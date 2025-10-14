Australia hỗ trợ 3 triệu AUD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả sau bão lũ

Chuyến bay viện trợ của Australia dự kiến sẽ đến Việt Nam vào tối ngày 14/10, nhằm giúp các hộ dân bị ảnh hưởng sau hai cơn bão Bualoi và Matmo vừa qua...

Ngày 14/10, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho biết Chính phủ Australia sẽ cung cấp 3 triệu AUD hỗ trợ nhân đạo cho Việt Nam nhằm khắc phục hậu quả sau hai cơn bão Bualoi và Matmo.

Hỗ trợ của Australia sẽ bao gồm các nhu yếu phẩm cứu trợ khẩn cấp như: bộ đồ bếp, bộ đồ vệ sinh, và bộ dụng cụ che trú... Chuyến hàng viện trợ đầu tiên từ Chính phủ Australia dự kiến sẽ đến Việt Nam vào tối ngày 14/10. Australia cũng sẽ huy động các tổ chức phi chính phủ của Australia thông qua chương trình Đối tác nhân đạo Australia để thực hiện các hoạt động cứu trợ.

Khoản tài trợ này cũng sẽ cung cấp các hỗ trợ thông qua các cơ quan Liên Hiệp Quốc nhằm bảo đảm hỗ trợ kịp thời và hiệu quả cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Thời gian vừa qua, những cơn bão liên tiếp đã tàn phá trên diện rộng, gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung của Việt Nam, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp.

Trước tình hình đó, Chính phủ Australia bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với những mất mát mà người dân Việt Nam đang phải gánh chịu, đồng thời khẳng định sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong công tác cứu trợ khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai và tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

“Chúng tôi biết quá trình phục hồi sau bão sẽ mất nhiều thời gian, và với tư cách là bạn và đối tác lâu năm, Australia sát cánh cùng Việt Nam trong những thời điểm khó khăn. Australia sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp và tăng cường khả năng chống chịu thiên ta”, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong chia sẻ

Ngoài ra, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Australia Anne Aly cũng cho biết Australia và Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ để đảm bảo các gia đình và những người dễ bị tổn thương bao gồm phụ nữ, trẻ em, và người khuyết tật có thể nhận được hỗ trợ.