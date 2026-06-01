Đà Nẵng: Khánh thành 14 căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp mang phong cách Nhật Bản
Ngô Anh Văn
01/06/2026, 16:20
Việc đưa vào hoạt động Mikazuki Villas The Ryokan với 14 căn biệt thự nghỉ dưỡng mang phong cách Nhật Bản là bước phát triển có ý nghĩa đối với hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của Đà Nẵng; đồng thời là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch và giao lưu văn hóa.
Ngày 01/6, Công ty TNHH ODK
Mikazuki Việt Nam tổ chức lễ khánh thành hạng mục Mikazuki Villas The Ryokan tại
Khu du lịch Da Nang Mikazuki Japanese Resorts & Spa ( thuộc địa bàn phường
Hải Vân).
Tham dự lễ có Phó Chủ tịch UBND
thành phố Nguyễn Thị Anh Thi; Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng Mori Takero; Chủ
tịch Tập đoàn Mikazuki Yoshimune Odaka cùng đại diện các sở, ban, ngành, doanh
nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế.
Chủ đầu tư dự án cho biết: Mikazuki Villas The
Ryokan là dòng biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp mới thuộc hệ sinh thái Da Nang
Mikazuki, được phát triển theo mô hình Ryokan đương đại, kết hợp hài hòa giữa
kiến trúc truyền thống Nhật Bản và các tiện nghi hiện đại. Dự án gồm 14 căn biệt thự 2 và 3 phòng ngủ, diện tích
lên đến 284m2/căn, hướng đến phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp dành cho gia đình nhiều
thế hệ và du khách tìm kiếm không gian riêng tư, thư thái.
Phát biểu tại lễ khánh thành,
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá việc Công ty TNHH ODK
Mikazuki Việt Nam chính thức đưa vào hoạt động hạng mục Mikazuki Villas The
Ryokan là dấu mốc quan trọng đối với doanh nghiệp và sự phát triển của ngành du
lịch thành phố.
Bà Thi cho biết, Đà Nẵng xác định
phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng chất lượng cao,
thông minh và bền vững; ưu tiên thu hút các dự án giàu bản sắc văn hóa, có giá
trị gia tăng cao, góp phần nâng tầm thương hiệu điểm đến và mang đến những trải
nghiệm khác biệt cho du khách. Trong định hướng
đó, việc đưa vào hoạt động Mikazuki Villas The Ryokan với 14 căn biệt thự nghỉ
dưỡng mang phong cách Nhật Bản là bước phát triển rất có ý nghĩa đối với hệ
sinh thái du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của thành phố.
Theo bà Thi, Dự án không chỉ bổ
sung thêm sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách
mà còn thể hiện xu hướng đầu tư bài bản, chú trọng chiều sâu về chất lượng dịch
vụ, không gian nghỉ dưỡng và các giá trị văn hóa đặc trưng. Sự hiện diện
và tiếp tục mở rộng đầu tư của Tập đoàn Mikazuki tại Đà Nẵng thể hiện niềm tin
của doanh nghiệp Nhật Bản đối với môi trường đầu tư của thành phố, đồng thời là
minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc, hiệu quả giữa
Việt Nam và Nhật Bản trên các lĩnh vực kinh tế, du lịch và giao lưu văn hóa.
Bà Thi cam kết trong thời gian
tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành và tạo điều kiện
thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp nói chung, Tập đoàn Mikazuki nói riêng phát
triển ổn định, hiệu quả và lâu dài, đồng thời mong muốn tiếp tục thu hút thêm
nhiều dự án quy mô lớn, chất lượng cao, có tính dẫn dắt và lan tỏa, góp phần
xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch và nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu
khu vực châu Á”.
Với kiến trúc đậm bản sắc Nhật
Bản, mô hình vận hành chuyên nghiệp cùng định hướng phát triển bền vững,
Mikazuki Villas The Ryokan sẽ trở thành điểm đến nghỉ dưỡng đặc sắc, góp phần
nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của du lịch Đà Nẵng trên thị trường
trong nước và quốc tế” - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi kỳ vọng.
Đại diện chủ đầu tư cho biết
Mikazuki Villas The Ryokan chính thức đón khách từ ngày 15/6/2026. Việc đưa dự
án vào hoạt động tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái nghỉ dưỡng Nhật Bản của Da
Nang Mikazuki, đồng thời bổ sung thêm sản phẩm du lịch chất lượng cao, góp phần
nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng và sức cạnh tranh của du lịch Đà Nẵng trong
giai đoạn mới.
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