Đà Nẵng: Khánh thành 14 căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp mang phong cách Nhật Bản

Việc đưa vào hoạt động Mikazuki Villas The Ryokan với 14 căn biệt thự nghỉ dưỡng mang phong cách Nhật Bản là bước phát triển có ý nghĩa đối với hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của Đà Nẵng; đồng thời là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch và giao lưu văn hóa.

Ngày 01/6, Công ty TNHH ODK Mikazuki Việt Nam tổ chức lễ khánh thành hạng mục Mikazuki Villas The Ryokan tại Khu du lịch Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa ( thuộc địa bàn phường Hải Vân).

Tham dự lễ có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi; Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero; Chủ tịch Tập đoàn Mikazuki Yoshimune Odaka cùng đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế.

Chủ đầu tư dự án cho biết: Mikazuki Villas The Ryokan là dòng biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp mới thuộc hệ sinh thái Da Nang Mikazuki, được phát triển theo mô hình Ryokan đương đại, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống Nhật Bản và các tiện nghi hiện đại. Dự án gồm 14 căn biệt thự 2 và 3 phòng ngủ, diện tích lên đến 284m2/căn, hướng đến phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp dành cho gia đình nhiều thế hệ và du khách tìm kiếm không gian riêng tư, thư thái.

Toàn cảnh buổi lễ khánh thành hạng mục Mikazuki Villas The Ryokan. Ảnh Ngô Anh Văn

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá việc Công ty TNHH ODK Mikazuki Việt Nam chính thức đưa vào hoạt động hạng mục Mikazuki Villas The Ryokan là dấu mốc quan trọng đối với doanh nghiệp và sự phát triển của ngành du lịch thành phố.

Bà Thi cho biết, Đà Nẵng xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng chất lượng cao, thông minh và bền vững; ưu tiên thu hút các dự án giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng tầm thương hiệu điểm đến và mang đến những trải nghiệm khác biệt cho du khách. Trong định hướng đó, việc đưa vào hoạt động Mikazuki Villas The Ryokan với 14 căn biệt thự nghỉ dưỡng mang phong cách Nhật Bản là bước phát triển rất có ý nghĩa đối với hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của thành phố.

Theo bà Thi, Dự án không chỉ bổ sung thêm sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách mà còn thể hiện xu hướng đầu tư bài bản, chú trọng chiều sâu về chất lượng dịch vụ, không gian nghỉ dưỡng và các giá trị văn hóa đặc trưng. Sự hiện diện và tiếp tục mở rộng đầu tư của Tập đoàn Mikazuki tại Đà Nẵng thể hiện niềm tin của doanh nghiệp Nhật Bản đối với môi trường đầu tư của thành phố, đồng thời là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch và giao lưu văn hóa.

Bà Thi cam kết trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp nói chung, Tập đoàn Mikazuki nói riêng phát triển ổn định, hiệu quả và lâu dài, đồng thời mong muốn tiếp tục thu hút thêm nhiều dự án quy mô lớn, chất lượng cao, có tính dẫn dắt và lan tỏa, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch và nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu khu vực châu Á”.

Các đại biểu đối tác Nhật Bản và lãnh đạo TP. Đà Nẵng tham dự buổi lễ. Ảnh Ngô Anh Văn

Với kiến trúc đậm bản sắc Nhật Bản, mô hình vận hành chuyên nghiệp cùng định hướng phát triển bền vững, Mikazuki Villas The Ryokan sẽ trở thành điểm đến nghỉ dưỡng đặc sắc, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của du lịch Đà Nẵng trên thị trường trong nước và quốc tế” - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi kỳ vọng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết Mikazuki Villas The Ryokan chính thức đón khách từ ngày 15/6/2026. Việc đưa dự án vào hoạt động tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái nghỉ dưỡng Nhật Bản của Da Nang Mikazuki, đồng thời bổ sung thêm sản phẩm du lịch chất lượng cao, góp phần nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng và sức cạnh tranh của du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn mới.