Apple sắp ra mắt AirPods Pro tích hợp camera?

Apple được cho là đang chuẩn bị tung ra một phiên bản AirPods Pro mới tích hợp camera ngay trong năm nay, theo các thông tin rò rỉ gần đây từ cộng đồng theo dõi sản phẩm của hãng...

“AirPods Pro thế hệ tiếp theo có thể ‘nhìn’ được môi trường xung quanh, trong khi mức giá vẫn giữ nguyên”, tài khoản Kosutami chuyên rò rỉ thông tin về Apple trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) chia sẻ.

Theo đó, AirPods Pro sẽ xuất hiện những thay đổi đáng kể về phần cứng khi tích hợp camera. Tuy nhiên, camera trên AirPods Pro nhiều khả năng không phục vụ việc chụp ảnh hay quay video như camera truyền thống. Thay vào đó, Apple có thể tích hợp camera hồng ngoại vào tai nghe để hỗ trợ các tác vụ “trí tuệ thị giác”, cho phép thiết bị nhận biết không gian, chuyển động và bối cảnh xung quanh người dùng.

Nâng cấp này được cho là phù hợp với chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo của Apple, đó là hướng tới các hệ thống có khả năng nhận thức bối cảnh, chuyển động và không gian thực. CEO Tim Cook từng nhiều lần nhấn mạnh vai trò của “trí tuệ thị giác” trong lộ trình AI dài hạn của công ty, khiến các tin đồn về bản nâng cấp này trở nên có cơ sở hơn.

Hiện Apple vẫn chưa công bố thông tin chính thức về thời điểm ra mắt. Tuy vậy, Apple thường giới thiệu AirPods mới cùng thế hệ iPhone mới vào khoảng tháng 9 hằng năm.

Phiên bản AirPods Pro 3 hiện nay được trang bị chip H2, cho thời lượng nghe nhạc khoảng 8 giờ khi bật tính năng chống ồn chủ động (ANC).

Sản phẩm đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP57, tích hợp cảm biến đo nhịp tim phục vụ theo dõi sức khỏe trong quá trình luyện tập. Tai nghe hỗ trợ sạc qua USB-C và MagSafe, đồng thời có loa tích hợp trong hộp sạc để phục vụ tính năng định vị Find My của Apple.