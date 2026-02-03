Không chỉ gập ngang, Apple còn ấp ủ iPhone gập dọc

Apple được cho là sẽ ra mắt chiếc iPhone gập ngang vào mùa thu năm nay. Nếu kết quả kinh doanh tích cực, hãng có khả năng sẽ tiếp tục ra mắt iPhone gập dọc vào năm 2028...

Đa phần các nguồn tin hiện nay đều tiết lộ iPhone gập đầu tiên của Apple sẽ được thiết kế kiểu gập ngang dạng quyển sách. Máy dự kiến sở hữu màn hình trong 7,8 inch, màn hình ngoài 5,5 inch và dung lượng pin có thể vượt 5.500 mAh, theo MacRumors.

Cũng liên quan đến bước đi mới của Apple, Mark Gurman của Bloomberg mới đây cho biết Apple cũng đang cân nhắc một mẫu gập kiểu vỏ sò, tạm gọi là iPhone Flip, tương tự thiết kế phổ biến mà các hãng Android lớn đang cung cấp. iPhone Flip có thể gập lại thành hình vuông, nhỏ gọn hơn, thuận tiện cho việc mang theo so với các mẫu iPhone màn hình lớn hiện nay.

Trong bản tin Power On, Mark Gurman nhận định Apple khá lạc quan về triển vọng của chiếc iPhone gập đầu tiên và có thể đã chuẩn bị sẵn các phương án sản phẩm tiếp theo để đón đầu nhu cầu thị trường.

iPhone Flip được cho là có chi phí sản xuất thấp hơn. Tuy nhiên, việc Apple có chính thức tung ra iPhone Flip hay không vẫn phụ thuộc lớn vào thành công thương mại của đợt iPhone gập đầu tiên.

Dù vậy, Apple tin rằng người dùng sẽ quan tâm các thiết bị gập với nhiều hình dáng và kích thước khác nhau, dù chưa có gì đảm bảo mọi phiên bản đều được thương mại hóa.

Hiện chưa có mốc thời gian ra mắt chính thức cho iPhone gập dạng vỏ sò, một số đồn đoán cho rằng thiết bị có thể ra mắt sớm nhất vào khoảng năm 2028.

Đáng chú ý, hãng được cho là đã tạm dừng dự án iPad gập từng được nhắc đến trước đây, để tập trung nguồn lực cho iPhone gập. Các nguồn tin cũng cho biết Apple đang ưu tiên sản xuất và xuất xưởng phiên bản cao cấp của iPhone 18 và iPhone gập trong năm 2026, đồng thời sẽ trì hoãn phiên bản tiêu chuẩn đến nửa cuối năm 2027 do những hạn chế của chuỗi cung ứng.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chi phí chip và bộ nhớ ngày càng leo thang. Bên cạnh tập trung nguồn lực cho các thiết bị cao cấp nhằm tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận, Apple cũng tìm cách giảm thiểu rủi ro sản xuất, nhất là khi hãng bước vào giai đoạn phát triển các thiết bị gập với yêu cầu kỹ thuật phức tạp hơn.