Thứ Tư, 03/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Hà Nội kiến nghị tăng quy mô đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô từ 6 lên 8 làn xe

Gia Huy

01/06/2026, 16:22

Hà Nội kiến nghị đầu tư đoạn cao tốc thuộc tuyến Vành đai 5 - Vùng Thủ đô theo quy mô 8 làn xe, thay vì 6 làn xe như đề xuất trong hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND TP. Hà Nội vừa góp ý về hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội do Bộ Xây dựng lập. Thành phố cơ bản thống nhất với phương án nghiên cứu nhưng đề nghị điều chỉnh một số nội dung về quy mô đầu tư, tổ chức giao thông và phương án triển khai.

Đối với các đoạn tuyến cao tốc và nút giao trên địa bàn có quy hoạch mặt cắt ngang 120 m, Hà Nội đề xuất ngân sách Trung ương đầu tư phần tuyến cao tốc chính, bao gồm công tác giải phóng mặt bằng và xây dựng theo quy mô 8 làn xe. Phần diện tích còn lại từ chân taluy đường đến hết phạm vi quy hoạch sẽ do thành phố thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư các tuyến đường song hành bằng nguồn vốn ngân sách địa phương.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, phương án đầu tư 6 làn xe trong hồ sơ nghiên cứu nhìn chung phù hợp với các quy hoạch hiện hành. Tuy nhiên, do đoạn tuyến đi qua Hà Nội giữ vai trò kết nối các tuyến cao tốc trọng điểm như Hà Nội - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình, đồng thời liên kết với hệ thống giao thông cửa ngõ và nội đô, thành phố kiến nghị bổ sung định hướng nâng quy mô từ 6 lên 8 làn xe để đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai.

Về tổ chức giao thông, Hà Nội đề xuất không xây dựng cầu vượt qua tuyến cao tốc. Theo định hướng phát triển, Vành đai 5 là tuyến giao thông đa phương thức, kết hợp đường bộ và đường sắt đô thị. Do đó, cần nghiên cứu hệ thống hầm chui dân sinh kết nối hai bên tuyến, bố trí vỉa hè rộng tối thiểu 1 m dành cho người đi bộ, đồng thời xây dựng các hầm chui cho phương tiện tải trọng lớn nhằm bảo đảm lưu thông thuận lợi và khai thác hiệu quả quỹ đất dọc hành lang tuyến.

Đối với nút giao giữa Vành đai 5 với trục Hồ Tây - Ba Vì và cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình, thành phố đề xuất giao địa phương triển khai theo một dự án riêng do đây là nút giao phức hợp, kết nối nhiều tuyến giao thông quan trọng.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng kiến nghị nghiên cứu phương án hợp nhất nút giao giữa Vành đai 5 với trục phát triển phía Nam trên địa bàn thành phố và nút giao với Quốc lộ 38 thuộc tỉnh Ninh Bình thành một nút giao liên thông, qua đó tạo thuận lợi cho việc tổ chức giao thông và nâng cao hiệu quả khai thác toàn tuyến.

Theo hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi do Bộ Xây dựng lập, tuyến Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội có chiều dài khoảng 340 km, điểm đầu tại xã Yên Bài, kết nối với Km367+100 đường Hồ Chí Minh và khép kín thành một vòng vành đai. Tuyến không bao gồm khoảng 33 km đi trùng với các tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên và Hà Nội - Lào Cai.

Đoạn tuyến đi qua địa bàn Hà Nội dài khoảng 51 km, qua các xã, phường Yên Bài, Yên Xuân, Phú Cát, Xuân Mai, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hương Sơn, Hòa Xá, Sơn Tây và Tùng Thiện.

Theo quy hoạch, tuyến có mặt cắt ngang 120 m, gồm tuyến cao tốc ở giữa và hệ thống đường song hành hai bên. Phần cao tốc được thiết kế với nền đường rộng 33 m, quy mô 6 làn xe cùng 2 làn dừng khẩn cấp. Tổng mức đầu tư sơ bộ của toàn dự án khoảng 261.680 tỷ đồng.

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ tuyến đường trục Tây Thăng Long và tuyến Hồ Tây - Ba Vì

11:47, 25/05/2026

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ tuyến đường trục Tây Thăng Long và tuyến Hồ Tây - Ba Vì

Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo trong quý 2/2027

11:32, 15/04/2026

Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo trong quý 2/2027

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 4 và đường kết nối với sân bay Gia Bình

14:01, 06/03/2026

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 4 và đường kết nối với sân bay Gia Bình

Từ khóa:

đường vành đai đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Giao thông Hà Nội hạ tầng

Đọc thêm

Hải Phòng đôn đốc tiến độ triển khai 24 dự án cụm công nghiệp

Hải Phòng đôn đốc tiến độ triển khai 24 dự án cụm công nghiệp

Trong số 24 dự án cụm công nghiệp đang triển khai tại Hải Phòng, các dự án tại khu vực phía Đông được tăng tốc triển khai còn các dự án tại phía Tây vẫn vướng giải phóng mặt bằng…

Đồng Nai sắp khởi công loạt dự án hạ tầng trọng điểm trong tháng 6/2026

Đồng Nai sắp khởi công loạt dự án hạ tầng trọng điểm trong tháng 6/2026

Trong tháng 6/2026, Đồng Nai dự kiến khởi công 6 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, những dự án này được kỳ vọng từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối nội thành, liên vùng và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới...

TP.Hồ Chí Minh tăng cường quản lý các công trình biển quảng cáo

TP.Hồ Chí Minh tăng cường quản lý các công trình biển quảng cáo

Việc lắp đặt biển quảng cáo, biển thông tin cổ động trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang được TP.Hồ Chí Minh siết chặt quản lý nhằm bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ hạ tầng kỹ thuật và tạo điều kiện cho việc đầu tư, mở rộng các công trình giao thông trong tương lai.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột trước ngày 2/9

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột trước ngày 2/9

Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu cần tăng tốc thi công Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 để thông xe kỹ thuật trước ngày 2/9...

Việt Nam thu hút gần 25 tỷ USD vốn FDI trong 5 tháng đầu năm

Việt Nam thu hút gần 25 tỷ USD vốn FDI trong 5 tháng đầu năm

Dòng vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực khi tổng số vốn FDI đăng ký trong 5 tháng đầu năm nay đạt 24,81 tỷ USD (tăng 34,9% so với cùng kỳ); tổng số vốn FDI thực hiện tiếp tục duy trì mức cao nhất trong 5 năm vừa qua...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thế giới

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

"Lòng tham" đang lấn át "nỗi sợ" trên Phố Wall

Thế giới

2

Nga tăng cường phát hành trái phiếu nhân dân tệ

Thế giới

3

Hải Phòng đôn đốc tiến độ triển khai 24 dự án cụm công nghiệp

Đầu tư

4

TP.HCM triển khai bồi thường, tái định cư dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa

Bất động sản

5

Đồng Nai sắp khởi công loạt dự án hạ tầng trọng điểm trong tháng 6/2026

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy