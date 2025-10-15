Apple lên kế hoạch chuyển sản xuất thiết bị nhà thông minh từ Trung Quốc sang Việt Nam

Tập đoàn Apple được cho là đang lên kế hoạch mở rộng sản xuất thiết bị nhà thông minh tại Việt Nam, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu của hãng…

Theo Bloomberg, Apple đang phát triển loạt thiết bị gia đình mới dự kiến ra mắt năm 2026, bao gồm camera an ninh trong nhà và trung tâm điều khiển nhà thông minh. Hãng cũng được cho là đang lên kế hoạch giới thiệu một robot để bàn thế hệ mới vào năm 2027.

Trong đó, thiết bị trung tâm điều khiển nhà mới của Apple sẽ tích hợp trợ lý ảo Siri phiên bản nâng cấp, dự kiến ra mắt vào tháng 3 năm sau, sẽ có giá khoảng 350 USD.

Apple sẽ hợp tác với gã khổng lồ Trung Quốc BYD để thực hiện sản xuất các sản phẩm này tại Việt Nam.

Dù thiết bị gia dụng hiện chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong doanh thu tổng thể, Apple vẫn đặt kỳ vọng lớn vào lĩnh vực này nhằm mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt trong bối cảnh doanh số iPhone sụt giảm.

Việc mở rộng sản xuất tại Việt Nam đánh dấu bước chuyển trong chiến lược toàn cầu của Apple. Bởi trước đây, Trung Quốc thường được Apple chọn lựa sản xuất toàn bộ sản phẩm mới trước khi mở rộng sang các nước khác hoặc chuyển hẳn sang khu vực mới.

Tập đoàn BYD sẽ chịu trách nhiệm lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói thiết bị trung tâm điều khiển nhà và robot để bàn. Ngoài ra, hãng cũng đang xem xét hợp tác BYD để sản xuất iPad tại Việt Nam.

Hiện Việt Nam đã trở thành một trong những cứ điểm sản xuất quan trọng của Apple. Hàng loạt sản phẩm của Apple bao gồm iPad, AirPods, Apple Watch, máy Mac và loa HomePod thế hệ cũ đều đã được sản xuất tại Việt Nam.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa hạ nhiệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây thậm chí đã đe dọa áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, sau khi nước này mở rộng kiểm soát nguồn cung đất hiếm.

Không chỉ mở rộng sản xuất tại Việt Nam, Apple cũng chuyển phần lớn dây chuyền lắp ráp iPhone sang Ấn Độ, đồng thời phân bổ thêm sản xuất tại Malaysia và Thái Lan nhằm giảm rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Hiện nay, dù vẫn là một trong những tập đoàn công nghệ có giá trị lớn nhất thế giới, cổ phiếu Apple đang có giá trị thấp hơn so với các đối thủ cùng ngành.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ tác động của tình hình địa chính trị, kinh tế vĩ mô và sự chậm chân trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu của tập đoàn này đã giảm gần 1%. Trên nền tảng Stocktwits, tâm lý của nhà đầu tư cá nhân vẫn thiên về xu hướng “giảm giá”, trong khi lượng thảo luận về mã cổ phiếu này duy trì ở mức thấp tính đến cuối ngày thứ ba.