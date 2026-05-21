Thứ Năm, 21/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Hai kịch bản mới nhất cho VN-Index, xác suất cao đạt 2.000 điểm

Thu Minh

21/05/2026, 09:49

Mặc dù dư địa không lớn nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn có một phần không gian cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ, hạ nhiệt đà tăng của mặt bằng lãi suất, từ đó tạo động lực cho VN-Index hồi phục và duy trì quanh vùng 1950-2000 điểm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chứng khoán KBSV vừa cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam sau diễn biến mới nhất tại khu vực Trung Đông. Theo KBSV, chiến sự dù hạ nhiệt nhưng những bất đồng về các điều kiện quan trọng khiến việc khôi phục lại chuỗi cung ứng xăng dầu toàn cầu trở nên không chắc chắn.

Kể từ thời điểm Iran và Mỹ cho thấy những dấu hiệu đồng thuận trong việc ngừng bắn và muốn giải quyết tranh chấp trên bàn đàm phán, quỹ đạo leo thang xung đột đã nhanh chóng quay trở lại.

Nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ sự khác biệt lớn và khó dung hòa về các yêu cầu chiến lược giữa hai quốc gia: Trong khi Tehran kiên quyết dùng eo biển làm con bài mặc cả để yêu cầu Washington dỡ bỏ cấm vận và nhượng bộ về chương trình hạt nhân, Mỹ lại từ chối các điều kiện này, khiến các thỏa hiệp bước đầu nhanh chóng sụp đổ.

Tại bàn ngoại giao, sự đối lập gay gắt của các bên cho thấy sự bế tắc. Trong khi, Washington liên tục tìm cách gây sức ép quốc tế bằng việc đệ trình dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm lên án hành vi phong tỏa eo biển của Iran thì Iran lại phớt lờ sức ép duy trì khẳng định chủ quyền của mình tại tuyến hàng hải quốc tế này và táo bạo hợp thức hóa việc thu phí (lên tới 1 triệu USD) đối với các tàu chấp nhận hợp tác.

Hệ quả đó là các cuộc trả đũa tiếp tục diễn ra, làm tê liệt 95% lưu lượng giao thông qua Hormuz, trực tiếp đẩy cuộc khủng hoảng năng lượng và thiếu hụt xăng dầu toàn cầu vào tình trạng nghiêm trọng.

Mới đây nhất (giữa tháng 5/2026), cuộc gặp Thượng đỉnh giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc cũng chưa mang lại hiệu quả thực chất trong việc giải tỏa căng thẳng tại eo biển Hormuz. Diễn biến này đi ngược lại với kỳ vọng của giới phân tích rằng hai cường quốc sẽ bắt tay để khơi thông tuyến đường biển huyết mạch.

Việc Bắc Kinh từ chối hợp tác gây áp lực lên Tehran đã làm rủi ro xung đột và chiến tranh kéo dài gia tăng.

Ngay cả trong trường hợp eo biển Hormuz mở cửa trở lại, theo KBSV, giá dầu Brent cũng khó giảm đủ sâu để đưa mức bình quân năm xuống dưới 90 USD/thùng. Trên thực tế, việc hồi phục sản lượng dầu mỏ toàn cầu về mức trước chiến tranh cần nhiều thời gian và tốn chi phí.

Trong ngắn hạn, việc mức chênh dương đáng kể giữa các kì hạn hợp đồng tương lai dầu Brent cho thấy các quốc gia đang ráo riết tìm kiếm nguồn cung dầu mỏ thay thế nhằm tái lấp đầy tồn kho, bất chấp chi phí là rất cao.

Trong khi đó nguồn cung xăng dầu (ngọt, nhẹ) không bị phong tỏa tại Hoa Kỳ khó có thể thay thế nguồn cung dầu của các nước Trung Đông (dầu chua), vốn là đầu vào chính cho các nhà máy lọc dầu tại quốc gia Châu Á.

Trong dài hạn, sản lượng dầu mỏ tại các quốc gia Trung Đông sẽ suy giảm và dự kiến duy trì thiếu hụt kéo dài từ 2-3 năm bởi việc hồi phục cơ sở hạ tầng dầu khí bị hư hại là tốn kém và chưa thể lập tức bù đắp thiếu hụt trước đó gây ra bởi chiến tranh.

KBSV đưa ra hai kịch bản chính cho VN-Index. Kịch bản tích cực (xác suất 60%): Căng thẳng xung đột duy trì trước khi cho tín hiệu dần hạ nhiệt vào cuối quý 2 giúp giá dầu có nhịp điều chỉnh đáng kể, đưa mức bình quân năm về quanh 90-95 USD/thùng, duy trì ước tính chỉ số CPI Việt Nam có thể tăng 4,5%-5% so với cùng kỳ vào thời điểm cuối năm.

Với mức lạm phát này, mặc dù dư địa không lớn nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn có một phần không gian cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ, hạ nhiệt đà tăng của mặt bằng lãi suất, từ đó tạo động lực cho VN-Index hồi phục và duy trì quanh vùng 1950-2000 điểm.

Kịch bản tiêu cực (xác suất 40%): Trong trường hợp căng thẳng leo thang, gây ra thêm nhiều thiệt hại cho hạ tầng năng lượng dầu mỏ, hoặc kéo dài sang quý 3, sự đứt gãy chuỗi cung ứng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn và đẩy giá dầu tiếp tục tăng vượt đỉnh 120 USD/thùng, khiến mức bình quân năm giữ trên 100 USD/thùng.

Trong kịch bản này, lạm phát cuối năm có thể vượt 5% và dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước trở nên rất hạn chế. Lãi suất sẽ tiếp tục có xu hướng tăng và thị trường nhiều khả năng sẽ rơi vào nhịp điều chỉnh trung hạn, có thể quay xuống kiểm chứng lại vùng đáy trung hạn trước đó tại quanh 1600 điểm.

Điểm danh 10 cổ phiếu tổ chức trong nước mua ròng hôm nay

21:41, 20/05/2026

Điểm danh 10 cổ phiếu tổ chức trong nước mua ròng hôm nay

Công ty chứng khoán nhận định gì sau phiên bán tháo bất ngờ?

21:41, 20/05/2026

FiinGroup: Có 5 nhóm ngành đang giao dịch dưới định giá trung bình 5 năm

19:41, 20/05/2026

FiinGroup: Có 5 nhóm ngành đang giao dịch dưới định giá trung bình 5 năm

Từ khóa:

căng thẳng eo biển Hormuz chuỗi cung ứng xăng dầu cuộc khủng hoảng năng lượng giá dầu Brent KBSV Kịch bản thị trường chứng khoán lạm phát Việt Nam triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index xung đột Iran Mỹ

Đọc thêm

Giá vàng hồi nhanh sau tin tốt về đàm phán hòa bình Mỹ - Iran

Giá vàng hồi nhanh sau tin tốt về đàm phán hòa bình Mỹ - Iran

Động lực cho phiên phục hồi này của giá vàng bắt nguồn từ sự xuống thang của giá dầu...

Chứng khoán Mỹ xanh rực, giá dầu lao dốc 5%

Chứng khoán Mỹ xanh rực, giá dầu lao dốc 5%

Áp lực bán tháo trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ giảm bớt, đưa lợi suất giảm trở lại, giải tỏa bớt sức ép bán đè nặng lên cổ phiếu...

Điểm danh 10 cổ phiếu tổ chức trong nước mua ròng hôm nay

Điểm danh 10 cổ phiếu tổ chức trong nước mua ròng hôm nay

Giá trị mua ròng lớn nhất của nhà đầu tư tổ chức là nhóm Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng có ACB, VNM, HPG, GEX, HDB, GEL, CTG, CHI, MSN, PC1.

Công ty chứng khoán nhận định gì sau phiên bán tháo bất ngờ?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 21/5/2026

FiinGroup: Có 5 nhóm ngành đang giao dịch dưới định giá trung bình 5 năm

FiinGroup: Có 5 nhóm ngành đang giao dịch dưới định giá trung bình 5 năm

Với một số ngành đang giao dịch dưới mức định giá trung bình 5 năm như Điện, Phân bón, Thiết bị Dầu khí và Sản xuất Dầu khí, khả năng điều chỉnh tăng kỳ vọng lợi nhuận có thể trở thành động lực quan trọng cho quá trình định giá lại cổ phiếu.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

eMagazine

Hợp lực dòng vốn trong và ngoài nước: Động lực cốt lõi cho kỷ nguyên tăng trưởng mới

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

eMagazine

Nâng chất dòng vốn đầu tư, tạo động lực cho giai đoạn tăng trưởng mới

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

eMagazine

Qualcomm xây trung tâm R&D chuẩn toàn cầu tại Việt Nam, đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung

Dân sinh

2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư nhân kỷ niệm Ngày truyền thống phòng, chống thiên tai Việt Nam

Tiêu điểm

3

Thủ tướng Lê Minh Hưng thúc đẩy hợp tác toàn diện với Anh và Cuba

Tiêu điểm

4

Forest Onsen: Món quà sức khỏe dành cho cha mẹ

Bất động sản

5

Mercedes-Benz để ngỏ khả năng nhảy vào lĩnh vực quốc phòng

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy