Chỉ còn 2 tuần xác thực thuê bao để không bị khoá sim

Đến ngày 15/6, các thuê bao chưa xác thực thuê bao trên ứng dụng VNeID sẽ bị khóa một chiều để yêu cầu thực hiện chuẩn hóa thông tin...

Tại Họp báo tháng 5 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, cho biết đến nay vẫn còn 25 triệu số điện thoại chưa được người dân xác thực tình trạng sử dụng trên ứng dụng VNeID.

Thông qua quá trình rà soát, cơ quan chức năng cũng ghi nhận khoảng 1,6 triệu thuê bao không sử dụng chính chủ. Danh sách các trường hợp này đã được chuyển tới các doanh nghiệp viễn thông để thực hiện các biện pháp chặn, khóa một chiều và yêu cầu chuẩn hóa thông tin theo quy định.

“Khó khăn lớn nhất hiện nay là số lượng thuê bao chưa xác thực vẫn còn rất lớn. Trong khi đó, theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, thời hạn hoàn thành việc xác thực là ngày 15/6”, ông Cương khẳng định.

Như vậy, từ nay đến ngày 15/6 chỉ còn khoảng hai tuần, sau thời hạn này, các thuê bao chưa xác thuê bao trên ứng dụng VNeID sẽ bị khóa một chiều để yêu cầu thực hiện chuẩn hóa thông tin.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông.

Liên quan đến thông tin một số điện thoại được cho là có hai người cùng đứng tên chính chủ, ông Cương khẳng định việc một số điện thoại đồng thời hiển thị là chính chủ trên ứng dụng VNeID của hai tài khoản khác nhau là không thể xảy ra.

Bởi hệ thống được vận hành hoàn toàn tự động và định danh theo mã định danh cá nhân, nên mỗi số thuê bao chỉ có thể gắn với một chủ thể duy nhất.

Trường hợp phổ biến là người dùng sử dụng số điện thoại trong thời gian dài nhưng số thuê bao lại không đứng tên mình. Do quen sử dụng nên nhiều người không để ý đến tình trạng pháp lý của thuê bao. Đến khi thực hiện xác thực trên VNeID mới phát hiện số điện thoại đang được đăng ký dưới tên của người khác.

Theo ông Cương, trong trường hợp người đứng tên hợp pháp muốn nhận lại SIM, họ không thể chỉ dựa vào việc xác nhận trên VNeID mà còn phải chứng minh nhiều yếu tố khác như lịch sử sử dụng thuê bao, lịch sử cuộc gọi, quá trình thanh toán cước và các bằng chứng liên quan để chứng minh mình thực sự là người quản lý, sử dụng và sở hữu SIM.

Trong khi đó, người đã sử dụng số điện thoại trong nhiều năm nhưng chưa thực hiện đăng ký chính chủ cũng có cơ hội bảo vệ quyền lợi của mình. Họ có thể làm việc với doanh nghiệp viễn thông, thực hiện các thủ tục khiếu nại và cung cấp các bằng chứng chứng minh quá trình sử dụng liên tục của mình để đề nghị chuyển quyền sở hữu thuê bao.

Liên quan đến hoạt động xác thực thông tin thuê bao, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho rằng trong quá trình triển khai thực tế sẽ phát sinh những trường hợp đặc thù, nhất là với các thuê bao đã được sử dụng trong thời gian dài nhưng thông tin đăng ký chưa được chuẩn hóa hoặc người sử dụng không còn nhớ rõ quá trình đăng ký ban đầu.

Theo Thứ trưởng, khi phát sinh tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng thuê bao, cơ quan quản lý cần có hướng dẫn cụ thể để hỗ trợ người dân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp viễn thông nhằm xem xét, xử lý từng trường hợp trên cơ sở thực tế, “không nên áp dụng cứng nhắc các quy định pháp luật”.