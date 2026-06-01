BAF nhận chuyển nhượng 100% vốn Công ty Gia Hân tại Quảng Trị

Hội đồng quản trị BAF đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gia Hân.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã BAF-HOSE) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH SX và TM Gia Hân.

Theo đó, Hội đồng quản trị BAF đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gia Hân.

Được biết, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Gia Hân có vốn điều lệ 110 tỷ đồng; trụ sở chính đặt tại thôn Nam Sơn, xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị.

Sau khi hoàn tất giao dịch, BAF sẽ nắm giữ toàn bộ phần vốn góp trị giá 110 tỷ đồng, tương đương 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

Đồng thời, HĐQT BAF giao bà Bùi Hương Giang- Tổng Giám đốc quyết định toàn bộ vấn đề và chủ động thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện chủ trương nhận chuyển nhượng nêu trên theo quy định pháp luật và trên cơ sở bảo đảm lợi ích tối đa của công ty.

Trước đó, BAF cũng đã thông qua việc nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Hùng Phát Farm Một. Công ty này có vốn điều lệ 216 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại thôn Bi Giông, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai (nay là thôn Bi Giông, xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai).

Cụ thể, BAF sẽ nhận chuyển nhượng phần vốn góp trị giá 54 tỷ đồng, tương ứng 25% vốn điều lệ của Hùng Phát Farm Một. Đồng thời, giao cho ông Trương Anh Tuấn- Phó Tổng Giám đốc là người đại diện ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp này.

Được biết ngày 27/05/2026, HOSE cho biết đã nhận được công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 20.05.2026/NQ-HDQT ngày 20/05/2026 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của BAF.

Căn cứ quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, khoản 1 Điều 15: “Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố thông tin bất thường trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Thông tư này”, và điểm d khoản 1 Điều 11: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: Quyết định mua lại cổ phiếu của công ty hoặc bán cổ phiếu quỹ; ngày thực hiện quyền mua cổ phần của người sở hữu trái phiếu kèm theo quyền mua cổ phần hoặc ngày thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu; quyết định chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các quyết định liên quan đến việc chào bán, phát hành chứng khoán”, Công ty đã chậm công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị nêu trên. Do đó, HOSE nhắc nhở và đề nghị công ty nghiêm túc tuân thủ quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo Nghị quyết HĐQT BAF đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, BAF dự kiến phát hành 30.402.164 cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 10 quyền sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới) và phát hành 30.402.164 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn chủ sở hữu với tỷ lệ 10:1. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức lấy từ nguồn lợi sau thuế chưa phân phối theo BCTC riêng năm 2025 đã được kiểm toán. Còn nguồn vốn để phát hành cổ phiếu để tăng vốn được lấy nguồn thặng dư vốn cổ phần theo BCTC riêng năm 2025 đã được kiểm toán của BAF. Thời gian dự kiến trong quý 2 và quý 3/2026, công ty sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cùng ngày.

Theo nhận định từ VCSC, giai đoạn 2020-2024, mảng 3F dần trở thành động lực chính khi mảng bán nông sản thu hẹp; năm 2024, LNST-CĐTS phục hồi mạnh (+11 lần so với cùng kỳ) và biên LN cải thiện rõ nét khi 3F bước vào giai đoạn khai thác.

Từ năm 2026, BAF tiếp tục mở rộng mảng 3F với 13 trang trại mới, nhà máy TACN thứ 3 và nhà máy giết mổ thứ 4, hướng tới quy mô 2,5 triệu heo thịt vào 2030 (CAGR 37% giai đoạn 2025-2030) nhờ dự án trại cao tầng hợp tác với Tập đoàn Chăn nuôi Muyuan (Trung Quốc).

VCSC cho biết với kỳ vọng mảng bán nông sản sẽ không còn ghi nhận doanh thu từ 2025, doanh thu thuần dự báo giảm 11% so với cùng kỳ trong 2025, trước khi phục hồi 46% so với cùng kỳ vào 2026 nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng 3F.

Do đó, VCSC dự báo sản lượng heo tăng 36%/47% so với cùng kỳ năm 2025/2026, chủ yếu nhờ BAF tiếp tục đà mở rộng trang trại trong khi nhu cầu heo toàn thị trường tăng trưởng ổn định. Giá heo hơi dự kiến sẽ duy trì ở mức 70.000 đồng/kg trong 6T đầu 2026, chủ yếu nhờ nguồn cung thấp do ảnh hưởng hậu bão lũ, dịch bệnh; và nhu cầu tăng cao dịp Lễ Tết (quý 1/2026)

BAF hiện đang giao dịch ở mức P/E trượt 12T là 22,5 lần. P/E dự phóng 2025 và 2026 (điều chỉnh cho trái phiếu chuyển đổi) lần lượt là 29,5 và 17,9 lần với dư địa cải thiện trong trung - dài hạn nhờ mở rộng quy mô và gia tăng thị phần.

Tuy nhiên có 3 rủi ro đầu tư đối BAF là giá heo hơi giảm, thời tiết và dịch bệnh diễn biến bất lợi hơn dự kiến và mối quan hệ với tập đoàn Tân Long.