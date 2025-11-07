Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Bà Bùi Thị Minh Hoài được Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, ngày 7/11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ Năm khóa X.
Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về nhân sự được giới thiệu để hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X.
Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày tờ trình của Đoàn Chủ tịch về việc bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Theo đó, căn cứ Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự, với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và đoàn kết, Hội nghị tập trung thảo luận và đã hoàn thành chương trình đề ra.
Hội nghị nhất trí hiệp thương cử bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ niềm vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết trải qua chặng đường 95 năm hình thành và phát triển, do Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng được củng cố và lớn mạnh, ngày càng khẳng định rõ vai trò, vị thế quan trọng trong hệ thống chính trị và đời sống nhân dân;
Đồng thời bà Hoài cũng bày tỏ sự tri ân sâu sắc, lời cảm ơn chân thành đến các Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiền nhiệm, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ Mặt trận đã tạo nên bề dày truyền thống, xây dựng nền tảng vững chắc cho công tác Mặt trận.
Đặc biệt, trong giai đoạn vừa qua, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo, để lại nhiều dấu ấn đổi mới trong công tác Mặt trận.
Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh sẽ nỗ lực hết sức mình, cùng Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn kết, thống nhất lãnh đạo.
Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của khối Mặt trận và đoàn thể, góp phần thiết thực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục khẳng định rõ nét hơn vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, lãnh đạo thực hiện toàn diện chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Trước mắt, cần khẩn trương thực hiện chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội;
Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031; triển khai hiệu quả nhiệm vụ Mặt trận tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp tập hợp ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục hoàn thiện đề án sắp xếp các cơ quan báo chí, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.
Nhân dịp này, bà Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên chủ trì, phát động; chung sức, đồng lòng cùng hệ thống chính trị đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
