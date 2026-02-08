Trung Quốc hé lộ vũ khí vi sóng mới, ví như “cơn ác mộng của Starlink”

Truyền thông Trung Quốc nhận định một loại vũ khí công suất lên tới 20GW mới có khả năng trở thành “cơn ác mộng đối với Starlink”...

Tờ South China Morning Post (SCMP) mới đây đưa tin các nhà khoa học Trung Quốc đã chế tạo thiết bị điều khiển nhỏ gọn đầu tiên trên thế giới dành cho vũ khí vi sóng công suất cao (HPM), có khả năng cung cấp công suất tới 20GW trong tối đa một phút có tên TPG1000Cs.

Hệ thống có thể gây nhiễu hoặc làm hỏng các vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo Trái đất thấp (LEO).

Trong đó truyền thông Trung Quốc nhắc đến nguy cơ thiết bị có thể gây ra đối với mạng lưới vệ tinh Starlink, thậm chí mô tả thiết bị TPG1000Cs có thể trở thành “ác mộng đối với Starlink”.

Hệ thống được chế tạo bởi một nhóm nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm trọng điểm về khoa học và công nghệ vi sóng công suất cao, thuộc Viện Công nghệ Hạt nhân Tây Bắc (NINT) ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây.

Theo các báo cáo, TPG1000Cs gây chú ý ở hai điểm. Thứ nhất, thiết bị có thể duy trì xung vi sóng công suất 20GW liên tục trong một phút. Thứ hai, toàn bộ hệ thống được thu gọn trong một thiết bị dài chỉ khoảng 4m, nặng 5 tấn, đủ nhỏ để lắp trên phương tiện cơ động hoặc thậm chí đưa lên không gian. Trong khi đó, các hệ thống HPM trước đây thường lớn và nặng gấp đôi, đồng thời chỉ duy trì được xung trong vài giây.

Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo Starlink là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh nước này. Để đối phó khi cần thiết, các nhà nghiên cứu quân sự trong nước đang phát triển nhiều loại vũ khí “sát thủ Starlink” mới, gồm hệ thống vi sóng công suất cao và laser.

SpaceX thời gian qua đã hạ thấp độ cao quỹ đạo của vệ tinh Starlink để giảm nguy cơ va chạm, song điều này cũng khiến các vệ tinh dễ bị tấn công hơn bởi các loại vũ khí từ mặt đất.

Nguồn tin cho biết các vệ tinh Starlink có thể bị ảnh hưởng bởi vũ khí HPM từ mặt đất với công suất từ khoảng 1GW trở lên, do đó thiết bị 20GW được đánh giá có sức mạnh đáng chú ý.