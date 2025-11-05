Ba “điểm nghẽn” cần tháo gỡ để Thanh Hoá tăng tốc đầu tư công

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Nguyễn Thuấn
05/11/2025, 07:20
Thanh Hoá đang bước vào giai đoạn nước rút thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, với nhiều tín hiệu tích cực song cũng không ít trở ngại. Những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thiếu vật liệu thi công và hạn chế về nhân lực cấp xã đang là nguyên nhân khiến nhiều dự án chậm tiến độ so với kế hoạch...
Theo báo cáo của Sở Tài chính Thanh Hóa, tổng kế hoạch vốn đầu tư công từ ngân sách Nhà nước năm 2025 của Thanh Hóa là hơn 25.023 tỷ đồng. Tính đến ngày 28/10, giá trị giải ngân đạt 15.844,8 tỷ đồng, tương đương 63,3% kế hoạch, cao hơn 12,6% so với bình quân chung của cả nước (đến giữa tháng 10, cả nước đạt 50,7%). Tỷ lệ này cũng cao hơn 3,1% so với mục tiêu đề ra trong Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
Một số đơn vị đã giải ngân hết kế hoạch vốn được giao như Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Yên Định, Chi cục Thủy lợi, Bệnh viện Mắt, Sở Công Thương, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 47 Ủy ban nhân dân xã, phường. Ngoài ra, nhiều chủ đầu tư khác cũng đạt tỷ lệ giải ngân trên 90%, tiêu biểu là Văn phòng Tỉnh ủy (98%), Sở Dân tộc và Tôn giáo (93%), Tỉnh đoàn (92,8%)...
Toàn tỉnh hiện có 107 trong tổng số 221 chủ đầu tư đạt hoặc vượt mục tiêu giải ngân đề ra. Trong đó, 16 chủ đầu tư thuộc cấp tỉnh và 91 chủ đầu tư là các xã, phường như Lưu Vệ, Quảng Yên, Xuân Du, Mậu Lâm, Yên Thọ, Hậu Lộc, Hạc Thành, Quảng Phú, Nông Cống, Thắng Lợi...
Tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nhằm đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 ngày 4/11, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cho biết, lũy kế đến đầu tháng 11, toàn tỉnh đã thực hiện giải phóng mặt bằng được hơn 1.340 ha, đạt 55,41% so với chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 3125/QĐ-UBND ngày 23/9/2025. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chậm so với yêu cầu.
Liên quan đến nguồn vật liệu xây dựng, dù đã có thêm một số mỏ đất, mỏ cát được đưa vào khai thác, nhưng tình trạng khan hiếm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến tiến độ thi công nhiều dự án trọng điểm.
Hiện còn 46 dự án gặp khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng, trong đó có không ít công trình khởi công từ trước năm 2023 nhưng vẫn chưa hoàn tất công tác này.
Một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều dự án đầu tư công tại Thanh Hóa chậm tiến độ là do thay đổi trong cơ chế điều hành sau khi áp dụng mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Trước đây, công tác giải phóng mặt bằng do UBND cấp huyện thực hiện, nay chuyển giao về cấp xã. Việc này khiến nhiều xã, phường mất thời gian để làm quen, thành lập hội đồng bồi thường, trong khi nhân lực chuyên môn còn hạn chế. Nhiều địa phương chưa có cán bộ chuyên sâu trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính; một số cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau nên việc triển khai bị chậm, ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.
Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Trong hai tháng cuối năm, toàn bộ ngành, đơn vị và các địa phương phải tập trung tối đa, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Các xã, phường cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, rà soát khó khăn về nhân sự và gửi báo cáo về Sở Nội vụ để tổng hợp, đề xuất phương án bố trí cán bộ có chuyên môn phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
Về phía Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu giải pháp bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, tránh tình trạng thiếu hụt làm gián đoạn tiến độ thi công.
Cùng với đó, các chủ đầu tư phải bám sát Kế hoạch số 210/KH-UBND về Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; rà soát lại từng dự án, xác định rõ mốc thời gian cần giải ngân, đôn đốc nhà thầu, đơn vị thi công thực hiện đúng tiến độ.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Sở Tài chính rà soát, đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn hợp lý, ưu tiên cho các công trình có khả năng hoàn thành sớm, đồng thời tham mưu đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2024 sang năm 2025.
