Hội nghị FR-26: Nga nhấn mạnh thông điệp tăng tốc công nghệ điện hạt nhân thế hệ IV
Trọng Hoàng
21/05/2026, 09:49
Trong bối cảnh thế giới ngày càng đối mặt với áp lực bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn, giảm phát thải carbon và xử lý bài toán tài nguyên uranium, Nga đang tăng tốc thúc đẩy công nghệ điện hạt nhân thế hệ IV dựa trên lò phản ứng neutron nhanh và chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín...
Thông điệp này được Tập đoàn Năng
lượng nguyên tử quốc gia Nga Rosatom nhấn mạnh tại Hội nghị quốc tế lần thứ 26
về lò phản ứng nhanh và các chu trình nhiên liệu liên quan (FR-26) do Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tổ
chức tại Bắc Kinh từ ngày 18-22/5/2026.
Với chủ đề “Từ
đổi mới đến triển khai”, Hội nghị thu hút sự tham gia của các cơ quan quản lý, tập đoàn năng lượng,
viện nghiên cứu, nhà khoa học và chuyên gia hạt nhân từ nhiều quốc gia nhằm
trao đổi về công nghệ lò phản ứng nhanh, chu trình nhiên liệu hạt nhân khép
kín, an toàn vận hành, mô hình triển khai thương mại và tương lai của ngành
điện hạt nhân thế hệ mới.
Hội nghị FR-26 diễn ra
trong thời điểm ngành năng lượng toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi
sâu rộng. Bên cạnh nhu cầu mở rộng năng lượng sạch để đáp ứng các mục tiêu phát
thải ròng bằng 0, nhiều quốc gia cũng đang tìm kiếm các giải pháp điện nền ổn
định nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong dài hạn.
Trong bối cảnh đó, điện hạt
nhân thế hệ IV được xem là một trong những hướng công nghệ có tiềm năng định
hình tương lai ngành điện toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.
NGA
ĐẶT CƯỢC VÀO ĐIỆN HẠT NHÂN HAI THÀNH PHẦN, THÚC ĐẨY TỔ HỢP THẾ HỆ IV ĐẦU TIÊN
THẾ GIỚI
Trong báo cáo quốc gia tại
phiên toàn thể, Phó Tổng giám đốc thứ nhất
phụ trách phát triển sản phẩm mới của Tập đoàn Rosatom Alexander Lokshin cho
biết Nga đã ứng dụng công nghệ lò phản ứng neutron nhanh trong ngành điện hạt
nhân từ năm 1980 và hiện tiếp tục mở rộng quy mô phát triển các công nghệ thế
hệ mới.
Theo ông Lokshin, chiến lược dài hạn
của Nga là xây dựng hệ thống điện hạt nhân hai thành phần, kết hợp giữa các lò
phản ứng neutron nhiệt truyền thống với các lò phản ứng neutron nhanh cùng chu
trình nhiên liệu hạt nhân khép kín.
“Quá trình chuyển đổi sang công nghệ
lò phản ứng nhanh và chu trình nhiên liệu khép kín là hướng đi cần thiết và
mang ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ ngành năng lượng hạt nhân thế giới. Đây
không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả điện hạt nhân mà còn là điều kiện để
ngành này có thể phát triển lâu dài”, ông Lokshin nhấn mạnh.
Mô hình này sẽ
giúp mở rộng đáng kể khả năng sử dụng uranium tự nhiên, giảm lượng nhiên liệu
hạt nhân đã qua sử dụng cần lưu trữ dài hạn, đồng thời nâng cao mức độ an toàn
và hiệu quả môi trường của ngành điện hạt nhân.
Tại hội nghị, Rosatom cũng giới
thiệu mô hình đa phương tiện về hệ thống điện hạt nhân thế hệ IV cùng các thành
tựu hợp tác Nga - Trung trong lĩnh vực lò phản ứng nhanh và chu trình nhiên
liệu khép kín.
Một trong những điểm được chú ý đặc
biệt là dự án “Proryv” - chương trình phát triển công nghệ điện hạt nhân thế hệ
mới của Nga dựa trên lò phản ứng nhanh và chu trình nhiên liệu hạt nhân khép
kín hoàn chỉnh.
Theo Rosatom, Nga hiện đang xây dựng
tổ hợp năng lượng trình diễn thử nghiệm ODEK tại Seversk, tỉnh Tomsk. Đây được
xem là cơ sở điện hạt nhân thế hệ IV đầu tiên trên thế giới vận hành theo mô hình
chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín ngay tại một địa điểm. Tổ hợp này bao gồm lò phản ứng neutron nhanh BREST-OD-300 sử dụng chất tải nhiệt chì, mô-đun chế tạo và tái chế nhiên liệu, cùng mô-đun xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.
Rosatom cho biết việc sản xuất nhiên
liệu uranium-plutonium nitride hỗn hợp cho dự án đã hoàn tất từ năm 2024.
