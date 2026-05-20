Giải ngân vốn đầu tư công đạt 16,4% kế hoạch

Anh Nhi

20/05/2026, 23:49

Theo báo cáo nhanh của Bộ Tài chính, tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 tính đến hết ngày 14/5/2026 ghi nhận kết quả tích cực, đạt tỷ lệ 16,4% so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao...

Ảnh minh hoạ.

Năm 2026, tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ giao là 1,013 triệu tỷ đồng. Nếu tính thêm kế hoạch vốn cân đối do các địa phương giao tăng thêm (13,3 nghìn tỷ đồng), tổng kế hoạch giao năm 2026 lên tới 1,026 triệu tỷ đồng

TỐC ĐỘ GIẢI NGÂN TĂNG VỌT, VƯỢT MỐC 166 NGHÌN TỶ ĐỒNG

Về tiến độ thực hiện, lũy kế đến hết ngày 14/5/2026, số vốn giải ngân của cả nước đạt 166,018 nghìn tỷ đồng, tương đương 16,4% kế hoạch Thủ tướng giao. Điểm sáng đáng chú ý là sự bứt tốc mạnh mẽ trong những ngày giữa tháng 5/2026.

Chỉ tính riêng trong tuần từ ngày 08 đến 14/5/2026, số vốn giải ngân phát sinh đạt 12,10 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 1,3 lần so với tuần trước đó.

Một điểm đáng lưu ý trong bức tranh đầu tư công năm nay là việc các địa phương thực hiện giữ lại 5% số vốn được giao (tương đương 32,51 nghìn tỷ đồng). Khoản tiền này được tiết kiệm để dự kiến chuẩn bị đầu tư cho siêu dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Nếu không tính 5% nguồn vốn giữ lại này, tỷ lệ giải ngân thực tế đến hết ngày 14/5/2026 của cả nước đạt mức 16,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

NHIỀU BỘ NGÀNH VẪN “GIẬM CHÂN TẠI CHỖ”

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng chỉ ra sự phân hóa khá rõ rệt về tiến độ thực hiện giữa các đơn vị. Cả nước hiện có 08 bộ, cơ quan và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung trở lên (16,4%).

Trong khối các cơ quan Trung ương, những đơn vị dẫn đầu về tiến độ giải ngân bao gồm Ngân hàng Chính sách xã hội (đạt 75,6%), Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC (40,5%) và Bộ Ngoại giao (31,7%). Ở khối địa phương, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hải Phòng ghi nhận tỷ lệ giải ngân ấn tượng, lần lượt đạt 31,1% và 29,8% so với kế hoạch.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, công tác giải ngân tại nhiều nơi vẫn còn rất chậm chạp. Vẫn còn 27 bộ, cơ quan và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung của cả nước.

Đáng quan ngại, trong nhóm này có tới 13 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới mức 1% hoặc thậm chí chưa giải ngân được đồng vốn nào. Thêm vào đó, một số cơ quan như Văn phòng Quốc hội, Thanh tra Chính phủ hay Bộ Dân tộc và Tôn giáo đang có văn bản đề xuất điều chỉnh giảm toàn bộ kế hoạch vốn năm 2026.

Theo Bộ Tài chính, với mục tiêu giải ngân trên 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026, kết quả 16,4% đạt được trong những tháng đầu năm cho thấy áp lực dồn về các quý cuối năm vẫn còn rất lớn. Việc xử lý dứt điểm các điểm nghẽn thúc đẩy đầu tư sẽ là bài toán cốt lõi để đảm bảo dòng vốn công thực sự trở thành bệ phóng cho tăng trưởng kinh tế.

