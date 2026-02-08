Tưng bừng nhiều đường hoa, hội chợ Xuân Bính Ngọ tại Hà Nội

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm, tham quan và trải nghiệm không khí Tết của người dân Thủ đô, Sở Công Thương Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi chương trình “Không gian quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc sản, OCOP phục vụ Tết Bính Ngọ - Xuân Đoàn Kết” tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố từ ngày 9 đến 13/2/2026 (tức từ ngày 22 đến 26 tháng Chạp).

Chương trình gắn với mục tiêu đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, thúc đẩy tiêu dùng nội địa dịp cuối năm. Với quy mô gần 300 gian hàng cùng hàng nghìn sản phẩm đa dạng, những Không gian quảng bá sản phẩm tiêu biểu, đặc sản, OCOP phục vụ Tết Bính Ngọ - Xuân Đoàn Kết được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mua sắm, trải nghiệm sôi động trong những ngày cận Tết.

NHỮNG KHÔNG GIAN XUÂN ĐOÀN KẾT QUẢNG BÁ SẢN PHẨM OCOP

Chuỗi không gian quảng bá được tổ chức đồng thời tại ba địa điểm gồm xã Quang Minh, xã Phúc Lộc và xã Thạch Thất, mở cửa phục vụ từ 8h30 đến 22h00 hằng ngày. Tại xã Quang Minh, không gian trưng bày được bố trí tại sân vận động Chi Đông với gần 100 gian hàng, lễ khai mạc diễn ra sáng 9/2. Tại xã Phúc Lộc, sự kiện tổ chức tại sân đình Vân Cốc, khai mạc vào đầu giờ chiều cùng ngày. Trong khi đó, tại xã Thạch Thất, không gian quảng bá được đặt tại vườn hoa Phùng Khắc Khoan và khai mạc vào cuối buổi chiều.

Một trong những không gian hội chợ Xuân do Sở Công thương Hà Nội tổ chức.

Không chỉ là nơi mua sắm, “Xuân Đoàn Kết” còn là không gian trải nghiệm văn hóa Tết truyền thống. Tại đây, người dân và du khách có thể tìm thấy các sản phẩm đặc trưng của ngày xuân như bánh mứt, kẹo, thực phẩm chế biến, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ và sản phẩm làng nghề truyền thống. Các gian hàng được bố trí khoa học, kết hợp hài hòa giữa yếu tố hiện đại và nét văn hóa truyền thống, tạo nên không gian trưng bày sinh động, hấp dẫn.

Chuỗi chương trình hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng cuối năm, góp phần ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa phong phú, chất lượng, giá cả hợp lý trong dịp cao điểm Tết. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, tăng cường kết nối giao thương và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Một góc đường hoa Xuân Home Hanoi Xuan 2026. Ảnh: Chu Khôi.

"Một điểm nhấn quan trọng của chương trình là việc tập trung quảng bá các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và hàng thủ công mỹ nghệ. Thông qua hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp, người tiêu dùng Thủ đô có điều kiện tiếp cận các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng cao, mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền. Với các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, đây là dịp để nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và từng bước khẳng định vị thế trên thị trường", Sở Công thương Hà Nội cho hay.

SẮC XUÂN RỰC RỠ Ở CÔNG VIÊN THIÊN VĂN

Những ngày này, Công viên Thiên Văn học tại Khu đô thị Dương Nội khoác lên mình diện mạo rực rỡ sắc xuân, trở thành điểm hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách. Không khí rộn ràng càng được khuấy động khi Hội chợ Hoa cây cảnh, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền năm 2026 chính thức diễn ra tại đây từ ngày 5 đến 11/2/2026.

Linh vật ngựa ở Công viên Thiên Văn. Ảnh: Chu Khôi.

Sự kiện do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chủ trì tổ chức, được xem là điểm nhấn văn hóa - thương mại nổi bật của khu vực phía Tây Thủ đô trong những ngày cận Tết. Ngay từ lối vào hội chợ, người tham quan đã bị cuốn hút bởi không gian ngập tràn sắc màu: sắc đỏ của thảm trải, sắc vàng của hoa cúc, sắc hồng của đào, sắc xanh của các tiểu cảnh trang trí hòa quyện, tạo nên một bức tranh xuân sống động. Dòng người tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng khiến không gian hội chợ trở nên ấm áp, gần gũi, lan tỏa rõ nét không khí Tết truyền thống.

Một gian hàng hội chợ ở Công viên Thiên Văn. Ảnh: Chu Khôi.

