Aqua đầu tư gần 1.540 tỷ đồng gia hạn hoạt động đến 2045 tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 2.

Aqua Việt Nam vừa công bố một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn bằng việc gia hạn hoạt động tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 2 đến năm 2045 với tổng vốn đầu tư gần 1.540 tỷ đồng (khoảng 75 triệu USD)…
Tại buổi đánh dấu 30 năm hoạt động tại Việt Nam, chiều 28/1, ông Fan Guofeng, Tổng giám đốc Aqua Việt Nam, cho biết việc gia hạn đầu tư đến năm 2045 khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam của Aqua, đồng thời thể hiện tham vọng mở rộng công suất và nâng cao chất lượng sản phẩm để phục vụ cả thị trường nội địa và quốc tế.
“Đây là một phần trong tầm nhìn chiến lược của Aqua Việt Nam đến năm 2045. Công ty dự kiến nâng tổng công suất của ba nhà máy lên xấp xỉ 1,6 triệu sản phẩm mỗi năm, với máy giặt và tủ lạnh mỗi loại đạt 800.000 sản phẩm. Điều này cho thấy Aqua Việt Nam đang chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, không chỉ trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả châu Á và châu Âu”, ông Fan Guofeng cho hay.
Thời gian qua, Aqua Việt Nam đã xây dựng được vị thế dẫn đầu vững chắc tại thị trường Việt Nam, đặc biệt trong hai ngành hàng chủ lực là máy giặt và tủ lạnh. Các sản phẩm của Aqua không chỉ giải quyết được những vấn đề thực tế như áp lực nước yếu hay thích nghi với nếp sống của người Việt, mà còn chú trọng đến sức khỏe và sự tiện nghi của người dùng.
Theo số liệu từ Gfk, Aqua chiếm 27% thị phần máy giặt tại Việt Nam theo sản lượng bán ra, duy trì vị trí thương hiệu được yêu thích nhất trên thị trường. Đây là kết quả của chiến lược phát triển dài hạn, liên tục cải tiến sản phẩm và cam kết nâng cao trải nghiệm khách hàng. Không chỉ dừng ở mảng gia dụng, Aqua còn mở rộng tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thiết bị giặt ủi, khẳng định vai trò dẫn dắt ở cả phân khúc tiêu dùng và dịch vụ.
Đồng thời, với định hướng công nghệ thông minh trong tầm tay, Aqua Việt Nam đang từng bước đưa trải nghiệm smart home đến gần hơn với người tiêu dùng. Ứng dụng Haismart là một minh chứng cho nỗ lực này, giúp người dùng dễ dàng tương tác với các thiết bị trong nhà một cách tự nhiên và tiện lợi.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính để hoàn thiện 3 thông tư và dự kiến trình Bộ ban hành trong quý 1/2026...
HĐND Thành phố Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết về Đề án “Đô thị Hà Nội thông minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, mục tiêu quy hoạch đô thị thông minh đến năm 2030 là 100% quy hoạch chi tiết được số hóa 3D, tích hợp lên hệ thống GIS thống nhất…
“Nếu việc triển khai Nghị quyết 05 mang lại những hiệu quả tích cực, tạo ra các đóng góp thực chất và hiệu ứng xã hội rõ nét, thì việc xây dựng một đạo luật riêng về tài sản mã hóa là hoàn toàn khả thi”...
Bất chấp tình hình giá linh kiện tăng, đặc biệt bộ nhớ DRAM, Apple được cho sẽ giữ nguyên giá bán iPhone 18. Chiến lược này nhằm bảo vệ sản lượng tiêu thụ và duy trì thị phần trong bối cảnh người dùng ngày càng nhạy cảm với giá…
Dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và tổ chức triển khai thực hiện phải tuân thủ Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số hoặc một trong các Khung kiến trúc số hiện hành của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: