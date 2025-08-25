Australia tài trợ 2,1 triệu đô la Úc cho dự án nông nghiệp xanh tại Việt Nam
Phương Hoa
25/08/2025, 14:35
Dự án mới lần này của Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) cũng là một phần quan trọng của chương trình ACIAR tại Việt Nam, với tổng giá trị hỗ trợ khoảng 18.6 triệu đô la Úc trong 5 năm tới...
Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc
tế Australia (ACIAR) và Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới đây đã đồng tổ chức cuộc
đối thoại đối tác với mục tiêu làm mới mối quan hệ hợp tác lâu năm, tập trung
trao đổi về các ưu tiên nghiên cứu từ phía Việt Nam. Hai bên đã họp mặt tại
Sydney vào ngày 22/8 vừa qua để đưa ra các định hướng nghiên cứu trong thời gian tới.
Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết dự án mới nhằm thúc đẩy nông nghiệp Việt
Nam phát triển theo hướng chuyển đổi số và tăng trưởng xanh.
Dự án hợp tác song phương mới do
ACIAR tài trợ với tên gọi “Giám sát số về mức độ tuân thủ VietGAP trong chuỗi giá trị cây ăn quả của các nông hộ nhỏ ở Tây Bắc cho thị trường chất lượng cao trong nước và thị trường xuất khẩu tiềm năng”, kéo dài trong vòng 4 năm và trị giá 2,1 triệu
đô la Úc (tương đương khoảng 35 tỉ đồng).
Dự án sẽ do Viện Nghiên cứu Rau quả
(FAVRI), Viện Khoa học Kỹ Thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc và Học viện Nông nghiệp Việt
Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Ứng dụng Cây trồng của Australia (AHR) thực hiện.
Đặc biệt, dự án sẽ hỗ trợ nông dân Tây Bắc Việt Nam tiếp
cận các thị trường chất lượng cao và nâng cao vị thế của trái cây Việt Nam
trong chuỗi giá trị toàn cầu. Dự án này cũng là một phần quan trọng của chương trình
ACIAR tại Việt Nam, với tổng giá trị hỗ trợ khoảng 18.6 triệu đô la Úc trong 5
năm tới.
Với dự án mới này, Thứ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Australia trong những năm vừa qua.
“Chúng
tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với Australia nói chung và ACIAR nói riêng để đạt
được các mục tiêu về tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong
lĩnh vực nông nghiệp, phát huy tối đa lợi thế của cả Australia và Việt Nam”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Tương tự, Giáo sư Wendy Umberger, Tổng Giám đốc Điều hành của ACIAR, cũng cho biết ACIAR tự hào là đối tác của Bộ Nông
nghiệp và Môi trường trong hơn 30 năm qua. ACIAR rất vui mừng chứng kiến sự hợp nhất trong
công tác quản lý hai lĩnh vực môi trường và nông nghiệp, điều này sẽ giúp Việt
Nam giải quyết các vấn đề thách thức một cách toàn diện hơn.
“ACIAR cam kết sẽ hỗ
trợ các sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, từ việc xác định các nhu cầu nghiên cứu
cho tới phát triển các dự án mới tại Việt Nam, phục vụ cho lợi ích của nhân dân
Việt Nam”, Giáo sư Umberger bày tỏ.
Ngoài ra, cuộc đối thoại vừa qua cũng đã đóng góp rất lớn vào mối
quan hệ hợp tác song phương giữa ACIAR với các đối tác khác, bao gồm đại diện
lãnh đạo và các cơ quan nghiên cứu trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa
học và Công nghệ.
Các đại biểu của Australia và Việt Nam tham gia đối thoại làm
việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến nông nghiệp, từ nghiên cứu
khoa học, chính sách, thương mại và tổ chức cán bộ. Đối thoại củng cố cam kết
giữa ACIAR và Bộ Nông nghiệp và Môi trường về mối quan hệ hợp tác song phương dựa
trên sự tin cậy, chia sẻ trách nhiệm và vì lợi ích chung, như hai bên đã thống
nhất trong Thỏa thuận hợp tác ký giữa ACIAR và Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn (trước đây) vào tháng 3 năm 2024.
Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc
tế Australia (ACIAR) hiện đang là cơ quan chuyên trách về nghiên cứu nông nghiệp phục vụ
phát triển của Chính phủ Australia, trong khuôn khổ chương trình viện trợ phát
triển của Chính phủ Australia. ACIAR cung cấp tri thức và công nghệ giúp mang lại
các hệ thống canh tác bền vững, năng suất hơn và các hệ thống lương thực, thực
phẩm bền vững hơn, nhằm phục vụ lợi cích của các quốc gia đang phát triển và
Australia.
Kể từ năm 1993, ACIAR đã hợp tác với Việt Nam, đầu tư vào hơn 260 dự
án với tổng giá trị đầu tư hơn 184 triệu đô-la Australia. ACIAR cũng đã trao
hơn 120 học bổng cho các nhà khoa học người Việt, giúp họ tăng cường năng lực
nghiên cứu và phát triển khả năng lãnh đạo.
