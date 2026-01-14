Sản phẩm điện tử đầu tiên của OpenAI có khả năng là tai nghe được hỗ trợ ChatGPT

OpenAI có thể ra mắt thiết bị điện tử đầu tiên ngay trong tháng 9 tới, với kỳ vọng tiêu thụ từ 40 đến 50 triệu chiếc chỉ trong năm đầu ra mắt...

OpenAI được cho là đang hợp tác với Jony Ive, cựu giám đốc thiết kế huyền thoại của Apple, để phát triển một sản phẩm âm thanh. Thiết bị này được đồn đoán sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Trước đó, từng có thông tin cho rằng đây là thiết bị cho phép chuyển đổi ghi chú viết tay trực tiếp thành văn bản và đồng bộ hóa với ChatGPT.

Tuy nhiên, gần đây lại xuất hiện những thông tin khác. Theo đó, sản phẩm "đầu tay" của OpenAI có khả năng là tai nghe không dây, có thể cạnh tranh trực tiếp với Apple AirPods. Thông tin này xuất phát từ Smart Pikachu, một tài khoản khá nổi tiếng trên mạng xã hội X chuyên tiết lộ thông tin nội bộ trong lĩnh vực công nghệ.

Tài khoản này tiết lộ tai nghe có tên “Sweetpea” và thiết kế vỏ đựng giống một viên đá hoặc quả trứng được chế tác từ kim loại.

Thiết bị này được cho tích hợp sâu ChatGPT, và có khả năng được trang bị một con chip tiến trình 2nm thông minh tương đương dùng cho điện thoại do Samsung sản xuất, thuộc dòng Exynos.

Đáng chú ý, OpenAI được cho là đang tùy chỉnh con chip để cho phép người dùng thực hiện các tác vụ với các thiết bị điện tử được kết nối với tai nghe thông qua lệnh giọng nói.

Phần cứng của Sweetpea nhiều khả năng sẽ do Foxconn đảm nhiệm sản xuất. Thậm chí, Foxconn được cho là đã được yêu cầu chuẩn bị dây chuyền để sản xuất tổng cộng năm thiết bị khác nhau cho OpenAI, với kế hoạch kéo dài đến cuối năm 2028.

Theo một số nguồn tin khác, tai nghe tích hợp ChatGPT hiện được xem là sản phẩm mũi nhọn trong chiến lược phần cứng của nhóm Jony Ive tại OpenAI. Thiết bị điện tử đầu tiên này của OpenAI có thể được giới thiệu ngay trong tháng 9 tới, với kỳ vọng tiêu thụ từ 40 đến 50 triệu chiếc chỉ trong năm đầu ra mắt.

Trước đó, vào đầu tháng này, một báo cáo khác cũng hé lộ OpenAI đang dồn lực phát triển các mô hình AI dựa trên âm thanh. Dù khả năng xử lý giọng nói của ChatGPT đã đạt nhiều tiến bộ, nhưng các mô hình ngôn ngữ phục vụ văn bản và các mô hình chuyên cho giọng nói vẫn là hai hệ thống tách biệt.

Việc thu hẹp khoảng cách này, tạo ra trải nghiệm giao tiếp tự nhiên hơn qua âm thanh, được xem là bước đi chiến lược của OpenAI trong giai đoạn tiếp theo.