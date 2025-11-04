Thứ Ba, 04/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Thanh Hóa điều chỉnh kế hoạch đầu tư công với tại 18 dự án

Thiên Anh

04/11/2025, 07:25

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025. Tổng mức điều chỉnh là 392,3 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương do tỉnh quản lý...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Việc điều chỉnh nhằm phân bổ lại nguồn vốn cho các dự án trọng điểm, đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư công trong giai đoạn kết thúc chu kỳ 2021 – 2025.

Quyết định nêu rõ tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn điều chỉnh giảm 392,3 tỷ đồng, trong đó 365,351 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh và 26,949 tỷ đồng từ vốn chi xây dựng cơ bản tập trung trong nước.

Phần vốn này được điều chỉnh giảm ở bảy dự án đã hoàn thiện khối lượng chính hoặc chậm tiến độ giải ngân, gồm tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa, tuyến đường 4C thành phố Sầm Sơn, dự án bảo tồn Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường, Khu di tích Phủ Trịnh huyện Vĩnh Lộc, tiểu dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, dự án nạo vét luồng tàu cảng cá Lạch Bạng và tuyến đường nối quốc lộ 47 – quốc lộ 45 qua Đông Sơn và Quảng Xương.

Phần vốn tương ứng được điều chỉnh tăng cho các dự án mới hoặc đang triển khai, tổng giá trị 392,3 tỷ đồng, gồm 365,351 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất và 26,949 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản tập trung. Các công trình được bổ sung vốn trải rộng trên nhiều lĩnh vực hạ tầng, giao thông và nông nghiệp như đường Vạn Thiện đi Bến En, đường nối quốc lộ 1 – quốc lộ 45 đoạn Hoằng Xuân – Thiệu Long, đường kết nối quốc lộ 47C với khu kinh tế Nghi Sơn, đường Nam sông Chu đoạn Thiệu Vận – Hậu Hiền, đê Tam Điệp và cầu Hà Lan thị xã Bỉm Sơn, mở rộng đại lộ Lê Lợi từ Phú Sơn đến Cầu Đống, cùng nhiều tuyến đường cấp huyện tại Hậu Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Triệu Sơn.

Bên cạnh đó, một số dự án chuyển tiếp giai đoạn được bổ sung vốn để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật như cải tạo tuyến đường giao thông quốc lộ 45 – tỉnh lộ 505 tại Như Thanh và tuyến đường nối tỉnh lộ 515C – khu kinh tế Nghi Sơn qua huyện Triệu Sơn. Việc điều chỉnh đồng thời đảm bảo cân đối tổng mức đầu tư, đáp ứng tiến độ giải ngân theo kế hoạch trung hạn.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính căn cứ nội dung phê duyệt, thông báo điều chỉnh cho từng chủ đầu tư và hướng dẫn việc thanh quyết toán theo quy định. Kho bạc Nhà nước khu vực XI chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc giải ngân, chỉ thực hiện khi hồ sơ và thủ tục đầy đủ, bảo đảm đúng mục tiêu đầu tư. Các chủ đầu tư được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với nguồn vốn mới, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tránh phát sinh nợ xây dựng cơ bản và thực hiện quyết toán theo quy định hiện hành.

Sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tăng tốc thi công để kịp tiến độ

08:35, 03/11/2025

Sân bay Long Thành và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu tăng tốc thi công để kịp tiến độ

SVEF 2025: Không chỉ đối thoại, mà tạo ra “đầu việc cụ thể”

23:48, 02/11/2025

SVEF 2025: Không chỉ đối thoại, mà tạo ra “đầu việc cụ thể”

Từ khóa:

đầu tư công 2021-2025 điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án hạ tầng tỉnh Thanh Hóa tổng kế hoạch đầu tư công UBND tỉnh Thanh Hóa

Đọc thêm

AI và Dữ liệu trong tầm nhìn chung của APEC: Khi công nghệ học cách phục vụ con người

AI và Dữ liệu trong tầm nhìn chung của APEC: Khi công nghệ học cách phục vụ con người

Lần đầu tiên trong lịch sử, APEC thông qua tầm nhìn chung về trí tuệ nhân tạo - đặt con người làm trung tâm của kỷ nguyên máy...

NIC và VIS hợp tác triển khai các sáng kiến về đổi mới sáng tạo, kết nối đầu tư công nghệ

NIC và VIS hợp tác triển khai các sáng kiến về đổi mới sáng tạo, kết nối đầu tư công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, Bộ Tài chính) và Hội trí thức người Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (VIS) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy hợp tác, phát huy nguồn lực trí tuệ Việt toàn cầu…

Mở rộng phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát rủi ro nợ công

Mở rộng phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát rủi ro nợ công

Tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công được Chính phủ trình và Ủy ban Kinh tế Tài chính thẩm tra, hướng tới mục tiêu phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc kiểm soát chặt chẽ, an toàn nợ công và kỷ luật tài khóa quốc gia…

Vietjet cùng đồng bào vượt qua bão lũ, lan tỏa yêu thương

Vietjet cùng đồng bào vượt qua bão lũ, lan tỏa yêu thương

Miền Trung đang oằn mình trong mưa gió. Bão chồng bão, lũ chồng lũ, bao mái nhà, ruộng đồng, con đường chìm trong biển nước. Giữa gian khó ấy, hàng triệu con tim Việt Nam cùng hướng về khúc ruột miền Trung – nơi người dân đang kiên cường chống chọi với thiên tai. Và như một lẽ tự nhiên, những trái tim nhân ái của Vietjet lại cùng hòa nhịp, chung tay sẻ chia.

Đồng Nai tăng tốc nâng cấp đường tỉnh 769 kết nối sân bay Long Thành

Đồng Nai tăng tốc nâng cấp đường tỉnh 769 kết nối sân bay Long Thành

Đồng Nai đang đẩy tiến độ Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 769 góp phần tăng kết nối với sân bay Long Thành. Hiện, ranh mốc giải phóng mặt bằng đã được bàn giao, chuẩn bị triển khai công tác bồi thường và tái định cư...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Công ty chứng khoán đánh giá "độ cứng" của mốc hỗ trợ 1600 điểm

Chứng khoán

2

Tự doanh "đỡ lệnh", mua ròng hơn 800 tỷ

Chứng khoán

3

MB góp phần bảo vệ an ninh tài chính số cho hàng triệu người Việt

Tài chính

4

An Cường tiếp tục đón nhận thành quả từ khoản đầu tư chiến lược vào Thắng Lợi

Tài chính

5

Novaland được chấp thuận miễn trừ vi phạm lô trái phiếu 335 triệu USD

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy