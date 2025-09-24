Quá tải du lịch tại châu Âu ngày càng tồi tệ

Dù nhiều khu vực khác trên thế giới cũng chịu tác động nặng nề từ quá tải du lịch, nhưng châu Âu dường như đang chứng kiến các phong trào phản đối khách du lịch sôi động nhất…

Khi những cuộc biểu tình chống lại tình trạng quá tải du lịch đã được tổ chức một cách chiến lược ở cấp độ toàn châu Âu, có lẽ đã đến lúc các du khách cần cân nhắc kỹ hơn về thời gian, cách thức đi du lịch và tìm kiếm những giải pháp khả thi hơn cho chuyến đi tại châu lục này.

KHÁCH DU LỊCH ĐANG ĐẠT ĐỈNH TẠI CHÂU ÂU

Paris – thành phố được ghé thăm nhiều nhất thế giới – cũng là nơi tọa lạc của một bảo tàng có lượng khách tham quan đông nhất. Bảo tàng Louvre đã phải đóng cửa khi nhân viên cho biết họ đã không thể xoay xở trước tình trạng quá đông du khách.

Dù Louvre còn đối mặt với những vấn đề khác như dột nước hay cơ sở hạ tầng lạc hậu không còn phù hợp với biến đổi nhiệt độ ngày nay, nhưng thách thức lớn nhất vẫn là lượng khách khổng lồ. Mỗi ngày có tới 20.000 người muốn chiêm ngưỡng bức tranh Mona Lisa, và ai có thể kiên nhẫn xếp hàng nửa ngày dưới cái nắng gay gắt chỉ để vào cửa?

Tại bảo tàng Louvre, mỗi ngày có tới 20.000 người muốn chiêm ngưỡng bức tranh Mona Lisa.

Theo Bloomberg, một trong những điểm nóng về quá tải du lịch tồi tệ nhất châu Âu là đảo Zakynthos của Hy Lạp, nơi đón lượng khách du lịch trong năm 2023 gấp 150 lần dân số địa phương.

Áp lực còn gia tăng khi du khách không tuân thủ các chuẩn mực văn hóa của quốc gia họ đến thăm, hoặc cư xử theo cách mà ngay tại quê nhà họ cũng sẽ không làm. Thành phố Malaga, Tây Ban Nha, đã sử dụng lại chiến dịch quảng cáo mùa hè giống như năm 2024, kêu gọi du khách mặc quần áo và cư xử đúng mực. Trong khi đó, các thị trấn ven biển như Les Sables d'Olonne và Arcachon, Pháp đã tiến hành phạt tiền những du khách đi dạo trên đường phố mà không mặc đầy đủ quần áo.

Theo CNN, quá tải du lịch bắt nguồn từ sự bùng nổ của các hãng hàng không giá rẻ và dịch vụ cho thuê phòng nghỉ ngắn hạn. Điều này “tạo ra các địa điểm du lịch khổng lồ mới, kéo giá cả xuống và mở ra kỷ nguyên du lịch giá rẻ quy mô lớn”. Bên cạnh đó, làn sóng dân du mục kỹ thuật số đổ về các trung tâm du lịch để lưu trú trong làm việc từ xa cũng khiến áp lực gia tăng lên các thành phố của châu Âu.

Du lịch quá tải bắt nguồn từ một “cơn bão hoàn hảo” gồm sự bùng nổ của các hãng hàng không giá rẻ và dịch vụ cho thuê phòng nghỉ ngắn hạn.

Trớ trêu thay, nhu cầu du lịch tăng vọt cũng xuất phát từ biến đổi khí hậu và nhu cầu tránh nắng nóng cực đoan. Vào mùa hè, khách du lịch đến các thành phố và bãi biển tại châu Âu để tận hưởng bầu không khí ôn hoà và mát mẻ, nhưng biến đổi khí hậu đã khiến mọi thứ trở nên ngày càng tồi tệ.

Thời tiết cực đoan, các con phố chật kín các đoàn khách nước ngoài, người dân địa phương đối mặt với tình trạng bất lịch sự và thiếu tôn trọng của nhiều du khách... Nhưng dường như chính quyền các địa điểm tại châu Âu lại chưa có nhiều chính sách để thay đổi và ngăn chặn tình trạng quá tải du lịch này.

