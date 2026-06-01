Blog chứng khoán: Tiền bé đánh quả lẻ

Các cổ phiếu lớn giảm mạnh “đè” VNI rơi khá sâu hôm nay nhưng không dẫn đến một phiên “test cung” như chờ đợi. Trái lại độ rộng cho thấy trạng thái tăng giá khá tốt ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Tuy vậy đây cũng chỉ là những dòng tiền nhỏ đánh lẻ mà thôi.
Tổng giá trị khớp lệnh HSX hôm nay giảm mạnh 23% so với phiên
trước và xuống mức rất thấp, chỉ đạt chưa tới 11,5k tỷ (không tính thỏa thuận).
Thời điểm gần nhất thanh khoản tương đương mức này là hồi đầu tháng 2/2025. Với
ngưỡng giao dịch này không thể coi là sôi động, bất chấp tỷ lệ cổ phiếu tăng/giảm
khá tốt với 1,22/1.
Điểm lợi của độ rộng này là nhà đầu tư có xác suất cao hơn là
cổ phiếu trong danh mục không đỏ. Tuy nhiên không nên hi vọng nhiều vào trạng
thái này, vì độ rộng này dựa trên trạng thái cung cầu rất mỏng. Áp lực bán không
mạnh – hoặc chưa mạnh – nên dòng tiền nhỏ cũng có thể cân bằng tạm thời cho giá.
Nếu thị trường bị ép rõ rệt hơn hoặc sự kiên nhẫn của bên cầm cổ thay đổi, dòng
tiền nhỏ khó có thể nâng đỡ được.
Nhìn sâu hơn vào dòng tiền đánh lên hôm nay, giao dịch mạnh
chỉ thực sự xuất hiện với 6 cổ phiếu hút tiền tốt nhất là VIX, FPT, VND, MWG, GEE,
CII - những mã khớp trên trăm tỷ đồng. Tới 152 cổ phiếu xanh còn lại chỉ giao dịch
chừng 2.400 tỷ, đại đa số là tăng yếu dưới 1%. Nếu tính với gần 70 cổ phiếu tăng
từ 1% trở lên thì trừ 6 cổ phiếu nói trên, tổng giao dịch phần còn lại tầm 449 tỷ.
Các con số này cho thấy dòng tiền chấp nhận đánh lên và thực
sự tạo hiệu ứng tăng giá đủ tốt là rất nhỏ. Với phần lớn cổ phiếu thanh khoản
thấp thì điều kiện thị trường như hôm nay hoàn toàn có thể đẩy giá lên. Tuy nhiên
khi nhìn tổng thể, đây là hoạt động đầu cơ lẻ tẻ.
Vẫn giữ quan điểm thị trường hiện tại không thuận lợi để
giao dịch, những biến động là thiếu chắc chắn, rủi ro cao bao gồm cả thời gian
duy trì và xác suất chọn trúng cổ phiếu. Đây là giai đoạn nên nghỉ dưỡng sức và
quan sát phản ứng trong các nhịp test cung.
Thị trường phái sinh hôm nay có thanh khoản giảm mạnh 23% ở
F1. Có vẻ hoạt động trading cũng không sôi động. Thanh khoản thấp cũng khiến basis
khá nhiễu. Nhịp VN30 thủng 2004.xx đầu ngày tạo Setup Short rất tốt với basis gần
bằng 0. VN30 sau đó điều chỉnh rõ nét xuống đúng 1992.xx nhưng F1 giảm “nửa đường”
thì basis bắt đầu đảo sang dương và duy trì kéo dài, nên hiệu suất không tối đa.
Buổi chiều các nhịp VN30 lùi xuống dưới 1992.xx tuy có basis dương rất lợi cho Short
nhưng chỉ số lại quá nhiễu, nên dù rủi ro không cao nhưng cũng không hiệu quả.
Nhịp cuối VN30 lao hẳn xuống dưới 1992.xx và tới sát 1984.xx thì thời gian quá
ngắn trước khi kết thúc đợt liên tục.
Với mức thanh khoản rất thấp hiện tại, kỳ vọng các trụ sẽ được
tác động để mở rộng biên độ cho phái sinh. Chiến lược vẫn là chỉ nên trade ở thị
trường này, cơ sở chưa phải lúc.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1989.71. Cản gần nhất ngày mai là
1992; 2004; 2020; 2034; 2042; 2052. Hỗ trợ 1984; 1974; 1960; 1952; 1943; 1932;
1924.
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