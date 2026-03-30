Apple ở tuổi 50: Bài toán AI và áp lực tạo ra “cú đột phá tiếp theo”

Kỷ niệm 50 năm thành lập, Apple đứng trước bước ngoặt lớn với AI, khi công nghệ này đặt ra câu hỏi liệu “biểu tượng Thung lũng Silicon” có còn tạo được những cuộc cách mạng định hình lối sống như trước...

Những sản phẩm chủ lực như Mac, iPhone, Apple Watch và iPad đã tạo dựng một cộng đồng người dùng trung thành hiếm có trong ngành công nghệ. Riêng iPhone, kể từ khi ra mắt năm 2007, đã bán ra hơn 3,1 tỷ thiết bị, mang về khoảng 2.300 tỷ USD doanh thu, theo Counterpoint Research.

Các chuyên gia đánh giá iPhone không chỉ là sản phẩm điện tử tiêu dùng thành công nhất lịch sử mà còn định hình lại cách con người giao tiếp, đồng thời trở thành biểu tượng về phong cách và địa vị trên toàn cầu.

Được sáng lập năm 1976 bởi Steve Jobs và Steve Wozniak tại Cupertino (California), Apple đã vươn lên trở thành công ty có giá trị vốn hóa hơn 3.600 tỷ USD. Hai nhà sáng lập - đều bỏ dở đại học - đã góp phần thay đổi cách con người sử dụng máy tính, nghe nhạc và giao tiếp, mở ra hệ sinh thái công nghệ xoay quanh thiết bị di động và ứng dụng.

Trước đó, Apple từng tạo dấu ấn lớn với máy tính Macintosh vào năm 1984, khi đưa giao diện đồ họa và chuột đến gần hơn với người dùng đại chúng. Sản phẩm này cũng mở ra cuộc cạnh tranh mang tính biểu tượng giữa Jobs và Bill Gates của Microsoft.

Trong thông điệp kỷ niệm, Tổng giám đốc Tim Cook nhấn mạnh triết lý cốt lõi của Apple: công nghệ phải mang tính cá nhân - một quan điểm từng bị coi là cấp tiến nhưng đã góp phần thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp.

Từ iPod, iTunes đến iPhone và iPad, Apple liên tục tạo ra các làn sóng đổi mới, đưa sản phẩm công nghệ trở thành thiết yếu trong đời sống đại chúng. Apple Watch, dù ra mắt sau, vẫn nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường đồng hồ thông minh.

ÁP LỰC TĂNG TRƯỞNG VÀ NHỮNG THÁCH THỨC MỚI

Sự thành công của iPhone cũng khiến Apple phải điều chỉnh mô hình kinh doanh. Trong bối cảnh thị trường smartphone cao cấp dần bão hòa, công ty ngày càng phụ thuộc vào mảng dịch vụ và nội dung số, tận dụng hệ sinh thái người dùng khổng lồ.

Trung tâm của chiến lược này là App Store - nền tảng phân phối ứng dụng độc quyền trên thiết bị Apple. Tuy nhiên, mô hình này cũng khiến hãng đối mặt với các cáo buộc độc quyền và sự giám sát pháp lý ngày càng chặt chẽ tại Mỹ và châu Âu.

Bên cạnh đó, Trung Quốc vừa là động lực tăng trưởng, vừa là rủi ro lớn. Đây là trung tâm sản xuất chính, nơi phần lớn iPhone được lắp ráp bởi Foxconn, đồng thời cũng là một trong những thị trường tiêu thụ lớn nhất của Apple.

Tuy nhiên, căng thẳng thương mại và thuế quan đang thúc đẩy Apple đa dạng hóa chuỗi cung ứng sang các quốc gia như Ấn Độ và Việt Nam. Cùng lúc, sự cạnh tranh từ các thương hiệu nội địa như Huawei cũng làm suy giảm thị phần của hãng tại Trung Quốc.

AI - PHÉP THỬ TIẾP THEO CỦA APPLE

Việc trì hoãn nâng cấp trợ lý ảo Siri được xem là một bước lùi hiếm hoi. Đáng chú ý, Apple thậm chí phải hợp tác với Google để bổ sung năng lực AI thay vì hoàn toàn tự phát triển.

Một trong những mối quan ngại lớn nhất của giới đầu tư là Apple đang tỏ ra thận trọng trong cuộc đua AI tạo sinh, trong khi các đối thủ như Google, Microsoft và OpenAI liên tục tăng tốc.

Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng lợi thế của Apple nằm ở khả năng tích hợp chặt chẽ giữa phần cứng cao cấp và phần mềm, cùng với cam kết bảo vệ quyền riêng tư người dùng. Đây có thể là nền tảng để hãng thúc đẩy AI cá nhân hóa trên quy mô lớn - đồng thời tìm ra mô hình kinh doanh hiệu quả, điều mà nhiều công ty AI vẫn đang loay hoay.

Các sản phẩm như AirPods đang dần được nâng cấp với cảm biến và phần mềm thông minh, trong khi công nghệ từ Vision Pro có thể mở đường cho các thiết bị đeo AI trong tương lai, cạnh tranh với Meta.

Ở tuổi 50, Apple không còn là công ty khởi nghiệp tạo đột phá như trước, nhưng lịch sử cho thấy hãng nhiều lần tái định nghĩa thị trường bằng những sản phẩm đơn giản, trực quan và hấp dẫn người dùng. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Apple có thể làm điều đó thêm một lần nữa trong kỷ nguyên AI hay không?