GIẢI PHÁP CHO TÌNH TRẠNG QUÁ TẢI DU LỊCH

Nghe có vẻ hiển nhiên rằng một phần vấn đề có thể được giải quyết nếu du khách chọn đến những điểm đến khác thay vì các thành phố nổi tiếng, nhưng trên thực tế, phần lớn du khách vẫn ghé thăm những địa điểm quen thuộc.

Mùa hè 2025, nền tảng du lịch Ý Visit Italy đã phát động chiến dịch “99% of Italy” nhằm thu hút du khách đến những vùng đất mà hầu hết mọi người chưa từng đặt chân tới. Các quốc gia châu Âu khác từ lâu cũng đã nỗ lực triển khai các chương trình tương tự.

Pháp cũng cố gắng khuyến khích 80% du khách của mình đến nhiều điểm đến khác ngoài các địa danh quen thuộc, như Paris, Mont St Michel hay vách đá Etretat - vốn chỉ chiếm 20% địa điểm du lịch tại Pháp.

Các quốc gia tại châu Âu đang cố gắng giới thiệu du khách tới các địa điểm mới mẻ hơn để tránh tình trạng quá tải tại một số thành phố lớn.

Ngày càng nhiều thành phố đang hướng đến việc thu hút “đúng kiểu khách du lịch”. Chẳng hạn như Hà Lan đã kêu gọi những người thích tiệc tùng nên tránh xa đất nước này. Điều này đã khiến một số công ty lữ hành bắt đầu quảng bá các vùng hoặc thành phố ít được ghé thăm hơn, nhưng vẫn mang lại trải nghiệm tương tự như những điểm đến đang trong tình trạng quá tải du lịch.

Những điểm đến mới được gọi là “destination dupes” – những “bản sao”, chẳng hạn thay thế thành phố Paris nhộn nhịp bằng Antwerp hoặc Bruges, dù bản thân những địa điểm này vốn cũng đã rất được ưa chuộng.

Công ty Intrepid Travel, đơn vị chuyên cung cấp các chuyến đi trải nghiệm sâu cho nhóm nhỏ, còn tiến xa hơn với việc tung ra danh sách “Not Hot 2026”, giới thiệu 10 điểm đến ít người biết tới cho khách hàng. Danh sách này bao gồm những địa điểm thú vị như đảo Tiwai ở Sierra Leone, cung đường du mục Kyrgyz ở Kyrgyzstan, và thành phố Oulu ở Phần Lan.

Tuy nhiên, những điểm đến này sau đó lại “được khám phá” và lại nhanh chóng thu hút đám đông du khách háo hức trải nghiệm. Họ xếp hàng chờ chụp ảnh quanh những khung cảnh từng được đăng tải trên Instagram hay TikTok bởi những người đi du lịch đi trước.

Những nơi ở châu Âu vốn không quá đông đúc nay đã tràn ngập khách du lịch theo tour trọn gói.

Theo Bloomberg, những nơi ở châu Âu vốn không quá đông đúc, như Albania – vốn nổi lên trong vài năm trở lại đây – nay đã tràn ngập khách du lịch theo tour trọn gói từ khắp châu Âu. Khi Lisbon, Bồ Đào Nha trở nên quá tải khách du lịch, dòng khách lại đổ dồn về thành phố Porto, và giờ đây nơi này cũng đón gần như cùng một lượng lớn khách như vậy.

Hiện một số nơi đã bắt đầu áp dụng giới hạn khách du lịch, trong đó nổi tiếng nhất là phí vào cửa của Venice trong mùa hè 2024 và 2025. Nếu muốn vào Venice, mỗi du khách sẽ phải trả 5 euro. Số tiền này sẽ được chính quyền sử dụng để tu bổ và nâng cấp thành phố, trước tình trạng cơ sở vật chất tại Venice xuống cấp trầm trọng do quá tải du lịch.

Ở Pháp, các thành phố như Brittany và Marseille cũng đã giới hạn số lượng khách hàng ngày. Các thành phố biển như Cannes, Barcelona tại Tây Ban Nha và Isafjordur ở Iceland đang lên kế hoạch triển khai các biện pháp để giảm số lượng tàu du lịch được phép cập cảng hoặc hạn chế tổng số hành khách có thể lên bờ từ năm 2026.

Một số quốc gia như Tây Ban Nha cũng đang nghiên cứu giải pháp phối hợp ở tầm cao hơn để đối phó với tình trạng quá tải du lịch. Tuy nhiên, về lâu dài, câu trả lời có lẽ nằm ở việc chính du khách cần suy nghĩ lại về kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình ngay từ đầu.