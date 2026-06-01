Hà Nội kiến nghị tăng quy mô đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô từ 6 lên 8 làn xe

Hà Nội kiến nghị đầu tư đoạn cao tốc thuộc tuyến Vành đai 5 - Vùng Thủ đô theo quy mô 8 làn xe, thay vì 6 làn xe như đề xuất trong hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi...

UBND TP. Hà Nội vừa góp ý về hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội do Bộ Xây dựng lập. Thành phố cơ bản thống nhất với phương án nghiên cứu nhưng đề nghị điều chỉnh một số nội dung về quy mô đầu tư, tổ chức giao thông và phương án triển khai.

Đối với các đoạn tuyến cao tốc và nút giao trên địa bàn có quy hoạch mặt cắt ngang 120 m, Hà Nội đề xuất ngân sách Trung ương đầu tư phần tuyến cao tốc chính, bao gồm công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng theo quy mô 8 làn xe. Phần diện tích còn lại từ chân taluy đường đến hết phạm vi quy hoạch sẽ do thành phố thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư các tuyến đường song hành bằng nguồn vốn ngân sách địa phương.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, phương án đầu tư 6 làn xe trong hồ sơ nghiên cứu nhìn chung phù hợp với các quy hoạch hiện hành. Tuy nhiên, do đoạn tuyến đi qua Hà Nội giữ vai trò kết nối các tuyến cao tốc trọng điểm như Hà Nội - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, đồng thời liên kết với hệ thống giao thông cửa ngõ và nội đô, thành phố kiến nghị bổ sung định hướng nâng quy mô từ 6 lên 8 làn xe để đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai.

Về tổ chức giao thông, Hà Nội đề xuất không xây dựng cầu vượt qua tuyến cao tốc. Theo định hướng phát triển, Vành đai 5 là tuyến giao thông đa phương thức, kết hợp đường bộ và đường sắt đô thị. Do đó, cần nghiên cứu hệ thống hầm chui dân sinh kết nối hai bên tuyến, bố trí vỉa hè rộng tối thiểu 1 m dành cho người đi bộ, đồng thời xây dựng các hầm chui cho phương tiện tải trọng lớn nhằm bảo đảm lưu thông thuận lợi và khai thác hiệu quả quỹ đất dọc hành lang tuyến.

Đối với nút giao giữa Vành đai 5 với trục Hồ Tây - Ba Vì và cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, thành phố đề xuất giao địa phương triển khai theo một dự án riêng do đây là nút giao phức hợp, kết nối nhiều tuyến giao thông quan trọng.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng kiến nghị nghiên cứu phương án hợp nhất nút giao giữa Vành đai 5 với trục phát triển phía Nam trên địa bàn thành phố và nút giao với Quốc lộ 38 thuộc tỉnh Ninh Bình thành một nút giao liên thông, qua đó tạo thuận lợi cho việc tổ chức giao thông và nâng cao hiệu quả khai thác toàn tuyến.

Theo hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi do Bộ Xây dựng lập, tuyến Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội có chiều dài khoảng 340 km, điểm đầu tại xã Yên Bài, kết nối với Km367+100 đường Hồ Chí Minh và khép kín thành một vòng vành đai. Tuyến không bao gồm khoảng 33 km đi trùng với các tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và Hà Nội - Lào Cai.

Đoạn tuyến đi qua địa bàn Hà Nội dài khoảng 51 km, qua các xã, phường Yên Bài, Yên Xuân, Phú Cát, Xuân Mai, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hương Sơn, Hòa Xá, Sơn Tây và Tùng Thiện.

Theo quy hoạch, tuyến có mặt cắt ngang 120 m, gồm tuyến cao tốc ở giữa và hệ thống đường song hành hai bên. Phần cao tốc được thiết kế với nền đường rộng 33 m, quy mô 6 làn xe cùng 2 làn dừng khẩn cấp. Tổng mức đầu tư sơ bộ của toàn dự án khoảng 261.680 tỷ đồng.