, AI được kỳ vọng sẽ mang lại những đột phá về chất lượng đào tạo và quản trị.

Tuy nhiên, việc ứng dụng AI vào giáo dục cần được thực hiện một cách thận trọng và có chọn lọc.

Một giáo viên lịch sử tại Hà Nội chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy rằng mặc dù nhận thức được tiềm năng của AI, cô không sử dụng thường xuyên do các công cụ AI hiện tại còn nhiều hạn chế, nội dung chưa chính xác và không bám sát chương trình giảng dạy. Học sinh cũng sử dụng AI nhiều nhưng thiếu kỹ năng chọn lọc và kiểm chứng thông tin, dẫn đến việc tiếp nhận kiến thức sai lệch.

Việc đưa AI vào giáo dục là xu hướng tất yếu, nhưng không nên thực hiện ồ ạt. Theo Nghị quyết 71-NQ/TW, mục tiêu là phổ cập công nghệ số và AI trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thiện bộ sách giáo dục về AI cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, khai thác yếu tố tâm lý, văn hóa thuần Việt để truyền tải kiến thức.

Giáo sư Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, trong cuộc trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy nhấn mạnh rằng việc ứng dụng AI cần được thực hiện thận trọng, với tốc độ phù hợp để tránh rủi ro. Ông cũng cảnh báo rằng lạm dụng AI có thể khiến học sinh đánh mất mục tiêu cốt lõi của giáo dục là rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề. Do đó, việc đưa AI vào trường học cần có chọn lọc, không ồ ạt ở tất cả các môn.

AI có thể hỗ trợ hiệu quả trong quản trị trường học, từ sắp xếp thời khóa biểu đến quản lý học sinh. Với hạ tầng tính toán ngày càng hoàn thiện, các trường có thể triển khai mô hình “quản trị trường học thông minh”. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ mới sẽ kéo theo nhiều thay đổi, đòi hỏi các trường cần chuẩn bị sẵn sàng về tư duy và tinh thần đổi mới.

Chủ trương đưa AI vào giáo dục không chỉ là nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đặt ra nhiệm vụ phổ cập AI toàn dân và đưa AI vào hệ thống giáo dục. Đặc biệt, với bậc tiểu học, việc ứng dụng AI sẽ đi đôi với hàng rào bảo vệ chặt chẽ, với danh mục công cụ AI được kiểm duyệt kỹ càng về an toàn và đạo đức.

Với cơ sở vật chất và hạ tầng số ngày càng hoàn thiện, nhiều chuyên gia tin rằng AI sẽ được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống giáo dục Việt Nam trong vài năm tới. Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn phải được duy trì để nỗ lực đổi mới thực sự tạo nên thành quả bền vững trong giáo dục...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025 phát hành ngày 10/11/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-45-2025.html