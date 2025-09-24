Âu Cơ Park City - "Đô thị 10 phút" đầu tiên tại Phú Thọ
Tuấn Sơn
24/09/2025, 08:00
Bước vào Âu Cơ Park City, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh con trẻ tung tăng đến trường trên những con đường rợp bóng cây xanh, phụ huynh ghé thăm quán cà phê ấm cúng ngay góc phố, trong khi các tuyến phố thương mại đã rộn ràng với cửa hàng tiện lợi, quán trà sữa và nhà hàng tấp nập đón khách.
Đây không phải viễn cảnh xa xôi, mà là nhịp sống hiện hữu, trọn vẹn tại khu đô thị kiểu mẫu mới tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ.
“ĐÔ THỊ 10 PHÚT” – TIỆN ÍCH TRONG TẦM TAY
Xu hướng “đô thị 10 phút” đang trở thành chuẩn mực phát triển toàn cầu, nơi mọi tiện ích thiết yếu đều có thể tiếp cận chỉ trong vài phút đi bộ hoặc đạp xe. Âu Cơ Park City tự hào tiên phong mang triết lý này đến Phú Thọ.
Tại đây, mọi nhu cầu sống được bao trọn trong bán kính gần: Công viên xanh mát để tận hưởng không khí trong lành chỉ cách vài bước chân, trường học hiện đại cho con trẻ trong 5 phút, trung tâm thương mại sầm uất trong 7 phút, cùng các dịch vụ y tế, thể thao, giải trí kết nối chưa đầy 10 phút. Đây là nơi mọi trải nghiệm sống đều nằm trong tầm tay – tiện nghi, thuận lợi và trọn vẹn từng khoảnh khắc.
Không chỉ kiến tạo không gian sống lý tưởng, Âu Cơ Park City còn mang lại tiềm năng thương mại nổi bật. Ngay từ giai đoạn đầu, các tuyến phố thương mại đã sôi động với những quán ăn, cà phê, cửa hàng hoạt động nhộn nhịp, tạo nên sức sống lan tỏa cho toàn khu đô thị.
Đây không chỉ là nền tảng cho một cộng đồng cư dân văn minh, mà còn khẳng định tiềm năng kinh doanh bền vững, mang lại giá trị kép: Vừa phục vụ đời sống hàng ngày, vừa mở ra cơ hội sinh lời hấp dẫn cho nhà đầu tư. Do đó, các sản phẩm shophouse và nhà phố tại đây ngày càng khan hiếm, với giá trị gia tăng theo thời gian.
TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG
Thực tế thị trường cho thấy, khi một khu đô thị hình thành cộng đồng sống sôi động và hoạt động thương mại phát triển, giá trị bất động sản thường tăng trưởng ổn định, thậm chí có thể đạt mức 20–30% chỉ sau vài năm.
Với vị trí trung tâm phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ, hệ thống hạ tầng đồng bộ và vai trò tiên phong trong việc hiện thực hóa chuẩn mực “đô thị 10 phút”, Âu Cơ Park City sở hữu lợi thế độc đáo để bứt phá, khẳng định giá trị khác biệt và bền vững.
Sống tại Âu Cơ Park City là trải nghiệm sự tiện nghi hiện hữu mỗi ngày.
Đầu tư vào Âu Cơ Park City là nắm bắt cơ hội hiếm có, khi quỹ sản phẩm giới hạn và tiềm năng tăng trưởng gần như được đảm bảo.
Golden Crown Hai Phong: Đỉnh cao bất động sản cao cấp tại tâm điểm đầu tư mới
Phân khúc bất động sản cao cấp tại các lõi đô thị luôn là tâm điểm thu hút giới đầu tư. Nếu Hà Nội và TP.HCM từ lâu là “điểm nóng” của các dự án hạng sang, thì Hải Phòng đang vươn mình trở thành “tâm điểm mới” trên bản đồ bất động sản, mở ra cơ hội vàng cho những nhà đầu tư nhạy bén.
Bất động sản công nghiệp Bắc Ninh hội tụ cơ hội bứt phá
Bắc Ninh đang khẳng định vị thế là một trung tâm công nghiệp chiến lược của miền Bắc nhờ vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ và chi phí vận hành cạnh tranh. Đặc biệt, sau khi sáp nhập với Bắc Giang, tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới, mở ra nhiều cơ hội cho thị trường bất động sản công nghiệp, từ đất khu công nghiệp đến nhà kho, nhà xưởng xây sẵn…
Nhiều yếu tố đang tác động tới nguồn cung nhà ở tại Hà Nội
Dù các luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản đã có hiệu lực từ tháng 8/2024, thị trường vẫn cần thời gian để hoàn thiện văn bản hướng dẫn và thủ tục pháp lý. Hơn nữa, nhiều dự án còn trong giai đoạn phê duyệt, thực hiện nghĩa vụ tài chính, nên cũng cần một độ trễ nhất định mới có thể ra thị trường…
TP.HCM ban hành quy chế ban chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực nhà ở của TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030 là phát triển quỹ nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu cho người thu nhập thấp và các đối tượng chính sách.
The Privé giai đoạn 2: Nâng tầm giá trị sống, kiến tạo chuẩn mực an cư bền vững
Tháng 8/2025, The Privé đã ghi dấu kỷ lục khi toàn bộ 1.027 căn hộ giai đoạn 1 được đặt mua chỉ trong 72 giờ.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: