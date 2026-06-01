Thứ Tư, 03/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Đà Nẵng: Khánh thành 14 căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp mang phong cách Nhật Bản

Ngô Anh Văn

01/06/2026, 16:20

Việc đưa vào hoạt động Mikazuki Villas The Ryokan với 14 căn biệt thự nghỉ dưỡng mang phong cách Nhật Bản là bước phát triển có ý nghĩa đối với hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của Đà Nẵng; đồng thời là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch và giao lưu văn hóa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh Ngô Anh Văn
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh Ngô Anh Văn

Ngày 01/6, Công ty TNHH ODK Mikazuki Việt Nam tổ chức lễ khánh thành hạng mục Mikazuki Villas The Ryokan tại Khu du lịch Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa ( thuộc địa bàn phường Hải Vân).

Tham dự lễ có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi; Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero; Chủ tịch Tập đoàn Mikazuki Yoshimune Odaka cùng đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế.

Chủ đầu tư dự án cho biết: Mikazuki Villas The Ryokan là dòng biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp mới thuộc hệ sinh thái Da Nang Mikazuki, được phát triển theo mô hình Ryokan đương đại, kết hợp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống Nhật Bản và các tiện nghi hiện đại. Dự án gồm 14 căn biệt thự 2 và 3 phòng ngủ, diện tích lên đến 284m2/căn, hướng đến phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp dành cho gia đình nhiều thế hệ và du khách tìm kiếm không gian riêng tư, thư thái.

Toàn cảnh buổi lễ khánh thành hạng mục Mikazuki Villas The Ryokan. Ảnh Ngô Anh Văn
Toàn cảnh buổi lễ khánh thành hạng mục Mikazuki Villas The Ryokan. Ảnh Ngô Anh Văn

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá việc Công ty TNHH ODK Mikazuki Việt Nam chính thức đưa vào hoạt động hạng mục Mikazuki Villas The Ryokan là dấu mốc quan trọng đối với doanh nghiệp và sự phát triển của ngành du lịch thành phố.

Bà Thi cho biết, Đà Nẵng xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng chất lượng cao, thông minh và bền vững; ưu tiên thu hút các dự án giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao, góp phần nâng tầm thương hiệu điểm đến và mang đến những trải nghiệm khác biệt cho du khách. Trong định hướng đó, việc đưa vào hoạt động Mikazuki Villas The Ryokan với 14 căn biệt thự nghỉ dưỡng mang phong cách Nhật Bản là bước phát triển rất có ý nghĩa đối với hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của thành phố.

Theo bà Thi, Dự án không chỉ bổ sung thêm sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách mà còn thể hiện xu hướng đầu tư bài bản, chú trọng chiều sâu về chất lượng dịch vụ, không gian nghỉ dưỡng và các giá trị văn hóa đặc trưng. Sự hiện diện và tiếp tục mở rộng đầu tư của Tập đoàn Mikazuki tại Đà Nẵng thể hiện niềm tin của doanh nghiệp Nhật Bản đối với môi trường đầu tư của thành phố, đồng thời là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch và giao lưu văn hóa.

Bà Thi cam kết trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp nói chung, Tập đoàn Mikazuki nói riêng phát triển ổn định, hiệu quả và lâu dài, đồng thời mong muốn tiếp tục thu hút thêm nhiều dự án quy mô lớn, chất lượng cao, có tính dẫn dắt và lan tỏa, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch và nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu khu vực châu Á”.

