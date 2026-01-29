Aqua đầu tư gần 1.540 tỷ đồng gia hạn hoạt động đến 2045 tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 2.

Aqua Việt Nam vừa công bố một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn bằng việc gia hạn hoạt động tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 2 đến năm 2045 với tổng vốn đầu tư gần 1.540 tỷ đồng (khoảng 75 triệu USD)…

Tại buổi đánh dấu 30 năm hoạt động tại Việt Nam, chiều 28/1, ông Fan Guofeng, Tổng giám đốc Aqua Việt Nam, cho biết việc gia hạn đầu tư đến năm 2045 khẳng định cam kết gắn bó lâu dài với thị trường Việt Nam của Aqua, đồng thời thể hiện tham vọng mở rộng công suất và nâng cao chất lượng sản phẩm để phục vụ cả thị trường nội địa và quốc tế.

“Đây là một phần trong tầm nhìn chiến lược của Aqua Việt Nam đến năm 2045. Công ty dự kiến nâng tổng công suất của ba nhà máy lên xấp xỉ 1,6 triệu sản phẩm mỗi năm, với máy giặt và tủ lạnh mỗi loại đạt 800.000 sản phẩm. Điều này cho thấy Aqua Việt Nam đang chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, không chỉ trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả châu Á và châu Âu”, ông Fan Guofeng cho hay.

Thời gian qua, Aqua Việt Nam đã xây dựng được vị thế dẫn đầu vững chắc tại thị trường Việt Nam, đặc biệt trong hai ngành hàng chủ lực là máy giặt và tủ lạnh. Các sản phẩm của Aqua không chỉ giải quyết được những vấn đề thực tế như áp lực nước yếu hay thích nghi với nếp sống của người Việt, mà còn chú trọng đến sức khỏe và sự tiện nghi của người dùng.

Theo số liệu từ Gfk, Aqua chiếm 27% thị phần máy giặt tại Việt Nam theo sản lượng bán ra, duy trì vị trí thương hiệu được yêu thích nhất trên thị trường. Đây là kết quả của chiến lược phát triển dài hạn, liên tục cải tiến sản phẩm và cam kết nâng cao trải nghiệm khách hàng. Không chỉ dừng ở mảng gia dụng, Aqua còn mở rộng tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thiết bị giặt ủi, khẳng định vai trò dẫn dắt ở cả phân khúc tiêu dùng và dịch vụ.

Đồng thời, với định hướng công nghệ thông minh trong tầm tay, Aqua Việt Nam đang từng bước đưa trải nghiệm smart home đến gần hơn với người tiêu dùng. Ứng dụng Haismart là một minh chứng cho nỗ lực này, giúp người dùng dễ dàng tương tác với các thiết bị trong nhà một cách tự nhiên và tiện lợi.