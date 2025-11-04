Thanh Hóa điều chỉnh kế hoạch đầu tư công với tại 18 dự án

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Thiên Anh
04/11/2025, 07:25
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025. Tổng mức điều chỉnh là 392,3 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương do tỉnh quản lý...
Việc điều chỉnh nhằm phân bổ lại nguồn vốn cho các dự án trọng điểm, đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư công trong giai đoạn kết thúc chu kỳ 2021 – 2025.
Quyết định nêu rõ tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn điều chỉnh giảm 392,3 tỷ đồng, trong đó 365,351 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh và 26,949 tỷ đồng từ vốn chi xây dựng cơ bản tập trung trong nước.
Phần vốn này được điều chỉnh giảm ở bảy dự án đã hoàn thiện khối lượng chính hoặc chậm tiến độ giải ngân, gồm tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa, tuyến đường 4C thành phố Sầm Sơn, dự án bảo tồn Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, Khu di tích Phủ Trịnh huyện Vĩnh Lộc, tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, dự án nạo vét luồng tàu cảng cá Lạch Bạng và tuyến đường nối quốc lộ 47 – quốc lộ 45 qua Đông Sơn và Quảng Xương.
Phần vốn tương ứng được điều chỉnh tăng cho các dự án mới hoặc đang triển khai, tổng giá trị 392,3 tỷ đồng, gồm 365,351 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất và 26,949 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản tập trung. Các công trình được bổ sung vốn trải rộng trên nhiều lĩnh vực hạ tầng, giao thông và nông nghiệp như đường Vạn Thiện đi Bến En, đường nối quốc lộ 1 – quốc lộ 45 đoạn Hoằng Xuân – Thiệu Long, đường kết nối quốc lộ 47C với khu kinh tế Nghi Sơn, đường Nam sông Chu đoạn Thiệu Vận – Hậu Hiền, đê Tam Điệp và cầu Hà Lan thị xã Bỉm Sơn, mở rộng đại lộ Lê Lợi từ Phú Sơn đến Cầu Đống, cùng nhiều tuyến đường cấp huyện tại Hậu Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Triệu Sơn.
Bên cạnh đó, một số dự án chuyển tiếp giai đoạn được bổ sung vốn để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật như cải tạo tuyến đường giao thông quốc lộ 45 – tỉnh lộ 505 tại Như Thanh và tuyến đường nối tỉnh lộ 515C – khu kinh tế Nghi Sơn qua huyện Triệu Sơn. Việc điều chỉnh đồng thời đảm bảo cân đối tổng mức đầu tư, đáp ứng tiến độ giải ngân theo kế hoạch trung hạn.
UBND tỉnh giao Sở Tài chính căn cứ nội dung phê duyệt, thông báo điều chỉnh cho từng chủ đầu tư và hướng dẫn việc thanh quyết toán theo quy định. Kho bạc Nhà nước khu vực XI chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc giải ngân, chỉ thực hiện khi hồ sơ và thủ tục đầy đủ, bảo đảm đúng mục tiêu đầu tư. Các chủ đầu tư được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với nguồn vốn mới, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tránh phát sinh nợ xây dựng cơ bản và thực hiện quyết toán theo quy định hiện hành.
