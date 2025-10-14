Thứ Ba, 14/10/2025

Trang chủ Dân sinh

Australia hỗ trợ 3 triệu AUD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả sau bão lũ

Phương Hoa

14/10/2025, 19:42

Chuyến bay viện trợ của Australia dự kiến sẽ đến Việt Nam vào tối ngày 14/10, nhằm giúp các hộ dân bị ảnh hưởng sau hai cơn bão Bualoi và Matmo vừa qua...

Hai cơn bão Bualoi và Matmo vừa qua đã gây ra thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung của Việt Nam
Hai cơn bão Bualoi và Matmo vừa qua đã gây ra thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung của Việt Nam

Ngày 14/10, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho biết Chính phủ Australia sẽ cung cấp 3 triệu AUD hỗ trợ nhân đạo cho Việt Nam nhằm khắc phục hậu quả sau hai cơn bão Bualoi và Matmo.

Hỗ trợ của Australia sẽ bao gồm các nhu yếu phẩm cứu trợ khẩn cấp như: bộ đồ bếp, bộ đồ vệ sinh, và bộ dụng cụ che trú... Chuyến hàng viện trợ đầu tiên từ Chính phủ Australia dự kiến sẽ đến Việt Nam vào tối ngày 14/10. Australia cũng sẽ huy động các tổ chức phi chính phủ của Australia thông qua chương trình Đối tác nhân đạo Australia để thực hiện các hoạt động cứu trợ.

Khoản tài trợ này cũng sẽ cung cấp các hỗ trợ thông qua các cơ quan Liên Hiệp Quốc nhằm bảo đảm hỗ trợ kịp thời và hiệu quả cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Thời gian vừa qua, những cơn bão liên tiếp đã tàn phá trên diện rộng, gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung của Việt Nam, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp.

Trước tình hình đó, Chính phủ Australia bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với những mất mát mà người dân Việt Nam đang phải gánh chịu, đồng thời khẳng định sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong công tác cứu trợ khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai và tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

“Chúng tôi biết quá trình phục hồi sau bão sẽ mất nhiều thời gian, và với tư cách là bạn và đối tác lâu năm, Australia sát cánh cùng Việt Nam trong những thời điểm khó khăn. Australia sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các nỗ lực cứu trợ khẩn cấp và tăng cường khả năng chống chịu thiên ta”, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong chia sẻ

Ngoài ra, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Australia Anne Aly cũng cho biết Australia và Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ để đảm bảo các gia đình và những người dễ bị tổn thương bao gồm phụ nữ, trẻ em, và người khuyết tật có thể nhận được hỗ trợ.

Australia hỗ trợ 2 triệu đô la Úc cho các giải pháp sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu trong ngành nông nghiệp Việt Nam

21:04, 13/05/2025

Australia hỗ trợ 2 triệu đô la Úc cho các giải pháp sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu trong ngành nông nghiệp Việt Nam

Hợp tác giáo dục Việt - Australia kiến tạo động lực cho tăng trưởng xanh

08:38, 14/08/2025

Hợp tác giáo dục Việt - Australia kiến tạo động lực cho tăng trưởng xanh

Việt Nam và Australia tăng cường hợp tác quốc phòng

07:17, 12/08/2025

Việt Nam và Australia tăng cường hợp tác quốc phòng

Australia Australia hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả bão Khắc phục hậu quả sau bão lũ

Đọc thêm

Phát hiện nhiều sản phẩm dầu thực vật giả tại Hưng Yên

Phát hiện nhiều sản phẩm dầu thực vật giả tại Hưng Yên

Các sản phẩm được phát hiện là hàng kém chất lượng, hàng giả, đã được phân phối đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước…

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển quan hệ lao động

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển quan hệ lao động

Đề án phát triển quan hệ lao động tại các địa phương cần phát huy vai trò của các chủ thể trong quan hệ lao động, xác lập mô hình hoạt động hiệu năng, hiệu quả, duy trì sự ổn định và phát triển của quan hệ lao động, môi trường đầu tư, kinh doanh...

Kho bạc Nhà nước đẩy nhanh giải ngân chi trả chế độ theo Nghị định 178

Kho bạc Nhà nước đẩy nhanh giải ngân chi trả chế độ theo Nghị định 178

Các đơn vị Kho bạc Nhà nước đang bố trí cán bộ làm việc xuyên ngày nghỉ để hỗ trợ chi trả chế độ theo Nghị định 178 đúng đối tượng, đúng thời hạn, đảm bảo quyền lợi cho người lao động...

Lô hàng cứu trợ từ Nhật Bản được đưa đến Bắc Ninh

Lô hàng cứu trợ từ Nhật Bản được đưa đến Bắc Ninh

Lô hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai gồm 40 thiết bị lọc nước, 5.100 bộ chăn, 1.000 thùng nhựa chứa nước và 50 tấm plastic đa năng đang được chuyển đến tỉnh Bắc Ninh trong sáng ngày 14/10...

Đề xuất người lao động ở vùng đặc biệt khó khăn được nghỉ hưu sớm

Đề xuất người lao động ở vùng đặc biệt khó khăn được nghỉ hưu sớm

Bộ Nội vụ đề xuất danh mục các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường…

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

eMagazine

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

1

Chính phủ đánh giá không hoàn thành mục tiêu 20% dư nợ trái phiếu so với GDP

Tài chính

2

Cần Thơ gỡ vướng mắc, thúc tiến độ các dự án trọng điểm

Bất động sản

3

Việt Nam lần thứ 7 nhận giải "Điểm đến hàng đầu châu Á"

Du lịch

4

Các hãng trang sức xa xỉ đau đầu vì giá vàng tăng

Thế giới

5

Tạo không gian kết nối, học hỏi và lan tỏa nông nghiệp sinh thái

Thị trường

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy