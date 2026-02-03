Thứ Ba, 03/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Không chỉ gập ngang, Apple còn ấp ủ iPhone gập dọc

Hạ Chi

03/02/2026, 08:34

Apple được cho là sẽ ra mắt chiếc iPhone gập ngang vào mùa thu năm nay. Nếu kết quả kinh doanh tích cực, hãng có khả năng sẽ tiếp tục ra mắt iPhone gập dọc vào năm 2028...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Đa phần các nguồn tin hiện nay đều tiết lộ iPhone gập đầu tiên của Apple sẽ được thiết kế kiểu gập ngang dạng quyển sách. Máy dự kiến sở hữu màn hình trong 7,8 inch, màn hình ngoài 5,5 inch và dung lượng pin có thể vượt 5.500 mAh, theo MacRumors.

Cũng liên quan đến bước đi mới của Apple, Mark Gurman của Bloomberg mới đây cho biết Apple cũng đang cân nhắc một mẫu gập kiểu vỏ sò, tạm gọi là iPhone Flip, tương tự thiết kế phổ biến mà các hãng Android lớn đang cung cấp. iPhone Flip có thể gập lại thành hình vuông, nhỏ gọn hơn, thuận tiện cho việc mang theo so với các mẫu iPhone màn hình lớn hiện nay.

Trong bản tin Power On, Mark Gurman nhận định Apple khá lạc quan về triển vọng của chiếc iPhone gập đầu tiên và có thể đã chuẩn bị sẵn các phương án sản phẩm tiếp theo để đón đầu nhu cầu thị trường.

iPhone Flip được cho là có chi phí sản xuất thấp hơn. Tuy nhiên, việc Apple có chính thức tung ra iPhone Flip hay không vẫn phụ thuộc lớn vào thành công thương mại của đợt iPhone gập đầu tiên.

Dù vậy, Apple tin rằng người dùng sẽ quan tâm các thiết bị gập với nhiều hình dáng và kích thước khác nhau, dù chưa có gì đảm bảo mọi phiên bản đều được thương mại hóa.

Hiện chưa có mốc thời gian ra mắt chính thức cho iPhone gập dạng vỏ sò, một số đồn đoán cho rằng thiết bị có thể ra mắt sớm nhất vào khoảng năm 2028.

Đáng chú ý, hãng được cho là đã tạm dừng dự án iPad gập từng được nhắc đến trước đây, để tập trung nguồn lực cho iPhone gập. Các nguồn tin cũng cho biết Apple đang ưu tiên sản xuất và xuất xưởng phiên bản cao cấp của iPhone 18 và iPhone gập trong năm 2026, đồng thời sẽ trì hoãn phiên bản tiêu chuẩn đến nửa cuối năm 2027 do những hạn chế của chuỗi cung ứng.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chi phí chip và bộ nhớ ngày càng leo thang. Bên cạnh tập trung nguồn lực cho các thiết bị cao cấp nhằm tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận, Apple cũng tìm cách giảm thiểu rủi ro sản xuất, nhất là khi hãng bước vào giai đoạn phát triển các thiết bị gập với yêu cầu kỹ thuật phức tạp hơn.

Đọc thêm

Tiền điện tử bị đánh cắp trong tháng 1 tăng 214%

Tiền điện tử bị đánh cắp trong tháng 1 tăng 214%

Thiệt hại từ các vụ đánh cắp tiền điện tử trong tháng 1 đã tăng tới 214% so với tháng trước, trong đó phần lớn thiệt hại đến từ một vụ lừa đảo đơn lẻ…

Thiết kế mô hình thị trường tài sản mã hóa Việt Nam

Thiết kế mô hình thị trường tài sản mã hóa Việt Nam

Thị trường tài sản mã hóa trên thế giới đang phát triển như một xu thế không thể đảo ngược trong dòng chảy tài chính mới, Việt Nam cũng đang có chiến lược riêng trong tiến trình xây dựng chính sách và định hướng phát triển loại thị trường này...

TP.Hồ Chí Minh nổi lên như một trung tâm kinh tế số và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực

TP.Hồ Chí Minh nổi lên như một trung tâm kinh tế số và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực

Trong bối cảnh kinh tế thế giới bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu sắc dưới tác động của công nghệ số, dữ liệu lớn (Big Data) và đổi mới sáng tạo, các đô thị lớn đang cạnh tranh quyết liệt nhằm xác lập vị thế mới trong chuỗi giá trị toàn cầu. Với vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP.Hồ Chí Minh không đứng ngoài xu thế đó.

Thị trường tài sản số toàn cầu và Việt Nam

Thị trường tài sản số toàn cầu và Việt Nam

Thị trường tài sản số toàn cầu đang bước qua giai đoạn thử nghiệm để chính thức trở thành một cấu phần quan trọng của hệ thống tài chính và công nghệ số mới...

Elon Musk xin cấp phép phóng tới 1 triệu vệ tinh, trung tâm dữ liệu không gian

Elon Musk xin cấp phép phóng tới 1 triệu vệ tinh, trung tâm dữ liệu không gian

Tỷ phú Elon Musk mới đây đã gửi hồ sơ lên cơ quan chức năng Mỹ để xin cấp phép phóng tới 1 triệu vệ tinh để phục vụ dự án này...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ấn Độ - Việt Nam song hành cùng nhau

eMagazine

Ấn Độ - Việt Nam song hành cùng nhau

Khung pháp lý định hình “sân chơi” tài sản số

eMagazine

Khung pháp lý định hình “sân chơi” tài sản số

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 05-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 05-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá giảm 25% sau niêm yết, VCK muốn phát hành hơn 913 triệu cổ phiếu thưởng

Doanh nghiệp niêm yết

2

Giá vàng hồi mạnh sau khi mất mốc 4.700 USD/oz, SPDR Gold Trust “nằm im”

Thế giới

3

SIC hoàn tất bán 1,45 triệu cổ phiếu VNM

Doanh nghiệp niêm yết

4

Trung Quốc muốn đồng nhân dân tệ trở thành đồng tiền dự trữ toàn cầu

Thế giới

5

Đài Loan siết chặt kiểm tra sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy