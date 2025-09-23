Thứ Ba, 23/09/2025

Nhiều yếu tố đang tác động tới nguồn cung nhà ở tại Hà Nội

Thanh Xuân

23/09/2025, 17:07

Dù các luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản đã có hiệu lực từ tháng 8/2024, thị trường vẫn cần thời gian để hoàn thiện văn bản hướng dẫn và thủ tục pháp lý. Hơn nữa, nhiều dự án còn trong giai đoạn phê duyệt, thực hiện nghĩa vụ tài chính, nên cũng cần một độ trễ nhất định mới có thể ra thị trường…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước bối cảnh mặt bằng giá nhà ở vẫn neo ở ngưỡng cao, chia sẻ với báo giới, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, dịch vụ nghiên cứu & tư vấn, Savills Hà Nội, cho rằng cần phân tích các yếu tố đang định hình thị trường nhà ở hiện nay, cũng như triển vọng trong thời gian tới.

Thưa bà, đâu là những rào cản khiến nguồn cung nhà ở chưa thực sự bùng nổ?

Các luật quan trọng về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản đã được ban hành và bắt đầu có hiệu lực từ tháng 8/2024. Tuy nhiên, quá trình triển khai vào thực tiễn vẫn cần thời gian cho việc ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, nhằm bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả.

Ngoài ra, hiện nay, nhiều dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện pháp lý, phê duyệt thiết kế, thực hiện nghĩa vụ tài chính… Các bước này cũng đòi hỏi thời gian để đảm bảo minh bạch, đúng quy trình. Dù tiến độ được đẩy nhanh song phải có một khoảng trễ để nguồn cung thực sự đi vào thị trường.

Bà có dự báo gì về nguồn cung và diễn biến giá nhà ở Hà Nội trong thời gian tới?

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, dịch vụ nghiên cứu & tư vấn, Savills Hà Nội.
Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, dịch vụ nghiên cứu & tư vấn, Savills Hà Nội.

 Dự kiến có khoảng 11.500 căn hộ được chào bán tại Hà Nội trong nửa cuối năm 2025, tập trung chủ yếu ở phân khúc hạng A và B, nhưng sự đa dạng hóa sản phẩm còn hạn chế.

Từ năm 2026 trở đi, khi các dự án thí điểm hoàn tất thủ tục pháp lý, nguồn cung mới tiếp tục tăng mạnh. Dự kiến giai đoạn 2026 - 2027, thị trường Hà Nội đón nhận thêm 46.600 căn hộ từ 43 dự án, phần lớn nằm ngoài khu vực trung tâm. Điều này có thể tạo ra áp lực điều chỉnh giá, nhưng tôi cho rằng mức điều chỉnh chỉ xảy ra ở những khu vực có quỹ đất dồi dào và hạ tầng chưa đồng bộ.

Với các dự án có vị trí chiến lược, thuộc vành đai 2, vành đai 3, được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín, giá nhiều khả năng vẫn giữ vững, hoặc tăng nhẹ nhờ vào sự khan hiếm và nhu cầu thực. Nhìn chung, thay vì một làn sóng giảm giá toàn thị trường, chúng ta sẽ chứng kiến sự phân hóa rõ nét theo khu vực và chất lượng dự án.

Vậy, cần những giải pháp gì để vừa cải thiện nguồn cung nhà ở, vừa đưa giá nhà về mức phù hợp với khả năng chi trả của người dân, thưa bà?

Về tổng thể, Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: cải cách thể chế, phát triển cơ sở hạ tầng, thí điểm các dự án nhà ở. Đáng chú ý, nhiều dự án đang được xem xét triển khai ở khu vực ngoài vành đai 3 – 3,5. Khi thủ tục được hoàn tất và sản phẩm được tung ra thị trường, sẽ có tác động tích cực tới mặt bằng giá.

Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng là chi phí sử dụng đất. Yếu tố này hiện chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá thành, cho nên nếu được tính toán hợp lý, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp, thì giá nhà có thể giảm về mức phù hợp hơn với khả năng chi trả của người dân. Đồng thời, các cơ chế ưu đãi như thuế, tín dụng hay đất đai cho phân khúc nhà ở vừa túi tiền cũng rất cần thiết để thúc đẩy phát triển dòng sản phẩm này.

Các nhà đầu tư nước ngoài tỏ ra quan tâm đến bất động sản nhà ở, nhưng FDI vào phân khúc này vẫn chưa thực sự bùng nổ. Theo bà, vì sao và cần làm gì để thu hút FDI hiệu quả hơn?

Các yếu tố nền tảng của Việt Nam rất hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm: dân số trẻ, đô thị hóa nhanh, thu nhập tăng, và triển vọng kinh tế tích cực. Quan sát của Savills cho thấy dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào bất động sản nhà ở đã có sự hiện diện rõ rệt tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng... Dù vậy, để FDI vào phân khúc nhà ở phát triển mạnh hơn, cần rút ngắn và minh bạch hơn nữa quy trình cấp phép, phê duyệt dự án. Tốc độ thực hiện thủ tục đầu tư chính là lợi thế cạnh tranh lớn nhất để giữ chân và thu hút các dòng vốn quốc tế.

Việc Hà Nội đẩy mạnh phát triển giao thông công cộng và hạn chế phương tiện cá nhân trong nội đô có thể tác động như thế nào đến thị trường bất động sản, đặc biệt tại khu vực trung tâm?

Đây là một quá trình chuyển đổi tổng thể của đô thị. Khi chính sách điều tiết phương tiện cá nhân được triển khai, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận các khu vực trung tâm. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc sẽ gây ra tác động tiêu cực trực tiếp đến thị trường bất động sản.

Bản chất của bất động sản là gắn liền với nhu cầu sử dụng, mà trong đó, nhà ở luôn là một nhu cầu thiết yếu. Dù phương thức di chuyển có thay đổi, người dân vẫn sẽ tìm cách tiếp cận các khu vực cần thiết bằng nhiều phương án khác nhau.

Hiện nay, thị trường đang tiếp tục quan sát và phân tích tác động của các thay đổi về hạ tầng và giao thông. Theo đánh giá của Savills, ở một số khu vực như phố cổ, nếu được định hướng và khai thác hiệu quả cho các mục đích như du lịch, thương mại, thì giá trị bất động sản hoàn toàn có thể được duy trì, thậm chí gia tăng.

Về nhu cầu nhà ở, như đã nói, vẫn rất lớn tại các đô thị lớn như Hà Nội. Do đó, ngay cả trong bối cảnh thay đổi phương tiện giao thông, thị trường bất động sản vẫn có cơ chế tự điều chỉnh và thích ứng để phục vụ nhu cầu này. Song, đây là một quá trình phức tạp và còn nhiều yếu tố liên quan, chúng tôi cho rằng phải tiếp tục theo dõi và đánh giá trong thời gian tới, thay vì đưa ra kết luận sớm về tác động trực tiếp tới giá trị bất động sản tại thời điểm hiện tại.