Theo kế hoạch, công nghệ này sẽ cho
phép tái sử dụng nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng để tiếp tục sản xuất điện,
qua đó giảm đáng kể lượng chất thải phóng xạ dài hạn cũng như mức tiêu thụ
uranium tự nhiên.
Ông Alexander Lokshin cho biết công
tác chuẩn bị xây dựng tổ máy điện hạt nhân neutron nhanh BN-1200M tại Nhà máy
điện hạt nhân Beloyarsk cũng đã được triển khai. Đây được xem là bước tiếp theo
trong chiến lược mở rộng quy mô điện hạt nhân thế hệ IV của Nga. Theo quy hoạch
phát triển điện lực đến năm 2042, Nga dự kiến xây dựng 9 tổ máy điện hạt nhân
sử dụng lò phản ứng neutron nhanh.
Rosatom cho rằng khi số lượng các lò
phản ứng neutron nhanh tăng lên, đóng góp của chúng trong việc tiết kiệm
uranium tự nhiên và xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng từ các lò phản ứng truyền
thống cũng sẽ gia tăng đáng kể.
NGA
GIỮ VỊ THẾ DẪN ĐẦU LÒ PHẢN ỨNG NHANH, ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI ĐIỆN HẠT NHÂN THẾ
HỆ IV
Tại hội nghị FR-26, giới chuyên gia
quốc tế dành sự quan tâm lớn cho chương trình phát triển chu trình nhiên liệu
hạt nhân khép kín của Nga.
Hiện nay, Nga là quốc gia duy nhất
trên thế giới vận hành thương mại liên tục lò phản ứng nhanh BN-600 từ năm
1980. Ngoài ra, tổ máy BN-800 cũng đã được đưa vào vận hành thử nghiệm công
nghiệp với tải đầy đủ nhiên liệu MOX và các bó nhiên liệu chứa actinide phụ đầu
tiên.
Theo Rosatom, kinh nghiệm vận hành
tích lũy trong nhiều thập kỷ cùng hàng loạt chương trình nghiên cứu - phát
triển quy mô lớn đã giúp Nga liên tục cải thiện độ tin cậy, hiệu quả kinh tế và
mức độ an toàn của công nghệ lò phản ứng nhanh.
Trong thông điệp gửi tới hội nghị,
Cố vấn khoa học của dự án “Proryv” Evgeny Adamov cho rằng Nga và Trung Quốc
hiện là hai quốc gia đi đầu trong phát triển công nghệ điện hạt nhân thế hệ IV.
Ông Adamov nhắc lại rằng nhà vật lý Enrico
Fermi là người đầu tiên nhận ra khả năng tái tạo mở rộng vật liệu phân hạch của
lò phản ứng nhanh và từng dự báo lợi thế chiến lược sẽ thuộc về quốc gia đầu
tiên xây dựng thành công lò phản ứng tái sinh nhiên liệu hạt nhân (breeder).
Theo ông Adamov, ngành điện hạt nhân
hiện đang đối mặt với nhiều thách thức lớn, bao gồm nguy cơ thiếu hụt uranium
trong dài hạn, vấn đề xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng, yêu cầu không phổ biến
vũ khí hạt nhân cũng như áp lực cạnh tranh về chi phí.
Hội nghị FR-26 năm nay tập trung vào
9 chủ đề chính gồm thiết kế lò phản ứng nhanh tiên tiến, an toàn và cấp phép,
công nghệ nhiên liệu, vật liệu hạt nhân, mô phỏng và tính toán, ứng dụng phi
năng lượng, vận hành và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân, truyền thông cộng đồng
và đào tạo nhân lực.
Theo giới chuyên gia, điện hạt nhân
thế hệ IV đang được nhiều quốc gia xem là hướng công nghệ chiến lược nhằm kết
hợp giữa mục tiêu phát triển năng lượng sạch với yêu cầu bảo đảm an ninh năng
lượng dài hạn.
So với các công nghệ điện hạt nhân
truyền thống, lò phản ứng neutron nhanh và chu trình nhiên liệu khép kín được
kỳ vọng giúp giảm lượng chất thải phóng xạ dài hạn, nâng cao hiệu quả sử dụng
nhiên liệu và tăng tính bền vững của ngành điện hạt nhân trong hàng thế kỷ tới.
Trong bối cảnh nhu cầu điện toàn cầu
tiếp tục gia tăng mạnh cùng áp lực cắt giảm phát thải carbon ngày càng lớn,
cuộc cạnh tranh công nghệ trong lĩnh vực điện hạt nhân thế hệ IV được dự báo sẽ
tiếp tục gia tăng trong những năm tới, với Nga, Trung Quốc, Mỹ, Pháp và một số
nền kinh tế lớn đang nổi lên như những trung tâm phát triển công nghệ chủ chốt
của thế giới.
