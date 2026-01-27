Thiếu chip nhớ có thể kéo dài đến năm 2027

Tình trạng khan hiếm chip nhớ nhiều khả năng sẽ còn kéo dài đến tận năm 2027, theo lãnh đạo của tập đoàn bán dẫn Synopsys...

Đánh giá này cho thấy cuộc khủng hoảng nguồn cung, vốn bắt nguồn từ làn sóng đầu tư ồ ạt vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), có thể kéo dài hơn rất nhiều so với những dự báo ban đầu.

Chip nhớ là linh kiện không thể thiếu trong các thiết bị điện tử quen thuộc như điện thoại thông minh, máy tính xách tay,... Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, bộ nhớ không chỉ phục vụ thị trường tiêu dùng mà còn trở thành nền tảng cốt lõi của các trung tâm dữ liệu AI và hệ thống máy chủ hiệu năng cao, nhất là các loại bộ nhớ băng thông cao.

Khi các tập đoàn công nghệ trên toàn cầu liên tục rót hàng chục tỷ USD vào xây dựng trung tâm dữ liệu, nhu cầu chip nhớ tăng nhanh đã đẩy giá bán dẫn lên mức cao hiếm thấy. Theo giới phân tích, xu hướng này nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.

Trao đổi với CNBC, ông Sassine Ghazi, Giám đốc điều hành Synopsys, cho biết tình trạng “thắt chặt” nguồn cung chip nhớ sẽ kéo dài sang cả năm 2027.

Theo ông Ghazi, phần lớn sản lượng chip nhớ từ các nhà sản xuất hàng đầu hiện nay đang được ưu tiên dồn cho hạ tầng AI. Trong khi đó, nhiều lĩnh vực khác cũng phụ thuộc lớn vào bộ nhớ để sản xuất thiết bị. “Hệ quả là thị trường đang rơi vào cảnh thiếu hụt nghiêm trọng, đơn giản vì không còn đủ công suất để đáp ứng”, ông nói.

Hiện nay, Samsung Electronics, SK Hynix và Micron là ba “ông lớn” thống trị thị trường chip nhớ toàn cầu. Dù các doanh nghiệp này đều có kế hoạch mở rộng sản xuất, ông Ghazi lưu ý rằng phải mất ít nhất hai năm để các nhà máy mới đi vào hoạt động. Đây chính là lý do then chốt khiến cuộc khủng hoảng nguồn cung được dự báo sẽ kéo dài hơn nhiều so với các chu kỳ trước đây.

Trước đây, giá chip nhớ thường biến động theo chu kỳ, thiếu hàng thì giá tăng, dư cung thì giá giảm. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng giai đoạn hiện nay không còn là một chu kỳ thông thường, mà đang bước vào một “siêu chu kỳ”, khi nhu cầu từ AI liên tục vượt xa khả năng mở rộng nguồn cung.

Dù vậy, ông Ghazi nhận định: “Đây là giai đoạn thuận lợi hiếm có đối với các công ty sản xuất bộ nhớ”.

Quan điểm này cũng được chia sẻ từ phía các nhà sản xuất thiết bị. Ông Winston Cheng, Giám đốc tài chính Lenovo, hãng sản xuất máy tính cá nhân lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng thị trường “chắc chắn sẽ chứng kiến giá bộ nhớ tiếp tục tăng”, do cầu đang ở mức rất cao trong khi nguồn cung không theo kịp.

Giá chip nhớ leo thang đồng nghĩa với việc các hãng điện tử khó tránh khỏi việc điều chỉnh giá bán. Xiaomi, một trong những nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, từng cho biết hãng dự kiến tăng giá sản phẩm trong năm nay. Tuy nhiên, theo ông Ghazi, trên thực tế “việc tăng giá đang diễn ra ngay lúc này”.

Ông Cheng cho biết, với nhu cầu chip nhớ ở mức cao như hiện nay, ông “rất tự tin rằng chu kỳ này sẽ cho phép chúng tôi chuyển phần chi phí tăng thêm sang giá bán”.

Lenovo hiện sở hữu chuỗi cung ứng toàn cầu khá đa dạng, với khoảng 30 nhà máy đặt tại nhiều quốc gia, qua đó phần nào giảm thiểu rủi ro do thiếu hụt chip.

Dù vậy, ông Cheng cũng thừa nhận mảng thiết bị tiêu dùng vẫn chịu áp lực nhất định, đặc biệt là về khả năng chấp nhận giá của người dùng. Ông cũng cảnh báo việc tăng giá nhiều khả năng sẽ “chạm đến phân khúc thấp của thị trường điện tử trước tiên”, phân khúc mà người tiêu dùng nhạy cảm với biến động chi phí và dễ trì hoãn quyết định mua sắm.