Các đại biểu đối tác Nhật Bản và lãnh đạo TP. Đà Nẵng tham dự buổi lễ. Ảnh Ngô Anh Văn
Các đại biểu đối tác Nhật Bản và lãnh đạo TP. Đà Nẵng tham dự buổi lễ. Ảnh Ngô Anh Văn

Với kiến trúc đậm bản sắc Nhật Bản, mô hình vận hành chuyên nghiệp cùng định hướng phát triển bền vững, Mikazuki Villas The Ryokan sẽ trở thành điểm đến nghỉ dưỡng đặc sắc, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của du lịch Đà Nẵng trên thị trường trong nước và quốc tế” - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi kỳ vọng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết Mikazuki Villas The Ryokan chính thức đón khách từ ngày 15/6/2026. Việc đưa dự án vào hoạt động tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái nghỉ dưỡng Nhật Bản của Da Nang Mikazuki, đồng thời bổ sung thêm sản phẩm du lịch chất lượng cao, góp phần nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng và sức cạnh tranh của du lịch Đà Nẵng trong giai đoạn mới.

Từ khóa:

Công ty TNHH ODK Mikazuki Việt Nam Đà Nẵng Khu du lịch Da Nang Mikazuki Mikazuki Villas The Ryokan

Đọc thêm

Theo dữ liệu từ Booking.com, Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn nhất mùa hè 2026

Theo dữ liệu từ Booking.com, Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn nhất mùa hè 2026

Mùa hè 2026 đang chứng kiến sự bùng nổ của du lịch nội địa tại Việt Nam, và Đà Nẵng nổi lên như một điểm đến hàng đầu được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất. Theo dữ liệu từ Booking.com, Đà Nẵng không chỉ giữ vững vị trí dẫn đầu mà còn khẳng định sức hút mạnh mẽ nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa tiện nghi hiện đại và cơ sở hạ tầng du lịch biển cao cấp.

Hải Phòng mở rộng tiềm năng du lịch trong không gian phát triển mới

Hải Phòng mở rộng tiềm năng du lịch trong không gian phát triển mới

Mới bắt đầu mùa cao điểm du lịch hè, Hải Phòng đã ghi nhận những tín hiệu không chỉ “nóng” về lượng mà còn có chiều sâu hơn về chất. Doanh nghiệp không còn chỉ “đón khách” mà đã bắt đầu “dẫn dắt trải nghiệm”…

Đà Nẵng khẳng định năng lực tổ chức du lịch MICE quy mô lớn

Đà Nẵng khẳng định năng lực tổ chức du lịch MICE quy mô lớn

Từ ngày 1/6 – 3/6, Đà Nẵng đã chào đón 5.000 khách MICE - một trong những đoàn khách MICE lớn đến Đà Nẵng trong năm 2026. Tín hiệu này tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức sự kiện và du lịch MICE chuyên nghiệp của thành phố...

Gia Lai mở rộng cơ hội hợp tác và thu hút khách quốc tế

Gia Lai mở rộng cơ hội hợp tác và thu hút khách quốc tế

Trong Năm Du lịch quốc gia 2026, ngành du lịch Gia Lai đang tích cực quảng bá thông điệp "Đại ngàn chạm biển xanh". Đây được xem là “cơ hội vàng” để địa phương kích hoạt trục biển - cao nguyên, định vị thương hiệu du lịch trên bản đồ quốc gia...

Trung Quốc: Tỉnh Hải Nam tăng tốc xây dựng trung tâm du lịch y tế quốc tế

Trung Quốc: Tỉnh Hải Nam tăng tốc xây dựng trung tâm du lịch y tế quốc tế

Khu thí điểm Bác Ngao Lạc Thành đang tận dụng các chính sách đặc thù, hệ sinh thái y tế tiên tiến và lợi thế du lịch nghỉ dưỡng để thu hút bệnh nhân quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm du lịch y tế hàng đầu châu Á…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thế giới

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Lãi suất qua giảm từ gần 11% về 5,4% sau 2 phiên

Tài chính

2

Cho vay tiêu dùng bứt tốc, nợ xấu giảm mạnh từ mức đỉnh

Tài chính

3

Thủ tướng yêu cầu ổn định thanh khoản ngân hàng, giữ mặt bằng lãi suất và thúc đẩy thị trường vốn

Tài chính

4

Greenfeed: Chăn nuôi bền vững nhờ dữ liệu và công nghệ

Doanh nghiệp

5

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam: Giải quyết các vấn đề cốt lõi của người lao động

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy