Không chỉ gập ngang, Apple còn ấp ủ iPhone gập dọc

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 03/02/2026
Hạ Chi
03/02/2026, 08:34
Apple được cho là sẽ ra mắt chiếc iPhone gập ngang vào mùa thu năm nay. Nếu kết quả kinh doanh tích cực, hãng có khả năng sẽ tiếp tục ra mắt iPhone gập dọc vào năm 2028...
Đa phần các nguồn tin hiện nay đều tiết lộ iPhone gập đầu tiên của Apple sẽ được thiết kế kiểu gập ngang dạng quyển sách. Máy dự kiến sở hữu màn hình trong 7,8 inch, màn hình ngoài 5,5 inch và dung lượng pin có thể vượt 5.500 mAh, theo MacRumors.
Cũng liên quan đến bước đi mới của Apple, Mark Gurman của Bloomberg mới đây cho biết Apple cũng đang cân nhắc một mẫu gập kiểu vỏ sò, tạm gọi là iPhone Flip, tương tự thiết kế phổ biến mà các hãng Android lớn đang cung cấp. iPhone Flip có thể gập lại thành hình vuông, nhỏ gọn hơn, thuận tiện cho việc mang theo so với các mẫu iPhone màn hình lớn hiện nay.
Trong bản tin Power On, Mark Gurman nhận định Apple khá lạc quan về triển vọng của chiếc iPhone gập đầu tiên và có thể đã chuẩn bị sẵn các phương án sản phẩm tiếp theo để đón đầu nhu cầu thị trường.
iPhone Flip được cho là có chi phí sản xuất thấp hơn. Tuy nhiên, việc Apple có chính thức tung ra iPhone Flip hay không vẫn phụ thuộc lớn vào thành công thương mại của đợt iPhone gập đầu tiên.
Dù vậy, Apple tin rằng người dùng sẽ quan tâm các thiết bị gập với nhiều hình dáng và kích thước khác nhau, dù chưa có gì đảm bảo mọi phiên bản đều được thương mại hóa.
Hiện chưa có mốc thời gian ra mắt chính thức cho iPhone gập dạng vỏ sò, một số đồn đoán cho rằng thiết bị có thể ra mắt sớm nhất vào khoảng năm 2028.
Đáng chú ý, hãng được cho là đã tạm dừng dự án iPad gập từng được nhắc đến trước đây, để tập trung nguồn lực cho iPhone gập. Các nguồn tin cũng cho biết Apple đang ưu tiên sản xuất và xuất xưởng phiên bản cao cấp của iPhone 18 và iPhone gập trong năm 2026, đồng thời sẽ trì hoãn phiên bản tiêu chuẩn đến nửa cuối năm 2027 do những hạn chế của chuỗi cung ứng.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh chi phí chip và bộ nhớ ngày càng leo thang. Bên cạnh tập trung nguồn lực cho các thiết bị cao cấp nhằm tối đa hóa doanh thu và lợi nhuận, Apple cũng tìm cách giảm thiểu rủi ro sản xuất, nhất là khi hãng bước vào giai đoạn phát triển các thiết bị gập với yêu cầu kỹ thuật phức tạp hơn.
Thiệt hại từ các vụ đánh cắp tiền điện tử trong tháng 1 đã tăng tới 214% so với tháng trước, trong đó phần lớn thiệt hại đến từ một vụ lừa đảo đơn lẻ…
Thị trường tài sản mã hóa trên thế giới đang phát triển như một xu thế không thể đảo ngược trong dòng chảy tài chính mới, Việt Nam cũng đang có chiến lược riêng trong tiến trình xây dựng chính sách và định hướng phát triển loại thị trường này...
Trong bối cảnh kinh tế thế giới bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu sắc dưới tác động của công nghệ số, dữ liệu lớn (Big Data) và đổi mới sáng tạo, các đô thị lớn đang cạnh tranh quyết liệt nhằm xác lập vị thế mới trong chuỗi giá trị toàn cầu. Với vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP.Hồ Chí Minh không đứng ngoài xu thế đó.
Thị trường tài sản số toàn cầu đang bước qua giai đoạn thử nghiệm để chính thức trở thành một cấu phần quan trọng của hệ thống tài chính và công nghệ số mới...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: