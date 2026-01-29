Apple sẽ không tăng giá iPhone 18 bất chấp chi phí linh kiện tăng

Bất chấp tình hình giá linh kiện tăng, đặc biệt bộ nhớ DRAM, Apple được cho sẽ giữ nguyên giá bán iPhone 18. Chiến lược này nhằm bảo vệ sản lượng tiêu thụ và duy trì thị phần trong bối cảnh người dùng ngày càng nhạy cảm với giá…

Theo MacRumors, dẫn phân tích của Ming-Chi Kuo, chuyên gia theo dõi Apple tại TF International Securities (Đài Loan), Apple đang nỗ lực "giảm tối đa tác động của chi phí linh kiện tăng”, qua đó, ít nhất sẽ không tăng giá phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn.

Chia sẻ trên nền tảng X, ông Kuo cho biết dù giá bộ nhớ LPDDR tăng đúng như dự báo của thị trường. Tuy nhiên, mức tăng đối với NAND flash, linh kiện quan trọng phục vụ lưu trữ, vẫn thấp hơn đáng kể so với những lo ngại ban đầu. Điều này giúp Apple có thêm dư địa để kiềm soát giá bán lẻ.

Dù biên lợi nhuận có thể thấp hơn, Ming-Chi Kuo cho rằng Apple vẫn sẽ sẵn sàng chấp nhận để củng cố vị thế trên thị trường, đồng thời tiếp tục tăng cường đàm phán nhằm đảm bảo nguồn cung và giảm áp lực chi phí.

Theo nhà phân tích này, định hướng hiện tại của Apple đối với dòng iPhone 18, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2026, là tránh tăng giá càng nhiều càng tốt, thậm chí giữ nguyên hoặc chỉ điều chỉnh nhẹ so với kế hoạch giá ban đầu. Việc duy trì giá ổn định sẽ tác động quan trọng đến mặt tiếp thị, nhất là khi thị trường điện thoại toàn cầu đang bước vào giai đoạn thắt chặt chi tiêu.

Song những lo ngại về khả năng iPhone 18 tăng giá không phải không có cơ sở. Chi phí sản xuất chip A20 thế hệ mới được dự báo sẽ cao hơn đáng kể so với thế hệ chip trước, trong bối cảnh TSMC, đối tác sản xuất chip chủ lực của Apple, đang chịu áp lực lớn từ nhu cầu chip AI và GPU ngày càng tăng.

Bên cạnh đó, thị trường bộ nhớ toàn cầu đang trong giai đoạn thiếu hụt, đẩy giá linh kiện tăng từ 10–25% so với năm 2025. Điều này từng làm dấy lên lo ngại rằng Apple sẽ buộc phải chuyển phần chi phí tăng thêm sang người tiêu dùng.

Tuy vậy, theo đánh giá của Ming-Chi Kuo, Apple có thể chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn trong ngắn hạn và giữ giá bán ổn định để gia tăng sức hút với người mua và củng cố vị thế dài hạn, giữa thời điểm chuỗi cung ứng bị xáo trộn.

Chiến lược này càng khả thi khi Apple vẫn có nguồn thu vững chắc từ mảng dịch vụ. Theo các nguồn tin, doanh thu và lợi nhuận từ các dịch vụ số tiếp tục đóng vai trò bệ đỡ, cho phép hãng chấp nhận biên lợi nhuận phần cứng thấp hơn để đổi lấy dòng tiền bền vững trong tương lai.

Dù vậy, không phải mọi phiên bản iPhone 18 đều chắc chắn giữ nguyên giá. Trước đây, Apple thường giữ giá mẫu tiêu chuẩn nhưng tăng giá các phiên bản dung lượng cao hơn. Cách làm này giúp hạn chế tác động đến nhóm khách hàng nhạy cảm về giá, song những người dùng có nhu cầu lưu trữ lớn chắc chắn vẫn sẽ sẵn sàng chi trả cao hơn.

Tất nhiên, từ nay đến thời điểm iPhone 18 chính thức ra mắt, dự kiến vào khoảng tháng 9, vẫn còn nhiều biến số. Diễn biến chuỗi cung ứng, nhu cầu toàn cầu hay biến động tỷ giá đều có thể tác động đến quyết định cuối cùng. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, các tín hiệu rò rỉ đang cho thấy một kịch bản tích cực, iPhone 18 khó có khả năng tăng giá mạnh và vẫn nằm trong vùng giá quen thuộc với người dùng.