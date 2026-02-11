Apple sắp ra mắt AirPods Pro tích hợp camera?

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 11/02/2026
Hạ Chi
11/02/2026, 08:11
Apple được cho là đang chuẩn bị tung ra một phiên bản AirPods Pro mới tích hợp camera ngay trong năm nay, theo các thông tin rò rỉ gần đây từ cộng đồng theo dõi sản phẩm của hãng...
“AirPods Pro thế hệ tiếp theo có thể ‘nhìn’ được môi trường xung quanh, trong khi mức giá vẫn giữ nguyên”, tài khoản Kosutami chuyên rò rỉ thông tin về Apple trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) chia sẻ.
Theo đó, AirPods Pro sẽ xuất hiện những thay đổi đáng kể về phần cứng khi tích hợp camera. Tuy nhiên, camera trên AirPods Pro nhiều khả năng không phục vụ việc chụp ảnh hay quay video như camera truyền thống. Thay vào đó, Apple có thể tích hợp camera hồng ngoại vào tai nghe để hỗ trợ các tác vụ “trí tuệ thị giác”, cho phép thiết bị nhận biết không gian, chuyển động và bối cảnh xung quanh người dùng.
Nâng cấp này được cho là phù hợp với chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo của Apple, đó là hướng tới các hệ thống có khả năng nhận thức bối cảnh, chuyển động và không gian thực. CEO Tim Cook từng nhiều lần nhấn mạnh vai trò của “trí tuệ thị giác” trong lộ trình AI dài hạn của công ty, khiến các tin đồn về bản nâng cấp này trở nên có cơ sở hơn.
Hiện Apple vẫn chưa công bố thông tin chính thức về thời điểm ra mắt. Tuy vậy, Apple thường giới thiệu AirPods mới cùng thế hệ iPhone mới vào khoảng tháng 9 hằng năm.
Phiên bản AirPods Pro 3 hiện nay được trang bị chip H2, cho thời lượng nghe nhạc khoảng 8 giờ khi bật tính năng chống ồn chủ động (ANC).
Sản phẩm đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP57, tích hợp cảm biến đo nhịp tim phục vụ theo dõi sức khỏe trong quá trình luyện tập. Tai nghe hỗ trợ sạc qua USB-C và MagSafe, đồng thời có loa tích hợp trong hộp sạc để phục vụ tính năng định vị Find My của Apple.
Hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao khi có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội, an ninh mạng, an toàn thông tin, hoặc tự động đưa ra quyết định hoặc khuyến nghị có ảnh hưởng đáng kể đến việc đưa ra quyết định của con người…
Người Việt đang chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2026 bắt đầu từ khoảng ba tháng trước Tết, đồng thời tận dụng các công cụ AI để hỗ trợ ra quyết định trong mùa lễ hội quan trọng nhất năm…
VSEC vừa được vinh danh trong danh sách Top 250 Managed Security Service Providers (MSSP) toàn cầu năm nay do MSSP Alert (CyberRisk Alliance) công bố, với vị trí #111 - tăng 32 bậc so với năm trước. Đây là năm thứ ba liên tiếp VSEC góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này, phản ánh rõ nét đà tăng trưởng bền vững cùng năng lực vận hành ngày càng trưởng thành.
Tổng giá trị tài sản thực được mã hóa có thể vượt quy mô của tiền điện tử truyền thống, qua đó tạo ra sự thay đổi mang tính nền tảng đối với toàn ngành, theo người đồng sáng lập Chainlink, ông Sergey Nazarov...
Đã qua thời kỳ các doanh nghiệp lớn tự mình làm tất cả. Xu hướng “đổi mới sáng tạo mở” (Open Innovation) đang buộc các doanh nghiệp lớn phải tìm đến các startup để giải quyết những bài toán đặc thù về AI hay vận hành. Song thay vì chạy theo trào lưu, các chuyên gia cho rằng mỗi tổ chức cần tự tìm ra “long mạch” của mình. Đối với các tập đoàn nhà nước, đó là việc tách bạch chức năng đổi mới sáng tạo khỏi nghiên cứu và phán triển (R&D) truyền thống; còn với startup, đó là tư duy “fail fast” (thử sai nhanh) và tập trung vào những thị trường ngách mà các ông lớn bỏ ngỏ.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: