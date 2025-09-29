Áp lực cạnh tranh, chuỗi bán lẻ Hnam Mobile ngừng hoạt động từ 1/10 sau 20 năm hoạt động

Sau 20 năm đồng hành, Hnam Mobile thông báo sẽ ngừng hoạt động từ 1/10/2025 và nhà bán lẻ này cho biết mọi quyền lợi bảo hành vẫn được đảm bảo đến hết thời hạn tại chi nhánh 654 Lê Hồng Phong, TP.HCM…

Sáng 29/9, website cũng như fanpage chính thức của chuỗi cửa hàng Hnam Mobile đăng thông báo về quyết định dừng hoạt động kể từ ngày 1/10/2025.

Cụ thể, trên website và fanpage chính thức thông báo: "Sau 20 năm đồng hành, Hnam Mobile sẽ chính thức ngừng hoạt động từ ngày 1.10.2025. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách hàng và đối tác đã luôn tin tưởng, ủng hộ trong suốt hành trình vừa qua".

Đồng thời, khi truy cập vào website chính thức của Hnam Mobile thì chỉ nhận được thông báo ngừng hoạt động và nhà bán lẻ cho biết mọi quyền lợi bảo hành vẫn được đảm bảo đến hết thời hạn tại chi nhánh 654 Lê Hồng Phong, TP.HCM.

Biết được thông tin này, nhiều độc giả Tạp chí VnEconomy tỏ ra tiếc nuối một thương hiệu bán lẻ, từng có nhiều triển vọng và sức cạnh tranh trên thị trường.

Anh Nguyễn Hoàng Minh cho biết chất lượng tốt, giá tốt nhưng tiếc cho một huyền thoại quá! “03 chiếc điện thoại chưa bao giờ phải bảo hành, mãi tới giờ vẫn còn dùng vì qua tốt, iPhone 5s 2012, iPhone 8 plus 2017 và iPhone 11 Pro Max 2019. Hy vọng Hnam Mobile sẽ quay lại ở một diện mạo mới nhưng vẫn giữ được giá trị của ngày xưa.”

Hnam Mobile ra mắt cửa hàng đầu tiên ở TP.HCM vào năm 2006 tại đường Trần Quang Khải (quận 1 cũ). Tính đến nay, thương hiệu này đã có mặt tại TP HCM gần 20 năm.

Ngoài ra, chuỗi cửa hàng Hnam Mobile cũng là một trong những thương hiệu đi đầu trong việc xây dựng website thương mại điện tử vào thời điểm Internet còn khá mới mẻ tại Việt Nam.

Ở giai đoạn đỉnh cao vào năm 2016 - 2017, hệ thống này có khoảng 20 cửa hàng và là đối tác chiến lược của nhiều hãng công nghệ lớn. Tuy nhiên, dấu hiệu suy giảm bắt đầu xuất hiện từ năm 2019, số lượng cửa hàng giảm dần và chỉ còn lại 3 điểm bán trước khi đi đến quyết định đóng cửa.

Theo dõi trên các hội nhóm, bình luận công nghệ thì các sản phẩm Apple hiện là mặt hàng chủ lực, vừa thu hút khách hàng vừa mang lại doanh thu lớn cho các nhà bán lẻ. Tuy nhiên, Hnam Mobile đến nay vẫn chưa được Apple công nhận là cửa hàng ủy quyền, trong khi nhiều chuỗi bán lẻ khác như Minh Tuấn Mobile, Bạch Long Mobile,... trong nước đã đạt được.

Bên cạnh đó, Apple ngày càng siết chặt việc kinh doanh hàng xách tay và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, lợi nhuận trong ngành ngày càng khó khăn trong khi chi phí marketing và vận hành tăng cao… Những áp lực quá lớn đã khiến nhiều nhà bán lẻ tìm kiếm cơ hội kinh doanh quá “chật vật” và rời khỏi thị trường như Hnam Mobile là không thể tránh khỏi.

“Cái kết của Hnam Mobile là kết cục được dự báo trước trong bối cảnh thị trường bán lẻ di động ngày càng khốc liệt. Nguyên nhân cốt lõi có thể do hệ thống này không thể giành được vị thế đại lý ủy quyền của Apple (AAR), khiến Hnam Mobile mất đi lợi thế cạnh tranh về nguồn hàng, giá cả và các chương trình khuyến mãi chính hãng”, một chuyên gia công nghệ cho biết.

Trước đó, Hnam Mobile cũng trưng bày hàng chục loại nước hoa mang nhiều thương hiệu khác nhau, có giá bán từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng mỗi chai để mở rộng kinh doanh.