Với quy mô khoảng 7.000m2, hội chợ không chỉ đơn thuần là nơi mua sắm hoa cây cảnh, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền phục vụ Tết, mà còn là không gian trải nghiệm văn hóa mang đậm tinh thần “Tết Việt - hồn cốt người Việt”. Bên cạnh các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hội chợ còn tổ chức nhiều hoạt động nghệ thuật sân khấu, không gian thưởng trà truyền thống, khu trưng bày đào, quất cảnh và hoa xuân, mang đến cho người dân và du khách một hành trình dạo xuân trọn vẹn giữa lòng đô thị hiện đại.

Đi sâu vào từng khu vực, người tham quan dễ dàng bắt gặp những không gian văn hóa truyền thống được tái hiện tinh tế như hình ảnh ngôi nhà Bắc Bộ, các góc trang trí đèn lồng, hoa văn ngày Tết và khu trải nghiệm văn hóa dân gian. Những chi tiết này không chỉ tạo điểm nhấn thị giác, mà còn khơi gợi ký ức về một cái Tết đoàn viên, ấm áp, nơi các giá trị truyền thống được trân trọng và gìn giữ.

HOME HANOI XUAN 2026 RỰC RỠ SẮC XUÂN

Tối 7/2/2026 (tức ngày 20 tháng Chạp âm lịch), đường hoa Home Hanoi Xuan 2026 chính thức khai mạc tại khu đô thị Mailand Hanoi City (Sơn Đồng, Hà Nội). Sự kiện do Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long tổ chức, với sự đồng hành của Keppel và sự ủng hộ của Bộ Ngoại giao, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UNESCO cùng Tập đoàn Sovico.

Cổng vào đường hoa xuân Home Hanoi Xuan 2026. Ảnh: Chu Khôi

Sau 5 mùa tổ chức thành công, Home Hanoi Xuan 2026 trở lại với chủ đề “Phúc Mã Phi Xuân”, kể câu chuyện mùa xuân bằng ngôn ngữ nghệ thuật sắp đặt và thiết kế không gian đương đại. Đường hoa năm nay sẽ mở cửa phục vụ người dân và du khách từ ngày 7/2 đến 22/2/2026 (từ 20 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Bính Ngọ), trở thành đường hoa xuân lớn nhất khu vực phía Tây Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán.

Lấy cảm hứng từ hình tượng Ngựa - biểu trưng cho sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần vươn lên trong văn hóa Á Đông, chủ đề “Phúc Mã Phi Xuân” được xây dựng như một hành trình xuyên suốt toàn bộ không gian đường hoa. Hình tượng Phúc Mã dẫn dắt câu chuyện xuân từ khởi sinh, khai vận đến lan tỏa phúc lành, phản ánh nhịp chuyển động và khát vọng phát triển của Hà Nội ngàn năm văn hiến trong thời đại mới.

Linh vật ngựa “Phúc Mã Phi Xuân”. Ảnh: Chu Khôi.

Không gian đường hoa được thiết kế như một tuyến trải nghiệm liền mạch, nơi mỗi bước chân của du khách tương ứng với một chặng trong hành trình Phúc Mã Phi Xuân. Những hình ảnh quen thuộc của Tết Việt, phong tục đầu năm, ký ức hội làng và các biểu tượng văn hóa dân gian được chắt lọc, thể hiện bằng ngôn ngữ thẩm mỹ hiện đại, tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa truyền thống và đương đại. Điểm nhấn nổi bật là linh vật Phúc Mã – tác phẩm sắp đặt quy mô lớn cao 7 mét, dài 10 mét, lấy cảm hứng từ ngựa Thánh Gióng trong văn hóa dân gian Việt Nam. Tác phẩm được tạo tác bằng nghệ thuật sơn mài truyền thống kết hợp công nghệ chiếu sáng hiện đại, mang đến hiệu ứng thị giác ấn tượng cả ban ngày lẫn khi đêm xuống.

Trẻ em thích thú chơi đùa và chụp ảnh ở đường hoa Xuân tại khu đô thị Mailand Hanoi. Ảnh: Chu Khôi.

Theo Ban Tổ chức, hình ảnh Phúc Mã tung vó giữa không gian hoa xuân rực rỡ tượng trưng cho sự khai mở, chuyển động và bứt phá, đại diện cho sức bật phát triển của khu vực phía Tây Hà Nội. Tổng thể thiết kế sử dụng gam màu nóng chủ đạo, truyền tải thông điệp “Khai vận đón phúc - Phi nước đại đến tương lai”.

Bên cạnh đường hoa, phố đi bộ Pont de Long Bien được phát triển thành không gian văn hóa – nghệ thuật với nhiều hoạt động trưng bày, trình diễn, giao lưu cộng đồng, trò chơi dân gian và trải nghiệm sáng tạo. Chuỗi hoạt động này góp phần tạo nên điểm đến hấp dẫn, mang lại không khí xuân sôi động và những trải nghiệm đa chiều cho người dân và du khách trong mùa Tết Bính Ngọ 2026.